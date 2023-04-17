До последнего не хотел возвращений в «Торо Россо».

Даниил Квят за годы в «Формуле-1» всегда отличался сдержанностью и закрытостью по отношению к медиа: даже при скандальном понижении из «Ред Булл» в «Торо Россо» и разводе с программой поддержки австрийского концерна он придерживался подхода «тяжело, но это бизнес». Суперспособность при любой ситуации сдерживать недовольство помогло №26 с отличными отношениями в паддоке: с Квятом работали и «Феррари» с «Альпин», и даже возвращали в программу «Ред Булл» (хотя ее босс Гельмут Марко почти никогда не признает ошибок). Любые слухи Даниил всегда комментировал в стиле «Какую работу дадут – такую и буду выполнять». Разочарование от деструктивного поворота карьеры так и оставалось в инсайдах и общих словах его бывших шефов.

Теперь же Даниил уже третий год не в «Ф-1» и не в «Ред Булл». У него новая карьера: контракт заводского пилота «Ламборгини» минимум на 2 года для выступлений в чемпионате мира по гонкам на выносливость и на «Ле-Мане». И теперь Даниил высказывается чуть свободнее – пришел в подкаст Track Limits с откровениями.

Главные предметы для гордости в карьере, различия между NASCAR, LMP2 и «Формулами»

Контракт с программой «Ред Булл» шел хорошо – я выиграл GP3, теперь «Ф-3». Перешел напрямую в «Ф-1». Конечно, я всегда в нее стремился. Там случились несколько взлетов и падений, несколько подиумов.

Еще одна мечта – попробоваться в NASCAR, и мне удалось. Было круто. Может, мы встретимся снова.

После NASCAR я уже больше ничего не боюсь. Меня просто зашвырнули туда с 10 кругами практики, честно говоря. И затем выпустили гоняться с лучшими пилотами сток-каров на планете. Только один друг мне там немного помогал, все было новое. Но было круто, я вышел из зоны комфорта.

В «Ф-1» привыкаешь к такому: приходишь, а тебе подготовлены 5 шлемов, 5 комбинезонов. Все ждет тебя: арендная машина, талоны на парковку – все готов.

В NASCAR все пришлось делать самому. Большой вызов! На самом деле это здорово помогло мне как пилоту – небольшой проверкой реальности. Машины совсем другие: тяжелые, мало прижимной силы, их постоянно ведет.

В чемпионате мира на выносливость у машин LMP2 больше прижимной силы, но они ближе к «Формуле-2». Они более физически требовательные, потому что гонки очень длинные. Нужно все это время не терять концентрацию – ведь вокруг много трафика. Много круговых, может раздражать, а нельзя позволить таким вещам вывести тебя из равновесия.

Что отделяет отличного пилота «Ф-1» от среднего? Машина. Во многих случаях. Думаю, по меньшей мере 12-15 парней могут выигрывать. Может, 10 – чемпионами. Машина вносит небольшие различия. Это правда, таковы реалии.

Самый недооцененный пилот «Ф-1» прямо сейчас? Не знаю, со многими я уже не гонялся. Назвал бы Албона. У него сейчас не лучшая машина, но он хорош и способен добиться большего.

Помог «Ред Булл» справиться с тяжелыми временами, не ушел в «Феррари» – и получил нож в спину

Даниэль Риккардо был суперзвездой, а я пришел в команду, когда он только победил Феттеля. Вокруг Дэна было много хайпа, в команде и повсюду. Все такие: «да, он – большая цель, возможно, лучший пилот серии прямо сейчас». Вот что мне говорили, это было сильно. Сейчас все по-другому, но тогда да… Большая рыба.

Первое впечатление? Много шутит. Иногда в одной машине во время долгой поездки… Он очень веселый парень, привлекал медиа. На мой взгляд, даже чересчур.

Мы хорошо поладили, но у нас сложилось настоящее противостояние. Сперва он принимал меня легко, затем увидел мой темп и стал оставаться в моторхоуме до ночи, как я. Все инженеры разошлись, а мы изучаем телеметрию до рассвета, ожидая, кто же уйдет домой позже. Я оцениваю его очень высоко. Болиды того периода идеально ему подходили, он превосходно понимал резину – а она тогда была крайне хрупкой. Он был очень сильным соперником. Благодаря ему я подтянулся к пределу.

Переход в 2015-м выдался непростым, ведь между середняком и топом большая разница. Тогда машина «Ред Булл» была не очень – одна из худших от команды после периода доминирования. Шеф Кристиан Хорнер не выглядел счастливым, Гельмут Марко был недоволен, трудные времена.

Но тот мой сезон выдался одним из лучших. Если бы у меня была стоящая машина, я боролся бы за титул: я был молод, голоден до побед. Я и сейчас такой! Но тогда… Да, тот год был «тем самым».

В 2016-м я выступал очень хорошо и как раз завоевал очередной подиум [на Гран-при Китая]. В то время у меня также было предложение от «Феррари» заменить Кими. Вот что происходило за кадром, не так много людей это знало.

Так что я попал в очень трудную ситуацию с психологической точки зрения: сначала тебя хочет заполучить «Феррари», ты видишь контракт, а потом возвращаешься в «Торо Россо», и внезапно все идет не очень хорошо.

В тот момент я действительно чувствовал, что меня предали. Это был удар в спину. Такова жизнь – иногда получаешь удар в спину, это нормально. Помогаешь им пережить дерьмовые времена, а потом они избавляются от тебя! (Смеется.)

Но это была отличная глава моей карьеры: я узнал, как работает топ-команда. Давление совершенно другое, ставки совсем другие, еще аспект политики становится очень сильным.

