Победа Переса.

«Формула-1» продолжает экспериментировать с форматами – теперь на Гран-при Азербайджана провели 17-круговый спринт с предварительной квалификацией. Первая половина вышла очень даже насыщенная!

– Спринт с поула начинал Шарль Леклер – ведь он выиграл утреннюю «перестрелку». Причем довольно громко: разбил машину на последней попытке, вызвал желтые флаги и замедлил многих конкурентов.

Серхио Перес взял второе место, Макс Ферстаппен – третье, вся стартовая решетка:

– Леклер сохранил лидерство, а Ферстаппен проиграл срыв с места Расселлу – и полетел рубиться с Джорджем за третье место. В каждом повороте произошло по контакту со стеной, но в итоге «Мерседес» прорвался на подиум, а Макс откатился на четвертое (затем ему по радио сообщили о повреждениях днища)

– У Цуноды в конце первого круга отвалилась шина после удара в стену – пелотон снизил темп. В конце второго круга включился режим виртуального автомобиля безопасности.

– Цуноду обслужили в боксах и выпустили на трассу, но он поехал еще медленнее: оказалось, у него повреждена подвеска!

На 4-м круге выпустили автомобиль безопасности. Два круга спустя он все-таки сошел.

– Рестарт на пятом круге: Ферстаппен обогнал Расселла, Хэмилтон пропустил Сайнса и Алонсо!

Комментарий Макса – «Да, я знаю, как это делать, #### ####»

– На 8-м круге Перес объехал Леклера на стартовой прямой.

– На 12-м круге Стролл обогнал Албона и отобрал последнее зачетное очко у «Уильямса».

– Перес в итоге выиграл, Леклер удержал второе место, Ферстаппен – третий. В очках – Расселл, Сайнс, Алонсо, Хэмилтон и Стролл – все топ-команды в полном составе.

Кстати, в боковой части «Ред Булл» после финиша нашлась здоровенная дыра после столкновения с «Мерседесом»:

Диалог после финиша между Расселом и Ферстаппеном рядом с этой машиной: «У меня не было сцепления» – «Ни у кого его не было. В следующий раз так же будем? Нет? Мудак»

В общем зачете Леклер слегка приподнялся, Перес подсократил разрыв, Алонсо еще на балл оторвался от Хэмилтона:

В Кубке конструкторов пока речь больше о разборках «Астон Мартин» и «Мерседеса» за второе место – «Феррари» до них пока далеко.

Кажется, в гонке все будет примерно так же!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson