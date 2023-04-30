Лучший круг – у «Мерседеса».

Гран-при Азербайджана с экспериментальным форматом действительно придал новый импульс чемпионской борьбе в «Формуле-1»: Макс Ферстаппен не выиграл ни одной отчетной сессии, а Серхио Перес умело воспользовался обстоятельствами и практически вплотную подобрался к напарнику в общем зачете!

– Леклер сохранил позицию на старте, стартовый порядок в лидирующей группе остался неизменным. Стролл поднялся на 7-е, Норрис спустился на 8-е, Расселл выстрелил на 9-е, а Цунода упал на 10-е.

– В начале четвертого круга Ферстаппен легко объехал Леклера с DRS на стартовой прямой и вышел в лидеры.

– В начале шестого круга Перес повторил процедуру и вышел на второе место.

– На 7-м круге «Астон Мартин» застряли за Хэмилтоном, но решили просто подождать: по версии Алонсо, «обгон – просто вопрос времени». Стролл отказался от попыток атаковать Фернандо после его реакции «Ну он может попробовать».

– Цунода первым поехал на пит-стоп из топ-10 – на 9-м круге в ответ на риск группы догоняющих гонщиков.

– Хэмилтона первым зазывают в боксы из лидером на 10-м круге – Льюис вернулся в трафик 13-м, после целого паровозика середняков.

– Перес достал Ферстаппена на 10-м круге – вошел в зону DRS. Макс пожаловался на потерю сцепления.

– Де Врис вылетел на 11-м круге и вызвал желтые флаги – Ферстаппена тут же зазвали в боксы. Макс вернулся 7-м – и на трек тут же выпустили автомобиль безопасности.

– Через круг в боксы заехали Перес, Алонсо, Леклер, Сайнс, Стролл и Расселл. Перес остался лидером, Леклер вернул второе место, Ферстаппен оказался 3-м, Сайнс – 4-м, Алонсо – 5-м, Расселл «подрезал» Стролла на пит-стопе и забрал 6-е. Хэмилтон проиграл больше всех – увяз на 10-м.

– Рестарт на 13-м круге: Перес сохранил лидерство, Стролл отбил позицию у Расселла колесо в колесо. Во втором повороте 13-го круга Ферстаппен обогнал Леклера и вернул второе. В третьем повороте 13-го круга Алонсо обогнал Сайнса и поднялся на 4-е.

– В начале 15-го круга и Хэмилтон обогнал Расселла.

– Стролл ударил в стену на повороте на 16-м круге.

– На 20-м круге Хэмилтон дождался еще одной ошибки Стролла и объехал его в битве за 6-е.

– К 24-му кругу (10 кругов после рестарта) Леклер отстал от «Ред Булл» на 10 секунд.

– К 27-му кругу Окон на 9-м собрал за собой паровозик из шести машин – выглядело впечатляюще.

– Ферстаппен так и не атаковал Переса к 29-му кругу – Серхио даже создал отрыв в 2,5 секунды.

– На 30-м круге Макс пожаловался на плохое торможение двигателем – то есть обороты на низких передачах. Четвертый Гран-при подряд с той же проблемой у «Ред Булл».

– На 34-м круге Перес слегка задел стену передним колесом – машина дернулась, но уцелела. Серхио не признался – команде пришлось выспрашивать его об этом. Работавшая с Пересом в «Форс-Индии» Берни Коллинс прокомметировала: «Это чтобы не давать Ферстаппену даже намека на тему того, что у Серхио происходит». Круг спустя Перес установил лучший круг – походило на погоню за дополнительным баллом.

– К 38-му кругу Ферстаппен отстал от Переса на 3,5 секунды.

– На 44-м круге Леклер так испугался ускорившегося Алонсо, что отобрал у «Ред Булл» быстрейший круг.

– На 46-м круге Норрис наконец-то пробился мимо Хюлькенберга на 46-круговом «харде» – и пробился в очки.

– На 49-м круге Алонсо установил лучшее время в погоне за Леклером – отнял у Ферстаппена. Макс вновь попробовал забрать дополнительный балл для компенсации поражения от Переса. На 50-м круге ситуация повторилась.

– Расселл заехал в боксы на 50-м круге за «софтом» ради попытки установить лучший круг.

– Окон заехал на пит-стоп на 51-й круге, поскольку иначе его бы дисквалифицировали – и чуть не посбивал фотографов.

– Расселл забрал быстрейший круг на финишной ленточке.

Перес выиграл Гран-при, Ферстаппен забрал второе место, а Леклер все-таки убежал от Алонсо. Преследование Хэмилтона тоже не закончилось ничем: Сайнс удержался на 5-м.

Битва за титул накаляется – между Ферстапенном и Пересом теперь всего 6 баллов, и мексиканец вновь удержался впереди в равной гонке на 20+ кругов. Алонсо укрепился на третьем.

В Кубке конструкторов «Феррари» догоняет топ-3, но «Астон Мартин» пока держится. «Альфа Таури» скинула «Уильямс» на абсолютное последнее.

Такой дебют нового формата Гран-при – вам зашло?

Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli