Хэмилтон правда вернулся в охоту на Ферстаппена?

Льюис Хэмилтон закончил Гран-при Австралии вторым и после финиша запостил в запретограме фотку с подписью «охота началась».

И правда, «Мерседесы» забрали второе и третье места в квалификации (0,25 и 0,37 секунды отставания от Ферстаппена), а к концу первого сектора приехали лидерами.

Да, потом Расселла из лидеров убрал неудачный момент пит-стопа и отказ мотора, а Хэмилтона Макс вновь облетел на прямой…

Однако за последовавшие 40 кругов лидер чемпионата отъехал только на 10 секунд. Неужели «Мерседес» и правда восстал?

«На самом деле мы очень и очень многое можете сделать за счет настроек болида, – комментировал удачную квалификацию Расселл. – Насколько мягким или жестким будет управление, подвеска, какая у вас высота дорожного просвета, каким получается механический баланс.

Также вы стремитесь получить максимальную отдачу от резины – меняете давление в шинах, медленнее или быстрее проезжаете установочные круги. И когда вам удается выжать максимум их каждого аспекта – вы можете совершить очень большой скачок вперед».

«Они намного быстрее, чем все думают. Особенно в гонке, – оценивал форму «Мерседеса» Карлос Сайнс. – В Джидде в гонке у них был почти такой же темп, как у Фернандо [Алонсо]. Льюис и Джордж ехали на пределе, мы не могли за ними угнаться. У них быстрая машина».

«Если почитать их комментарии, кажется, что их машина не пробьется в третий сегмент. Но я не считаю, что все так плохо, – высказался после квалификации Алонсо. – Болид не так хорош, как «Ред Булл», но ни у кого нет такой машины. Тем не менее, [«Мерседес»] прибавляет и прибавляет – скоро команда будет претендовать на победы».

Но правда ли именно «Мерседес» прибавил – или все-таки он просто воспользовался промахами остальных?

«Старт сезона вышел странным. Почти у всех команд дела идут не очень хорошо, где-то начинается кризис чуть ли не на всех уровнях – и это можно сказать как про небольшие, так и про ведущие команды», – оценил начало 2023-го четырехкратный чемпион «Ф-1» Ален Прост.

И правда: если взглянуть детальнее, то ясно – у соперников просто оказалось слишком много проблем.

Проблемы «Ред Булл»: двигатель и коробка передач, урезанный темп в гонке

Ферстаппен отъехал от Хэмилтона всего на 10 секунд после фантастического облета не просто так: Макс сознательно срезал темп до необходимого минимума.

«Наверняка они ограничивают мощность, – высказался после финиша Расселл. – Думаю, они не очень хотят показывать весь потенциал, потому что чем быстрее они кажутся, тем больше спорт будет стараться их сдерживать. Полагаю, в действительно они, возможно, на 0,7 секунды быстрее всего остального пелотона».

Снижение скорости «Ред Булл» заметили и на GPS, и инженеры соперников: по инсайду колумниста Corriere Джулиано Дукессы, мощность RB19 снизили на 10 л.с., а всю машину настроили в щадящем для техники режиме.

Причина – в проблемах с трансмиссией и мотором при переходе на более высокие обороты с низкими передачами. Она преследует «Ред Булл» уже много лет, но в 2023-м особенно усилилась: Ферстаппен жаловался на перебои с коробкой на Гран-при Бахрейна, в Саудовской Аравии в квалификации сломался приводной вал, а в гонке вернулась проблема с переключениями.

Австралия не стала исключением: похоже, именно проблемы с коробкой и оборотами утащили Переса в гравий в квалификации.

А в гонке с Ферстаппеном случилось ровно то же самое – просто Максу повезло вылететь в траву и не увязнуть.

При этом атаковал ли лидер в тот момент? Совершенно нет.

«Нужно было доехать до финиша – полагаю, у нас есть небольшое преимущество по скорости над соперниками. Нет причин для того, чтобы пытаться ехать на полсекунды быстрее и разрушать шины. Кто знает, что случится: может появиться машина безопасности или красные флаги, как это произошло в гонке. Нет необходимости рисковать» – подтвердил после Ферстаппен.

