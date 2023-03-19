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Что случилось на Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен проиграл в борьбе, «Феррари» пролетели мимо топ-5

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У Алонсо отобрали исторический подиум.

Перед гонкой на Гран-при Саудовской Аравии ожидалась интрига: первые три стартовые места заняли не слишком сильный на стартах Серхио Перес на доминирующем «Ред Булл», мастер первых метров Фернандо Алонсо на удивившем «Астон Мартин» и просто хороший стартер Джордж Расселл из «Мерседеса».

При этом Макс Ферстаппен стартовал 15-м из-за поломки привода в квалификации (и ему установили использованную на Гран-при Бахрейна, переключавшую вверх с перебоями), а Шарль Леклер – 12-м из-за штрафа за перерасход компонентов мотора (да, у «Феррари» выдалось могучее начало сезона) – и в скорости прорыва фаворитов крылся отдельный сюжет. Оставались и высочайшие ожидания от Алонсо – в случае успеха его ждал 100-й подиум!

Как же все сложилось?

– Алонсо выиграл старт у Переса и вошел в первый поворот лидером!

– Но сразу же попал под расследование за неправильную позицию на старте – 5 секунд штрафа за вот такой бесполезный выезд за линию левым колесом

– Стролл прорвался на четвертое место к середине первого поворота – Сайнс оказался позади.

– Леклер ворвался на 9-е к концу первого круга, Ферстаппен поднялся на 13-е, а Хэмилтон – на 7-е несмотря на старт на «харде».

– Начало 4 круга, первая атака Переса на Алонсо с ДРС – и сразу успех. Серхио вернул лидерство.

– Фавориты чемпионата на 7-м круге: Леклер поднялся на 8-е, Ферстаппен – на 11-м. На 8-м Макс ворвался в топ-10.

– На 9-м круге Леклер на «софте» объехал Хэмилтона на «харде» и поднялся на 7-е. Алонсо параллельно нарастил отрыв от Расселла до 5 секунд.

– Ферстаппен достал Льюиса на 10-м круге. Лидера «Мерседеса» хватило на два круга обороны – чемпион прорвался на 8-е. Леклер тем же временем страдал за «Альпин» Окона – и лишь на 13-м вырвался на шестую позицию.

– Сайнс обманул пелотон с открытием волны пит-стопов среди лидеров на 14-м круге – «Феррари» позвали его в боксы, но Карлос продолжил. Вместо него в боксы заехал Стролл – он стал первым среди лидеров и вернулся 11-м.

– Макс объехал Окона и стал 6-м на 14-м круге.

– На 16-м круге Сайнс уже заехал по-настоящему – и вернулся перед Строллом. Внезапно обман «Феррари» сработал!

– На 17-м круге Ферстаппен догнал Леклера и нажал на «Феррари». Но Шарль не стал обороняться и заехал в боксы – вернулся тоже перед Строллом 8-м. Окон тоже заехал в боксы.

– На 18-м круге болид Стролла сломался и остановился на треке – вызвал автомобиль безопасности. Выиграл Ферстаппен – он как раз выбрался на 4-е место. Весь пелотон по очереди поехал в боксы, Макс остался 4-м, Сайнс поднялся на 5-е, Хэмилтон выехал 6-м, Леклер оказался 7-м, за ним – Цунода, Окон и Гасли.

– Выезд автомобиля безопасности можно назвать спорным: Стролл дотянул до зоны маршалов:

По заявлению ФИА, им «не хватило камер и они точно не знали, где остановился Ланс».

– 21-й круг – рестарт: Перес сохранил лидерство, в топ-10 тоже без изменений.

– Хэмитон (единственный из топ-10 на «медиуме») обогнал Сайнса на 22-м круге в битве за 5-е.

– Ферстаппен тем временем насел на Расселла. Джордж продержался 2 круга – первая же атака Макса с ДРС сработала «как «Ф-1» против «Ф-2» (с) Мартин Брандл со Sky Sports F1.

– На 24-м круге Ферстаппен достал Алонсо – и так же легко обогнал Фернандо.

– Обе «Альпин» обогнали Цуноду.

– На 26-м круге у Албона отказали тормоза, он начал уворачиваться от соперников, пропуская одного за другим.

– На 28-м круге Хэмилтон надавил и на Расселла. С мостика Джорджу приказали убраться с дороги.

– Тем не менее Расселл за 4 круга нарастил отрыв до 2 секунд. Алонсо тем временем уехал на те же 2,5 секунды.

– На 33-м круге у Леклера начались блокировки – он срезал поворот в погоне за Сайнсом.

– Ферстаппен выдал пару быстрейших кругов, но к 35-му кругу его отставание от Переса осталось в районе 5 секунд.

– На 35-м Серхио тоже выдал быстрейший круг – в «Ред Булл» началась очная схватка за лидерство. Преимущество обоих над Алонсо – по секунде с круга.

– На 37-м круге Ферстаппен вновь начал жаловаться на приводной вал, который ломался накануне в квалификации: вибрации, странный звук, странные ощущения.

– Оба лидера срезали один и тот же поворот на одном и том же 37-м круге.

– У Переса на 40-м круге начала западать педаль тормоза.

– На 42-м круге у Переса и «Ред Булл» возник спор насчет требуемого темпа – Серхио не мог понять, почему от него требовали темп ниже, чем у Ферстаппена. Отрыв от Макса – 4,4 секунды.

– В подвале пелотона Оскар Пиастри обогнал Ландо Норриса колесо в колесо в битве за 16-е место, но потом уступил позицию обратно. В тонущем «Макларене» жарко.

– На 46-м круге Магнуссен вырвал у Цуноды 10-е место.

– На 47-м круге Ферстаппен решил сконцентрироваться на быстрейшем времени вместо погони за Пересом – чтобы остаться первым в общем зачете, ведь лучший круг с бонусным баллом оставался у Серхио.

– На 48-м круге Пиастри вновь объехал Норриса.

– Перес выиграл, но Ферстаппен вырвал быстрейший круг и сохранил лидерство в чемпионате! Но Алонсо не достался 100-й подиум: оказалось, к его машине прикоснулись на пит-стопе до истечения 5 секунд, как у Окона в Бахрейне. А ведь Фернандо даже успел выйти за кубком.

Дополнительные 10 секунд отбросили испанца на 4-е место, трофей придется отдать Расселлу.

«Феррари» же остается страдать – в битве прорывов однозначно победил «Ред Булл». Отличная гонка Пиастри – он доказал, за что его вытаскивал «Макларен». Расселл не сдался под напором Хэмилтона и мостика «Мерседеса» – представляете?

В чемпионате лидером остался Ферстаппен – благодаря финальному мегакругу. Алонсо все еще в битве за титул, а над результатами Леклера тифози, наверное, плачут:

В Кубке конструкторов главный претендент на титул уже понятен, но со второй позицией все пока не так просто – «Астон Мартин» будет нелегко:

Следующий Гран-при – 2 апреля в Австралии: полугородской трек с большим количеством сложных и резких торможений.

Алонсо завоевал 100-й подиум в «Формуле-1». Но судьи его отобрали

Мощь «Ред Булл» в Аравии – выставка его главной силы. Ведь этот трек – ультратест для эффективности болида «Ф-1»

Шеф «Феррари» переобулся за один Гран-при: от похода за титулом «Ф-1» до «прогнозы – чушь, никогда их не делали»

Фото: REUTERS/Rula Rouhana

2 комментария

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RembaXXX
Гонка и так уныла была, а организаторы окончательно интригу убили сэфети каром, уже выпускают по всякой ерунде, лет 15 назад максимум желтым флагом бы в повороте махали.
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costa0545
Да, вот это подставила команда Алонса, но как так)))
+1
0
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