Флэшбэки главной аварии Гран-при 2022-го.

Автоспорт чертовски опасен – даже на автодромах для самых требовательных и топовых заездов вроде «Формулы-1» и MotoGP. Случиться может буквально что угодно!

Например, сейчас в португальском Портимане на автодроме «Алгавре» проводят этап чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC (да, там в классе LMP2 гоняет Квят), и на пятничном разогреве во время второй практики гонок поддержки Porsche Challenge Iberica один из болидов прилетел на трибуну в первом повороте!

Повезло, что все разборки на треке были запланированы на выходные, и на сиденьях никого не было. Пилот тоже остался цел.

Кроме машины.

Снимки – из канала Башмаков о гонках

Что же случилось? Судя по всему, у «Порше» отказали тормоза, потому он на полной скорости улетел в ограду – и гравийной ловушки не хватило, чтобы погасить часть удара.

А знаете, что самое неприятное? Параллели с прошлогодней аварией Чжоу на Гран-при Великобритании – тогда «Альфа Ромео» тоже остановила только сетка:

Похоже, все отличие между моментами – в том, что болид «Ф-1» прилетел в решетки бортом. У него не было импульса, направленного в одну точку – сила удара распределилась по всей площади ограды, и защита устояла.

«Порше», похоже, прилетел в решетки носом – и к такому повороту система защиты зрителей оказалась не готова. Крайне тревожный сигнал для Международной автомобильной федерации – кажется, требования по безопасности нужно вновь повышать или как минимум провести проверки на все треках с высшими категориями (для Гран-при «Ф-1», чемпионатов мира и прочих быстрых серий).

Фото: twitter.com/petete3mil