То есть «Ред Булл» действительно мог бы ускориться и привезти всем полкруга – но доехала бы их машина до финиша? Большой вопрос, пока неизвестный: в прошлом году на Гран-при Австралии Ферстаппен сошел из-за отказа топливной системы. Тогда Максу и его команде приходилось выжимать все, чтобы на равных гоняться с «Феррари».

«Вы можете увидеть, как близко к нам подъезжают, когда у нас возникают малейшие проблемы. Все говорят о нашем преимуществе, но оно появляется, только когда все идет гладко», – резюмировал советник «Ред Булл» Гельмут Марко.

Темп и проблемы «Феррари»

На самом деле второй по среднему темпу машиной в Австралии был не «Мерседес». Без учета «Ред Булл» стабильнее и «ближе» всех круги гоночного отрезка укладывал Карлос Сайнс на «Феррари».

При этом испанец стартовал пятым, но из-за неудач с моментами пит-стопа («Мерседес» допустил ту же ошибку с Расселлом перед первыми красными флагами) откатился в середину пелотона и вновь прорывался – иначе бы его темп был еще лучше.

Ко вторым красным флагам ему оставалось всего 3 секунды до топ-3 – неплохо для машины, прорубавшейся из глубины пелотона.

В Мельбурне «Феррари» ехала уже без проблем со стабильным гоночным темпом и чрезмерным износом – итальянцы пострадали прежде всего от неудачной квалификации. И если в Бахрейне и Саудовской Аравии одна из красных машин непременно начинала за «Ред Булл», то в Австралии Леклер вообще оказался 7-м.

«Карлос смог отыграться, прорваться через пелотон, обогнав нескольких соперников – в том числе обоих «Астон Мартин». Так что темп у нас был. Мы сделали огромный шаг вперед по гоночной скорости. И теперь нужно развить это», – резюмировал шеф «Феррари» Фредерик Вассер.

Промах Скудерии мимо подиума – во многом последствие плотности нынешней «Ф-1». Она сейчас действительно живет по принципу «колеса фортуны»: одна неудача вызывает цепь других, они ведут к провалу фаворита, и подъему более удачливых конкурентов, а на следующем Гран-при роли меняются.

«Астон Мартин» ошибся с настройками

По тому же принципу «колеса фортуны» кто-то страдает от неполадок, кого-то выбивают обстоятельства, а кто-то ошибается сам.

В Австралии такими неудачниками оказались главные рок-звезды года из «Астон Мартин» – посмотрите на таблицу эффективности их машины (по соотношению максимальной скорости и средней):

AMR23 превратился в кирпич на прямых ради выгребания всей возможной прижимной силы ради поворотов.

Для сравнения: еще на предыдущем этапе в Джидде таблица эффективности выглядела примерно вот так:

Естественно, зеленый болид не мог ТАК деградировать всего за две недели и без особых обновлений. Его именно так настраивали. И перестарались – в течение гонки Алонсо даже больше страдал от износа покрышек от чрезмерного механического прижима, а не от «прожигания» резины от температур в процессе наката. Это следует из его онбордов: Фернандо вроде бы гнался за Хэмилтоном несколько десятков кругов, но температуры на его покрышках (судя по данным на руле с онбордов) постепенно падали. Хотя обычно на быстрых кругах происходит обратное: в квалификациях гонщики вообще часто жалуются на огромное скольжение в последних поворотах из-за чрезмерного перегрева покрышек.

У Алонсо же состояние шин выглядело стабильным, но ускориться и надавить на Хэмилтона сильнее он не мог. Вероятно, его команда все-таки перестаралась с настройками – пара десятых с круга за счет ускорения на прямых явно осталась нераскрытой.

Но зачем англичане выбрали именно такой подход?

Просто «Астон Мартин», похоже, целил в оборонительную гонку – где после успешной квалификации им придется много и активно защищать завоеванные позиции. Причем на прямых с AMR23 такое пока не провернуть (самая низкая эффективность DRS и общее высокое лобовое сопротивление сильно мешают), потому зеленая команда и пошла от обратного. Алонсо получил максимум прижима, чтобы по своему вкусу жонглировать траекториями, парковаться на апексах при необходимости и все равно выстреливать лучшими разгонами – на «Альберт-Парке» такое вполне могло сработать.

«Астон Мартин» перестарался с радикализмом – лучшие позиции уплыли «Мерседесу», и Фернандо пришлось атаковать вместо обороны. А преследование кого-то с таким настройками оказалась слишком трудным даже для №14.

«Мерседес» не рванул вперед – просто стабилизировался

Начало сезона выдалось чрезмерно трудным для «Феррари» и «Мерседеса» прежде всего из-за новых подвесок и прочих изменений в машинах – им заново пришлось искать баланс, пока остальные скорее тренировались с эволюцией прошлогодней машины («Ред Булл») и докруткой достаточно базовой версии болида под управляемость («Астон Мартин»).

Однако «Феррари» и «Мерседес» все еще оставались топами «Ф-1» с богатейшими на талант инженерными штабами – в какой-то момент решение нашлось бы. Просто в Австралии выдались удобные условия – меньше ветра, ниже температуры, менее разнообразный трек в смысле баланса прямых и медленных поворотов.

«Нам помогла трасса и асфальт. Мы выглядели лучше, чем есть на самом деле», – объяснил после финиша босс «Мерседеса» Тото Вольфф.

Никакого рывка не случилось – просто восьмикратные чемпионы немного лучше разобрались со своим W14. По идее в такой форме они и должны были приехать на первый Гран-при – если бы не ограничения на тесты и испытания в симуляторах с аэротрубами. А еще, похоже, часть расчетов вообще оказались ошибочными – и теперь «Мерседес» их поправил.

«Я работал с инженерами чертовски тяжело, чтобы выжать как можно больше из настроек, – признал Расселл. – Чувствую, за последние две недели мы нашли нашей машине действительно хорошее рабочее окно и сдвинулись с того, что говорили наши симуляции.

Именно они – возможно, причина нашего плохого темпа в Бахрейне. С нынешними знаниями, думаю, возможно, мы бы и тогда смогли бы довести машину до нужных окон и получить больше скорости».

«Внешне – по результатам – кажется, будто мы здорово продвинулись, – высказался в видеобрифинге по Гран-при вернувшийся к активной конструкторской работе Джеймс Эллисон (раньше он разрабатывал шасси для «Мерседесов» как техдир до 2021-го и ушел работать над проектами для будущего). – Но с точки зрения выступлений мы получили выше максимума.

У нас не было крупных прорывов, мы слегка продвинулись вперед. Немного отыграли у «Ред Булл» и на полшажочка впереди «Феррари» и «Астон Мартин».

Главным фактором стало небольшое снижение формы «Ред Булл» – это сблизило решетку. Но если сравнить наш темп с «Феррари» и «Астон Мартин» – они постоянно были примерно близки.

Мы продолжаем работать как можно активнее в аэротрубе над прижимной силой, и мы по-прежнему будем работать в инженерном штабе и над обновлением механических частей. Сделаем несколько различных компонентов подвески, которые помогут нам с балансом машины – чтобы сделать ее более удобной в управлении, чтобы пилоты больше ей доверяли и атаковали на пределе».

Эллисон – как раз мастер подвесок: например, он на основе сконструировал «шинный самовоз» «Лотуса» 2012-го и 2013-го (Райкконен выиграл на нем 2 гонки, команда собрала еще 21 подиум), а в «Мерседесе» под его руководством сделали гениальный DAS.

Потому его срочное возвращение к активной работе после трудной переделки подвески логично. Пока он еще не успел внести реальный вклад, но до следующего Гран-при в Баку 3 недели – у «Мерседеса» появляются все шансы закрепить новое положение второй силы пелотона.

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox