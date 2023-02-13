«Ред Булл» захватил «Формулу-2»: выставил шесть почти одинаковых машин. Хотя годами игнорил главную гоночную молодежку

Попробуйте не запутаться.

В 2023-м в главной молодежной гоночной серии мира «Формуле-2» заявлены 22 машины от 11 команд, но, кажется, нас ждут огромные проблемы с определением, кто в каком порядке едет.

Виноват «Ред Булл»: его программа практически захватила «Ф-2». Нет, серьезно: посмотрите на этот коллаж из снимков с недавних предсезонных тестов:

Вот вы бы догадались, что эти машины принадлежат четырем разным командам? А ведь это так!

С единичкой и зелеными вставками – норвежский чемпион «Ф-3» и итальянской «Ф-4» Деннис Хаугер из «МП Моторспорт»:

Выделяющийся цвет ему достался от личного спонсора – норвежской лендинговой компании Lendo.no. А его напарник Джехан Дарувала остался без поддержки «Ред Булл» – и сел в «небрендированную» машину:

Гонщик с желтыми антикрыльями – барбадосец Зейн Мэлоуни. Чемпион британской «Ф-4» и вице-чемпион «Ф-3» из «Карлин»:

Его спонсирует люксовая барбадосская авиакомпания M Jet FBO и даже министерство туризма страны – потому его постарались выделить.

Но на деле он не слишком выделился – его напарник Энцо Фиттипальди принес такие же цвета от своих спонсоров, но добавил еще и на боковые понтоны:

Это внук двукратного бразильского чемпиона «Ф-1» Эмерсона Фиттипальди, так что поддержка национальных Banco Do Brasil и Eurofarma ему была практически гарантирована – а желтый как раз их корпоративный цвет. Внимание «Ред Булл» же он привлек шестью подиумами сразу после перелома черепа после жуткой аварии.

А это протеже «Хонды» Аюма Иваса – и у него самое красное от логотипа японской компании заднее антикрыло:

Для сравнения: вот машина его напарника Артура Леклера:

Он из системы «Феррари». Вы бы догадались, что эти двое – из одной команды?

И теперь вы совсем запутаетесь: вот ребята из «Хайтек», ранее принадлежавшего Мазепиным.

№9 – американец Джек Кроуфорд, вице-чемпион немецкой «Ф-4» и победитель 1 гонки в прошлом сезоне «Ф-3»:

И его напарник, претендовавший на титул «Ф-3» в прошлом сезоне и один из фаворитов на повышение в «Ред Булл» Исаак Хаджар:

Схожесть их ливрей логична (одна команда, одна программа) и не вызвала бы вопросов, если бы не 4 другие очень похожие!

И вот ирония: ведь еще пару лет назад, до Юки Цуноды, «Ред Булл» полностью игнорировал «Формулу-2» и предпочитал растить пилотов по альтернативным путям: в «Ф-3», через «Супер-Формулу» или любые друге молодежки.

Если изучить новичков программы в «Ф-1» в 2010-х и 2020-х, то последним пробившимся в Гран-при через аналог «Ф-2» был Себастьян Буэми. За ним были Хайме Альгерсуари, Даниэль Риккардо, Жан-Эрик Вернь (все – через параллельную «Формулу-Рено 3.5»), затем Даниил Квят (чемпион GP3), Карлос Сайнс (вновь «Формула-Рено 3.5») и Макс Ферстаппен (европейская «Ф-3»). Пьер Гасли уже шел через GP2, но после титула там провел год в японской «Супер-Формуле» и лишь затем получил место в «Ф-1». Брендона Хартли возвращали уже опытным гонщиком, а Алекс Албон заканчивал сезоны в «Ф-2» за пределами программы «Ред Булл».

Так что Юки Цунода был первым прямым «повышением» после долгого перерыва. Просто Гельмут Марко в своей программе предпочитает немного «спрямлять» ступеньки между сериями, и потому для последнего шага выбирает самую быструю из доступных серий (если только гонщик уже не доказал несомненный потенциал). Очень долгие годы именно «Формула-Рено 3.5» ближе всех подобралась к «Ф-1» по части мощности и аэрообвеса, но год Сайнса фактически оказался последним конкурентным для серии – дальше она впала в кризис, а вслед за ней последовал и кризис в системе «Ред Булл» (они не связаны, просто готовые пилоты закончились).

А когда программа вновь начала наполняться, оказалось, что самая быстрая серия на планете теперь – японская «Супер-Формула», но послать туда кого-то из-за ковида было нельзя. Вот юниоры и накапливались в европейских линейках.

И теперь «Ред Булл», кажется уже не может остановиться – хотя в «Альфа Таури» на освободившееся место боевого пилота поднимают не юниора, а резервиста «Мерседеса», «Уильямса», «Макларена» и «Астон Мартин» Ника де Вриса. И это еще Лиама Лоусона в этом году после третьего места в «Ф-2» отправили покорять «Супер-Формулу»! Не делая скидок на уже упомянутое отчисление Дарувалы.

Просто представьте, как бы выглядела стартовая решетка главной юниорки с десятью брендированными машинами! Кажется, «Ред Бул» пока запускать свою моносерию, как у «Альпин».

Фото: Formula 1; Red Bull Racing