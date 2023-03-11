Вы когда-нибудь хотели знать, насколько правдив семикратный чемпион «Ф-1» Льюис Хэмилтон в громких заявлениях во время пафосных и эмоциональных интервью? Британскому каналу Sky Sports F1 тоже было интересно – и они уговорили лидера «Мерседеса» сесть за детектор лжи. К нему прилепили датчики и задали несколько каверзных вопросов о лжи боссу , любимом напарнике, восьмом титуле и жажде внимания!

Для начала Льюису задали несколько дежурных вопросов об имени, возрасте и месте рождения, чтобы удостовериться, что детектор лжи работает корректно.

1. Ты нервничаешь прямо сейчас?

Ответ: нет. Первый вопрос, где семикратный чемпион решил соврать. И был пойман.

2. Ты когда-нибудь врал Тото?

Ответ: нет. Хорошие новости, Льюис никогда не врал своему боссу.

3. Ты когда-нибудь гуглил себя?

Ответ: да.

4. Недавно?

Ответ: да

5. На прошлой неделе?

«Нееет, я так не думаю», – заключил Льюис и не соврал

6. Ты смотришь реалити-шоу («Остров любви» или «Светская жизнь семейства Кардашян», например)?

А вот это интересно. Льюис сказал, что в жизни не видел ни одного эпизода, но показания детектора и покачивание эксперта головой говорят об обратном!

7. Джордж [напарник Хэмилтона] любит снимать футболку больше, чем ты?

Ответ: да. (И неудивительно)

8. Ты завидуешь телу Джорджа?

Льюис, полный уверенности: нет. И это правда.

9. Думаешь, победишь Джорджа в армрестлинге?

Неправдивый ответ! Хоть Льюис и не завидует телу более молодого напарника, в глубине души не уверен в победе, если они решат померяться силой. Зато Хэмилтон уверен в победе над Тото Вольффом.

10. Ты когда-нибудь ходил по дому, надев свой рыцарский орден и медали?

Ответ: нет.

11. Ты когда-нибудь писал внутри болида?

За такую долгую карьеру это могло случиться хотя бы разок – ведь порой гонка может растянуться на два часа из-за машин безопасности и красных флагов. Инциденты и внутри кокпитов никого не удивят. Льюис решил не признаваться, но благодаря детектору лжи мы узнали правду: «Нет. Ладно, разок или парочку».

12. Фернандо был твоим любимым напарником?

Льюис очень тихим голосом: «Нет».

13. Тогда кто?

Ответ: Валттери Боттас. «С ним было весело. Мы были настоящими товарищами. Не смотря на то, что он жаждал победить меня, между нами всегда было взаимное уважение, никаких игр. Мы путешествовали вместе и по-настоящему подружились», – рассказал Льюис.

14. Когда ты лидируешь в гонке с преимуществом в 20-30 секунд, ты задумываешься о том, чем займешься вечером или где поужинаешь?

«Честно говоря, это было так давно, что я уже не помню», – ответил гонщик «Мерседеса». Да, последний год семикратный чемпион мира откатал в середине пелотона – здесь некогда думать о предстоящем ужине.

15. Тебе больше нравится отдыхать в каникулы, чем гонять в «Ф-1»?

И ответ: да. Здесь сэр Льюис Хэмилтон меркнет на фоне голодного до гонок Фернандо Алонсо.

16. Ты немного устал от «Ф-1»?

Ответ: нет.

17. Ты ненавидишь выходить в люди?

Попался! Хэмилтон ответил, что не любит быть на публике, но соврал.

18. Тебе нравится внимание?

И здесь попробовал соврать, но попался! Хэмилтон любит внимание.

19. Ты продолжишь гонять, пока не заберешь восьмой титул?

Ответ: Да.

20. Тебе понравилась проверка на детекторе лжи?

Ответ: Да.

Какой-то ответ Льюиса Хэмилтона вас удивил?