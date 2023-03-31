Сайнс и Перес с вихрем обгонов.

Гран-при Австралии стал шикарным шансом для Ферстаппена обнулить чемпионскую интригу: он стартовал с поула, а его главный соперник и напарник Серхио Перес не просто отправился в хвост из-за вылета в квалификации, но и начинал с пит-лейн из-за смены настроек подвески и новых деталей мотора.

Однако победа едва не ускользнула из рук Макса несколько раз – из-за неудачных стартов и проблем с коробкой и мотором на его «Ред Булл»:

• Ферстаппен выдал фирменный старт в стиле «Хонды» – Расселл лучше справился с переключениями передач на низких оборотах, поравнялся с «Ред Булл», выиграл первый поворот и возглавил гонку. Через два поворота объехал Хэмилтон. Сайнс опередил Алонсо на торможении, а Леклер вылетел в гравий из-за слишком агрессивной атаки на Стролла.

Вот насколько отчаянно Шарль пытался вырваться ближе к топ-5 – и срезал соперников:

• Выехал автомобиль безопасности, и Перес съездил в боксы за новыми шинами для того, чтобы ехать до финиша на одном составе «харда» (как и Сарджент, Боттас, Чжоу и Окон).

• На рестарте перестановок не произошло – Ферстаппен остался третьим.

• На 7-м круге Расселл уже поднял вопрос субординации: нужно ли ему атаковать и отрываться или можно обороняться.

• «Мерседес» не успел ответить: Албон разбил машину в первом повороте, сэйфти-кар выехал вновь. Расселл и Сайнс заехали в боксы за «хардом», Хэмилтон и Ферстаппен продолжили на старых шинах. По «Уильямсу» же ударили экстремальные настройки с низким прижимом: Алекс просто не справился с загруженной топливом машиной в быстрой секции:

• А через круг Хэмилтон и Ферстаппен внезапно оказались победителями: гонку прервали красными флагами из-за перебора с гравием на треке. Все получили свободный выбор в замене шин, отрывы уничтожились.

• Рестарт объявили с места! Хэмилтон сохранил лидерство на старте, Гасли и Расселл объехали Стролла.

• На 12-м круге Ферстаппен легко разделался с Хэмилтоном с DRS, вышел в лидеры и к концу круга уже оторвался на 2 секунды.

• На 13-м круге Расселл обогнал Гасли и поднялся на 4-е. Сайнс пробился на 7-е через середняков.

• На 15-м круге Сайнс обогнал еще и Стролла.

• На 17-м круге Алонсо догнал Хэмилтона.

• Расселл сошел на 18-м круге из-за отказа мотора и пожара – включили режим виртуального автомобиля безопасности.

• «Мерседес» быстро убрали и на 19-м гонку возобновили.

• На 24-м круге Перес пробился в топ-9 через безумные повороты в самом сложном повороте Австралии – убирал там соперников круг за кругом.

• На 25-м круге Сайнс обогнал Гасли и вырвался на 4-е место – красиво обманул француза:

• На 25-м круге Хэмилтон пожаловался на шины – не поверил, что они дотянут до финиша.

• Следующие 15 кругов топ-5 просто обменивались ускорениями-замедлениями и лучшими кругами под жалобы Льюиса на покрышки.

• На 44-м круге Перес обогнал Норриса и поднялся на 8-е. Еще через круг опередил Хюлькенберга и стал 7-м.

• На 48-м круге у «Ред Булл» вернулись проблемы с балансом на торможениях: Ферстаппен съехал в траву, машину не замедляло:

• Норрис давил на Хюлькенбега 5 кругов подряд в битве за 8-е – и додавил, буквально.

• На 54-м круге Магнуссен потерял колесо из-за поломки подвески Вновь выехал автомобиль безопасности.

• Через круг гоночная дирекция вновь вывесила красный флаг, чтобы очистить трек от обломков и позволить всем доехать в боевом режиме. 10-секундный отрыв Ферстаппена уничтожился.

• Рестарт превратился в полный трэш: Сайнс развернул Алонсо, Окон и Гасли выбили друг друга, Сарджент и Стролл улетели с трека…

• Гонку вновь прервали красными флагами еще до конца первого сектора – так что по правилам «Ф-1» этой части формально не было. Возобновлять заезд решили по предыдущему порядку без учета вылетевших. Но за сэйфти-каром, и поскольку круг по счетчику финальный, в его конце – клетчатый флаг.

Ферстаппен сохранил победу, Хэмилтон – второй, Алонсо – на подиуме!

Только Сайнс откатился за топ-10 из-за пятисекундного штрафа за столкновение с Фернандо.

В общем зачете Алонсо крайне близко ко второй позиции, а преимущество Ферстаппена действительно теперь более комфортное:

Кубок конструкторов – кошмар «Феррари»: «Макларен» ближе, чем «Мерседес».

Как вам гонка?

Фото: East News/Simon Baker/Pool via AP; Gettyimages.ru/Quinn Rooney