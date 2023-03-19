Узнали у судьи Гран-при России.

Сотый подиум Фернандо Алонсо в «Ф-1» омрачился многочасовым ночным разбирательством о правильности его штрафов и их соответствии смыслу регулирования гонок вообще. И если принятие случайного касания машины за «начало работы над ней» кажется действительно абсурдным, то с первоначальным наказанием все не так просто.

Да, испанца изначально уличили в выезде за пределы стартового слота – причем выдвинулся он довольно сильно:

За это ему и предписали отстоять 5 секунд на ближайшем пит-стопе до начала обслуживания машины – и уже этот штраф половина «Формулы-1» сочла не слишком справедливым. Ведь никто не сомневался в бесполезности нарочного выезда – двукратный чемпион не получил от смены позиции преимущества. Даже напротив: Фернандо «сузил» себе траекторию к повороту, прочертив путь к более раннему торможению, а также съехал с более накатанной части трека.

К тому же, на решетке того же дня №14 оказался не единственным визуальным «нарушителем»:

А на первом Гран-при сезона в Бахрейне такой же проступок допустил Эстебан Окон:

Пилота «Альпин» тоже оштрафовали на 5 секунд, и он тоже не совсем понял справедливость решения судей.

«Может показаться глупым, что я слишком сместился вправо [на стартовой решетке], но, уверяю, с моей позиции это не так. Ты по сути ничего не видишь. Так что мне нужно будет с этим справиться. Надеюсь, проблема не повторится», – объяснял Эстебан.

Макс Ферстаппен тоже признал, что идеально расположить машину трудно из-за плохой видимости из кокпита:

«Обидно, когда так происходит, но с белыми линиями то же самое: порой можно утверждать, что ты ничего не выиграл. Думаю, в какой-то момент правило необходимо. Будет очень глупо выглядеть, если все начнут получать преимущество, сдвигаясь сильно вправо или влево

Не знаю, как мы можем улучшить ситуацию. Обзор очень плохой, и это, пожалуй, главная причина того, что ты можешь не вполне корректно занять свой слот».

Глава Ассоциации пилотов Гран-при Джордж Расселл тоже обвинил плохой обзор: «Из кокпита видно только верхние четыре или пять дюймов шины, на самом деле сам асфальт не видать. Есть эти большие длинные желтые линии, указывающие на поле… Но я даже не вижу желтую линию, не говоря уже о белых линиях, определяющих наше боковое положение. Нам нужно проявить немного больше здравого смысла».

Его поддержал и Серхио Перес: «Вы понятия не имеете [об этом] в машине. Вы не знаете, далеко вы или близко. Хорошо, что есть правило, но, если честно, иногда постановка на стартовой решетке – просто удача.

«Эстебан концентрировался на этом вопросе весь уик-энд – и все равно после старта сказал, что не знал, где в итоге остановился, – поделился спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн. – Он сказал: «вообще ничего не видно». Странно.

Я думаю, новые правила о позиции машины на решетке кажутся немного драконовскими. Никто не получает преимущества, если на десять сантиметров пересечет линию в ту или иную сторону. Я не знаю, будет ли оно пересмотрено, но штрафы кажутся жестокими и бессмысленными – пилоты не могут видеть эти линии».

Но ведь зачем-то это правило вводили? У него же должен быть смысл?

Мы обратились за разъяснениями к Георгию Андрееву – национальному комиссару Коллегии спортивных комиссаров Гран-при России (КСК – именно так официально называется судейский орган в автогонках). Оказывается, сильные смещения как у Алонсо могут помешать регистрации досрочных стартов!

«Остановившись так криво в слоте, Алонсо мог нарушить работу оптического датчика фальстарта», – рассказал нам Андреев.

Вот этот датчик – он вмонтирован в трек примерно по центру каждой стартовой позиции и регистрирует движения машины:

Теоретически машину можно остановить так, чтобы она его не перекрывала. Тогда датчик не сможет отследить возможный фальстарт – оттого и нельзя позволять вольности при постановке в слот. Для повышения дисциплины и существует штраф – не безумно огромный, но неприятный и потенциально влияющий на результат.

Просто в современной «Ф-1» фальстарты настолько редки, что о них крайне редко вспоминают. Но они почти не происходят как раз благодаря использованию таких датчиков и существованию правил с наказаниями.

Фото: reddit.com/r/formula1