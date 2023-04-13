Милота дня.

Знаете, как двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен проводил длинный месячный перерыв между Гран-при? Тренируется на симе со своей виртуальной командой Team Redline – в общем-то, обычная история. Их стримы (и Макса в прямом эфире) можно увидеть на Twitch несколько раз в неделю.

И 12 апреля они вновь стримили (с парнями вроде Энцо Бонито – бывшим пилотом «Макларена» и «Феррари» в виртуальной «Ф-1» и чемпионом виртуального «Ле-Мана») – только на этот раз Макса час пытались утащить от симулятора и в итоге увели до предполагаемого финала сессии:

«О, привет, нет, не делай так (реакция на похлопывание по губам). Нет-нет-нет! (Ответ на зов за кадром) Знаю! Знаю! Иду, скоро приду. Да, уже иду, детка. Не, она хочет поиграть в чаепитие с куклами. В общем, все, ребята, мне надо идти. Поговорю позже. Было весело».

Это Пенелопа – дочь девушки чемпиона Келли Пике и Даниила Квята. Она родилась 27 июля 2019-го перед Гран-при Германии – в день последнего подиума россиянина в «Ф-1» (то легендарное третье место на «Торо Россо»).

Даниил и Келли расстались в декабре того же года, и теперь девушка вместе с Пенелопой, похоже, живут (или гостят) у Макса дома в Монако.