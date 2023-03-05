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Алонсо украл первый Гран-при года: разделал Хэмилтона и «Феррари» в сложнейшем повороте трассы. Забрал подиум!

Мерседес Мерседес
техника техника
Астон Мартин Астон Мартин
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Формула-1 Формула-1
Гран-при Бахрейна
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Джордж Расселл Джордж Расселл
Авто Авто

Атаковал максимально внезапно.

В «Формуле-1» сенсация: 41-летний Фернандо Алонсо затащил вчерашнего середняка «Астон Мартин» на подиум в первой же гонке сезона. Причем абсолютно заслужено: испанец лучше всех (кроме «Ред Булл») контролировал износ покрышек и тактически переиграл всех окружавших прямых соперников.

Однако одним лишь тактическим превосходством дело не ограничилось: двукратный чемпион и колесо в колесо продемонстрировал, на что способен.

Только взгляните на эту мастерскую атаку на Льюиса Хэмилтона в битве за пятую позицию: семикратный чемпион вообще не ожидал маневра на внутренней именно в этом повороте:

Просто это – сложнейший поворот трассы Бахрейне: он сильно грузит машину, в нем легко заблокировать колеса и почти невозможно преодолеть на невыровненной машине не по широкой траектории. Обычно это верная дорога к перетормаживанию, ошибке, потери разгона на следующей прямой и проигрышу где-то секунды.

Обогнать там по внутренней без подготовки и ошибок – нечто на грани гениальности, потому никто такого обычно не ожидает. Однако Алонсо именно так и атаковал Хэмилтона – и у Фернандо все получилось!

Почти 10 кругов спустя пилот «Астон Мартин» прессинговал на том же отрезке уже «Феррари» Карлоса Сайнса на изношенных шинах – и показал, что бывает, когда пилот слишком сильно много требует от покрышек в этой связке, блокирует колеса и пропускает апекс с точкой разгона:

Итог: легкий объезд на прямой без прямой борьбы. С виду простейший маневр, но сколько труда и давления до того самого поворота!

Был у Алонсо и еще один красивый обгон – ранее сдался Джордж Расселл на «Мерседесе»:

Третье место досталось «Астон Мартин» прежде всего из-за отказа мотора на болиде Леклера, но кто сможет сказать, будто Алонсо его не заслужил? Фанаты выбрали его «гонщиком дня» – 53% голосов!

«Это поразительный момент для команды. Финишировать на подиуме в первой же гонке сезона – то, что «Астон Мартин» удалось сделать за зиму и построить вторую по скорости машину – просто поразительно, – радовался испанец после финиша. – Это просто невероятно! Сегодня мы не лучшим образом стартовали и нам пришлось в гонке обгонять соперников на трассе. Это было действительно захватывающе, адреналин зашкаливал».

А как вам перфоманс двукратного чемпиона?

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2 комментария

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Lestyv
Отвечая на заданный в статье вопрос - такие гонки приятно смотреть. Алонсо - просто шикарен, доказывает, что возраст не помеха
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SGE
Искренне рад. Столько лет мучился в том же Макларене не зря, без нового подиума на пенсию не ушел! Теперь буду болеть за победу Ало на одном из ГП.
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