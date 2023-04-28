Ностальгия и модерн
Блог

Что случилось в спринте на Гран-при Азербайджана: «Мерседес» выпихнул Ферстаппена в стену, Леклер не удержал поул

Ландо Норрис Ландо Норрис
Альпин Альпин
Уильямс Уильямс
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Мерседес Мерседес
Альфа Ромео Альфа Ромео
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Ник де Врис Ник де Врис
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Астон Мартин Астон Мартин
Макларен Макларен
Юки Цунода Юки Цунода
Ред Булл Ред Булл
Ланс Стролл Ланс Стролл
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Феррари Феррари
Формула-1 Формула-1
Альфа
Хаас Хаас
Джордж Расселл Джордж Расселл
Александр Албон Александр Албон
Гран-при Азербайджана
Серхио Перес Серхио Перес
Эстебан Окон Эстебан Окон
Шарль Леклер Шарль Леклер
Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли Пьер Гасли
Альфа Таури Альфа Таури
Валттери Боттас Валттери Боттас
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Авто Авто

Победа Переса.

«Формула-1» продолжает экспериментировать с форматами – теперь на Гран-при Азербайджана провели 17-круговый спринт с предварительной квалификацией. Первая половина вышла очень даже насыщенная!

– Спринт с поула начинал Шарль Леклер – ведь он выиграл утреннюю «перестрелку». Причем довольно громко: разбил машину на последней попытке, вызвал желтые флаги и замедлил многих конкурентов.

Серхио Перес взял второе место, Макс Ферстаппен – третье, вся стартовая решетка:

– Леклер сохранил лидерство, а Ферстаппен проиграл срыв с места Расселлу – и полетел рубиться с Джорджем за третье место. В каждом повороте произошло по контакту со стеной, но в итоге «Мерседес» прорвался на подиум, а Макс откатился на четвертое (затем ему по радио сообщили о повреждениях днища)

– У Цуноды в конце первого круга отвалилась шина после удара в стену – пелотон снизил темп. В конце второго круга включился режим виртуального автомобиля безопасности.

– Цуноду обслужили в боксах и выпустили на трассу, но он поехал еще медленнее: оказалось, у него повреждена подвеска!

На 4-м круге выпустили автомобиль безопасности. Два круга спустя он все-таки сошел.

– Рестарт на пятом круге: Ферстаппен обогнал Расселла, Хэмилтон пропустил Сайнса и Алонсо!

Комментарий Макса – «Да, я знаю, как это делать, #### ####»

– На 8-м круге Перес объехал Леклера на стартовой прямой.

– На 12-м круге Стролл обогнал Албона и отобрал последнее зачетное очко у «Уильямса».

– Перес в итоге выиграл, Леклер удержал второе место, Ферстаппен – третий. В очках – Расселл, Сайнс, Алонсо, Хэмилтон и Стролл – все топ-команды в полном составе.

Кстати, в боковой части «Ред Булл» после финиша нашлась здоровенная дыра после столкновения с «Мерседесом»:

Диалог после финиша между Расселом и Ферстаппеном рядом с этой машиной: «У меня не было сцепления» – «Ни у кого его не было. В следующий раз так же будем? Нет? Мудак»

В общем зачете Леклер слегка приподнялся, Перес подсократил разрыв, Алонсо еще на балл оторвался от Хэмилтона:

В Кубке конструкторов пока речь больше о разборках «Астон Мартин» и «Мерседеса» за второе место – «Феррари» до них пока далеко.

Кажется, в гонке все будет примерно так же!

В новом формате «Ф-1» дыра: бессмысленный спринт меняют на удобный старт гонки через лазейку в шинных правилах

Леклер вырвал первый поул года для «Феррари»: рисковал и привез напарнику почти секунду

Кажется, Ферстаппен уже готов к уходу из «Ф-1» – а до конца контракта еще 5 лет. Так бесит накачка календаря

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий