В «Астон Мартин» – два героя.

Перед зимними тестами «Астон Мартин» временно лишился одного из пилотов: Ланс Стролл упал с велосипеда на тренировке близ испанской Малаги и повредил руки – причем на правой сломал запястье. Испытания за него обкатал резервист и чемпион «Ф-2» Фелипе Другович – ожидалось, что он же выступит на первом Гран-при (хотя были безумные слухи и о возвращении Себастьяна Феттеля).

По словам бразильских журналистов, в четверг перед Гран-при Бахрейна Другович пришел в ярость – «Астон Мартин» объявил о возвращении Стролла. Бразилец не слышал о медицинских тестах Ланса и до последнего был уверен в грядущем полноценном дебюте. Но разве Ланс мог отдать место в новом быстром «Астон Мартин»?

«Это какое-то безумие, – говорил Стролл в середине уик-энда после квалификации. – Ровно две недели назад случилась авария, 12 дней прошло с операции, а неделю назад я покинул больницу. Я не мог шевелить руками, не мог ходить – сломал палец ноги. Казалось, очень далек от Бахрейна, свет в конце тоннеля почти не проглядывался.

Я очень благодарен за то, что нахожусь здесь и вернулся в машину. Спасибо всем: моему физиотерапевту, врачу в Испании [Йоанну Миру, оперирующему обычно гонщиков MotoGP – Sports.ru], который провел процедуру. Все сильно помогли мне оказаться здесь.

На самом деле сегодня [в субботу] первый день, когда палец ноги достаточно восстановился, и я могу на него наступать. Он не болит в машине, разве что на кочках. С каждым днем я чувствую себя лучше: прохожу физиотерапию, накладываю лед на запястья. Каждый день ситуация улучшается на десять процентов».

Тем не менее пресса и фанаты до конца сомневались в способности Стролла нормально управлять болидом. Но Ланс настаивал на том, что все в порядке:

«Я провел две сессии на симуляторе и чувствую себя хорошо. Мы включили обычные настройки физического отклика на руле, и я совершенно нормально себя чувствовал, когда совершал полный поворот руля, преодолевал поребрики и так далее.

В первые дни было очень тяжело. Затем в последние 4-5 дней мое состояние начало значительно улучшаться. Врачи дали мне добро на участие – они уверены, что я могу выступать в гонках и что кости срослись нормально.

Только теперь у меня в руках несколько болтов – их поставили во время операции. Не знаю, когда их извлекут. Зависит от самочувствия. За рулем болида пока есть некоторые болезненные ощущения, но в целом все хорошо. Ничего такого, с чем мне бы уже не приходилось сталкиваться в прошлом. Я могу нормально управлять болидом даже с небольшим дискомфортом – ничего, что бы действительно мешало гоняться, вроде приступов резкой боли и так далее».

На деле у Стролла так болела рука, что местами он пилотировал одной

Ланс продолжал восстанавливаться весь уик-энд. По словам журналиста Педро Флореса, Стролл все время выполнял разминающие упражнения для рук. А еще у него была повязка не только на правом запястье, но и на левом – просто он скрывал ее под часами. И что бы там ни говорил Ланс – травма все-таки сказалась на пилотаже.

В практиках пилот «Астон Мартин» то и дело отпускал руль из-за боли:

Ему пришлось адаптироваться к сложным поворотам – и из-за этого порой он становился угрозой для остальных. Вот так в него чуть не влетел новичок «Макларена» Оскар Пиастри перед техничным первым поворотом:

Иногда из-за боли в руках Стролл даже не мог выполнить указание гоночного инженера:

Инженер: Ланс, нужно по-другому проходить первый поворот, чтобы взять более выгодную траекторию во втором. Жертвуй первым поворотом ради второго.

Ланс: Я не могу. Не могу – из-за рук.

Да и в целом посмотрите, как пилотирует Ланс (в том же видео): в некоторых поворотах он убирает левую руку и давит ею на руль – в такие моменты он уже не мог повернуть правой из-за больного запястья.

Такую же технику он применял и для правой руки (на скриншотах ниже) – снова компенсировал нехватку физической силы.

Похоже, канадец воспользовался стилем Роберта Кубицы: поляк вернулся в «Ф-1» в 2019-м с поврежденной правой рукой (из-за аварии в ралли в 2011 году), так что в сложных поворотах он так же давил на руль.

Просто сравните:

Один в один, да? Может быть, это как раз опыт Роберта – все-таки в годы выступления Ланса за «Уильямс» Кубица был там резервистом.

Только от физической боли этот стиль никак не избавил: после практик №18 не мог даже самостоятельно вылезти из болида.

И даже с такими проблемами он провел отличный уик-энд!

Стролл выложился на все 100 и попал в топ-6. Хотя ему было больно до слез

За все сессии уик-энда Ланс ни разу не выпал из первой десятки: в обеих пятничных практиках стал шестым, в субботнюю – седьмым, квалифицировался восьмым, финишировал шестым. А по ходу гонки канадец даже смог обогнать «Мерседес» Джорджа Расселла.

Кто бы мог подумать еще год назад, что такое вообще возможно?

«Остеопат находился рядом со мной по 10 часов в день, – рассказывал Ланс после финиша, – Восстанавливал мои запястья и палец настолько, насколько возможно – хотя с пальцами на ноге вообще мало чего можно сделать. Есть целый список людей, которые помогли мне за эти две недели. Хотя некоторые доктора говорили, что я вернусь только к Австралии (третий этап сезона, запланирован на 2 апреля – Sports.ru).

У меня горели запястья после этого [после борьбы с Расселлом] – сморгнул пару слез. Самое главное – мы оба остались на трассе, провели хорошую гонку и избежали неприятностей. Если не учитывать боль, было весело. Я выложился на полную ради результата. Учитывая все, что произошло за последние две недели… 10 дней назад я не мог ходить, не мог двигаться. Руки были как овощи. Не думал, что сейчас буду здесь. Так что это потрясающе – заработать эти очки. Великолепное начало сезона».

За канадца порадовался и его напарник Фернандо Алонсо – ведь ему известно, как «приятно» ездить с переломами рук. Правда, Стролл чуть не вынес его в начале гонки – но после финиша на подиуме Фернандо это уже волновало. Когда Алонсо все рассказали по радио, он ответил:

«Окей, я думал это Джордж [Расселл]. Так горжусь вами. Кстати, Ланс – мой герой. Потрясающее выступление».

Затем еще добавил в запрещенной Роскомнадзором соцсети:

«Чертов герой. Мой гонщик дня. 12 дней после операции. Великолепное выступление».

А вас впечатлил подвиг Стролла?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Mark Thompson; formula1.com; instagram.com/fernandoalo_official