Теперь все в прошлом. Я успешно перезапустил гоночную карьеру, и часть меня, разумеется, благодарна «Ред Булл». Другая же часть до сих пор весьма недовольна

Первый подиум, реакция на прозвище «торпеда»

Когда едешь к первому подиуму, приходит чувство: главное – не завалить все, так что последние круги были нервными. Сейчас, наверное, я сильнее бы атаковал, ведь у меня шины были лучше, чем у лидировавшего Феттеля. В целом гонка была непростой: часто выезжал сэйфти-кар, я испортил комплект покрышек на старте, стратегия вышла не лучшей.

Второй подиум и прозвище? В то время я не особо думал об этом, честно говоря, для меня это не имело большого значения. Но у нас возник спор в комнате призеров, а люди легко подхватывают такое.

Какое бы прозвище дал Феттелю в ответ? Профессиональный крикун» или что-то такое. Он очень любит кричать по радио. Конечно, он стал спокойнее, но, когда ставки были высоки, он много кричал.

Ферстаппенн – просто «еще один возможный соперник»

Каждый, кого повышает «Ред Булл» – «новая большая звезда». Всегда так было. В то время мы предполагались товарищами по команде, так что для меня во время работы в «Ред Булл» Макс Ферстаппен был «просто еще одним соперником, которого надо победить». И все. Но в конце случилось немного сюрпризов, и этого [прямого соперничества] не случилось – меня повысили в «Ред Булл». Но это было бы интересно!

Конечно, нужно отдать ему должное: он отлично работает, сильно гоняется колесо в колесо. Может, жестче всех. Но победить можно каждого, уверен. В определенных условиях.

Отношения с дочерью Пенелопой (ее мать Келли встречается с Ферстаппеном)

Последние 2,5 года я гонялся не слишком часто, а она приходила ко мне на боксерские тренировки – так что она считает, что я боксер (смеется).

Возвращения в «Торо Россо»

2017 год выдался непростым. У меня не было мотивации, в отличие от Карлоса Сайнса, и победить его так было невозможно. Я решил попробовать в «Ф-1» еще где-то. «Ред Булл» очень многое мне дал, но с тех пор, как у нас возникли проблемы, было сложно. У меня не осталось желания продолжать.

Затем год в «Феррари» – третьим гонщиком и пилотом по развитию. Я тестировал болид во Фьорано. Они высоко меня оценили, я помог развить машину. Тот сезон позволил мне иначе взглянуть на ситуацию. Я по-прежнему надеялся получить шанс где-нибудь еще, но у некоторых людей не было достаточно веры, а меня позвали обратно в «Торо Россо». Еще один отрезок с «Ред Булл» – другой, но похожий. И это были неплохие два года. Были хорошие гонки, которые принесли некоторое удовлетворение.

Отношения с боссом пилотов «Ред Булл» Гельмутом Марко

Доктор Марко был самым трудным препятствием на пути в «Ф-1» (смеется). Если серьезно, он сыграл очень важную роль. Многое должно сойтись: Даже если ты хорош, нужно оказаться в правильном месте в правильное время, нужно убедить всех, что ты хорош. Мне повезло, я выиграл GP3 в правильный момент. Мне и Карлосу тогда сказали: «на кону «Ф-1», туда попадет тот, кто победит». Но это и большое давление: никогда не знаешь, когда выпадет следующая возможность.

Он – большой босс, и может быть жестким. Ценю его честность. В некоторые моменты я чувствовал себя преданным им, но такое бывает – это жизнь. Он много дает и многого требует. Это бизнес, в конце концов. У нас по-прежнему хорошие отношения, никаких проблем. Звонит ли после неудачных гонок? Нет, это в прошлом, или пусть мне платит! (смеется).

У меня не было кого-то вроде ментора. В «Ф-1» тебя окружает много людей: Гельмут, шеф, инженеры. Если видишь, как у напарника получается лучше, то должен разобраться и положить себе это знание в карман.

Когда я подписал контракт с «Ред Булл», мне позвонил Гельмут и сказал, что теперь у меня не должно быть тренера: я должен разбираться сам. А у Карлоса, кстати, был тренер – и когда я спросил, почему так, мне ответили: «Ну, Карлос – это Карлос». У него было больше влияния. Я такой: «Это не совсем честно», а мне: «Так ты станешь сильнее». Думаю, в конце концов, я и правда смог разобраться во всем сам.

Гельмут любит окунать тебя прямо в глубокую воду и заставлять вкалывать. Это не плохой подход, но у него так: или все срабатывает, или тебя списывают.

Сейчас я подхожу к гонкам более расслабленно. Такой подход приносит больше удовлетворения, я лучше буду делать что хочу, чем пытаться повлиять на мнения людей. Иначе в конце концов ты не найдешь счастья и не будешь тем, кем ты являешься.

Фактически завалил первый экзамен на права

Дело было в Риме: мне 18, у всех друзей были права, а у меня – нет. Все смеялись надо мной: как так, гонщик, а прав нет. Я впал в депрессию, и решил: надо получить их.

Сначала завалил теорию: не слишком хорошо ее изучал. Несколько дней занимался правила, не ходил в школу и в итоге получил права.

Но завалил параллельную парковку. Со второй попытки получилось, но экзаменатор сказал, что мог бы меня срезать, если бы захотел. Я говорю: «ну, пожалуйста, я же гонщик», а он: «Все равно». Но права мне все же дал. Все-таки в Риме дождливо, разметку не очень хорошо наносят, а временами солнце как проблеснет в глаза...

Я пришел в школу и всем показывал. Но они до сих пор смеются надо мной.

В повседневной жизни вожу «Фольксваген» Golf R.

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox / Stringer, Lars Baron, Dan Istitene, Shaun Botterill, Mark Thompson; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Chris Graythen; instagram.com/danydk1