Команде Мазепина дважды отменили заявку сильных гонщиков. Он потерял квалу и шанс на победу – это санкции?

Дебют Никиты в гонках на выносливость.

После года отдыха от гонок на кольце четвертый русский в «Ф-1» Никита Мазепин вернулся – в «Азиатскую серию «Ле-Ман»: ее организует тот же промоутер, что и легендарные «24 часа Ле-Мана», заезды проводят на тех же машинах, да и в целом сама серия рассматривается как хорошая разминка и подготовка к чемпионату мира по гонкам на выносливость. Отличное место, чтобы начать вкат в новую серию.

Никита взялся за дело в фирменном стиле: заявился с, похоже, собственной командой «99 Рейсинг» в класс LMP2 и взял в напарники вице-чемпиона серии 2021-го и чемпиона 2022-го в классе GT и старого знакомый по юниорским сериям (даже гонялся в «Ф-3» за принадлежавший Мазепиным «Хайтек») Бена Барникота и бывшего пилота «Мировой серии «Рено», GP2 и чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам WTCC Феликса Портейро.

Состав выглядел заявкой на победу – сравнимых в зачете просто не было. Однако спустя три дня после анонса начались первые трудности: у Барникота обнаружились «пересечения с другими контрактами по участию в гонках и тестах», и он отказался. Пришлось срочно искать ему замену – и за несколько дней до первых практик состав «99 Рейсинг» пополнил Нил Джани: бывший член программы «Ред Булл», бывший пилот GP2 и тестер «Торо Россо», победитель «Ле-Мана» и чемпион WEC в составе заводского «Порше». Однако после второго места в чемпионате мира в классе GT Нил почти выпал из активных гонок из-за закрытия большинства программ немецкого автопроизводителя – пришлось соглашаться хоть на что-то.

Следующий вотэтоповорот ждал команду Мазепина уже перед стартом практик: серия сперва приняла заявку экипажа с Портейро, но затем из-за протестов конкурентов пересмотрела статус Феликса в сторону повышения с «бронзового» статуса до «серебрянного» – и «99 Рейсинг» вновь осталась без пилота.

Никите и Нилу пришлось отрабатывать тренировки вдвоем, пока менеджмент спешно искал третьего – ведь по регламенту «Азиатской серии» такой гонщик в экипаже обязателен и именно он должен управлять прототипом в квалификации.

За несколько часов перед отчетным заездом «99 Рейсинг» объявила о заявке нового ветерана – 54-летнего Уоррена Хьюза: бывщего тестера «Лотуса» и «Уильмса» в «Ф-1», вице-чемпиона итальянской «Ф-3000» (аналога «Ф-2» на тот момент) и победителя «Ле-Мана» как раз в классе LMP2. Он активно не гонялся с 2014-го, но оставался в деле в качестве тренера – например, менторил Матевоса Исаакяна и Егора Оруджева из российской «СМП» в 2017-м.

И вновь сюжетный поворот: оказалось, что «бронзовый» статус Хьюз получил только в 2023-м, а заявки в «Азиатскую серию» формировались по категориям 2022-го – когда Уоррен еще удерживал «серебряный» статус. Гонщика «99 Рейсинг» вновь отклонили, и новичка пришлось искать буквально за несколько часов до квалификации.

Нашли 47-летнего португальца Гонсалу Гомеша – чемпион Португалии по картингу 1991 года и победитель португальской «Формулы-Форд» 1993-го, вице-чемпион «Формулы-Опель», перешел в гонки на выносливость еще в 98-м, затем гонялся только в Португалии и остановился в 2004-м. После – только клубные гонки вроде моносерии «Мини Куперов» и исторические гонки на выносливость класса ГТ: опыта на прототипах у него не было вообще. Но и команде Мазепина просто пришлось брать того, кто оказался на месте и точно проходил по регламенту.

Итог выдался не слишком классным: Гомеш в квалификации ездил на уровне более низшего класса LMP3 и в итоге показал восьмое время из девяти экипажей LMP2 (хуже – только сошедший United Autosports) с отставанием 3,6 секунды от лидера.

Только в четырехчасовой гонке опыт Джани и скорость Мазепина (а для региональной LMP2 он все-таки весьма неплох – его быстрейший круг на 2 секунды лучше, чем у Джани, но на 1,5 секунды медленнее других «прототипщиков») позволили взобраться на 3-е при отставании от лидера в 9,3 секунды после 118 кругов. С учетом дополнительного пит-стопа (7 против 6 у основных соперников), связанного с вынужденными сокращениями отрезков внезапного «новичка» – без хаоса с перезаявками «99 Рейсинг» сражалась бы за победу.

Во второй гонке прорваться уже не удалось: экипаж Мазепина вновь сделал на 1 пит-стоп больше и завершил заезд 6-м с 38 секундами отставания от лидера после 115 кругов. На этот раз Никита ехал вполне на уровне топов, но подвел Джани: его лучший круг оказался на 5 секунд медленее лучшего круга россиянина.

Что это было? Русофобия? Мазепина пытались снять с чемпионата?

Ситуация выглядит действительно не слишком красиво, но на самом деле к личности Никиты и его присутствия в санационных списках ЕС и Великобритании не имеет. Сам бывший №9 «Формулы-1» вполне спокойно получил нейтральный статус от ФИА, заявился и вышел на старт без единой проблемы.

Дело – в максимальном стремлении победить через «хак» регламента.

Просто в гонках на выносливость пилоты распределены на несколько категорий в соответствии с возрастом, опытом и предыдущими свершениями. Категорий четыре:

«платиновая» – обладатель суперлицензии «Ф-1», заводской гонщик-профессионал, победитель как минимум «Ле-Мана» и ряда других заездов, а также не старше 50 лет;

«золотая» – профи, начавший карьеру в возрасте 20+, соответствующий только одному критерию «платины», но с гоночными успехами, средним временем на круге как у других «золотых» гонщиков, обладатель подиумов в гонках уровня «Ф-3» за последние 10 лет и не старше 55 лет.

«серебряный» – гонщик с первой гоночной лицензией, начавший карьеру в 20+ лет, демонстрирующий темп на уровне других «серебряных» и зарабатывающий гонками. Также есть пункт «прочих критериев на усмотрение Комитета по категоризации».

«бронзовый» – гонщик, получивший лицензию после 30 лет, гоняющийся на уровне других «бронзовых» или «по усмотрению Комитета».

И если для WEC экипажу нужен один «серебряный» или «бронзовый» для квалификации и нескольких отрезков, то регламент «Азиатской серии» в классе LMP2 чуть жестче: он требует именно «бронзу».

«99 Рейсинг» явно собиралась с перспективой выиграть «предсезонку» и задуматься о походе на чемпионат Европы или мира – потому и вернули в гонки Портейро: да, он закончил еще в 2012-м, но основал тренерскую компанию Porteiro Motorsport и менторил, например, Карлоса Сайнса, Хайме Альгерсуари, Виталия Петрова и Роберто Мери – бывших гонщиков «Ф-1» и успешных в принципе. К тому же, обновленные гайдлайны действительно не предписывают настолько сильного автоматического понижения в статусе для Портейро: все-таки 39-летний испанец хоть и закончил активную карьеру, но 10 лет назад обладал «платиновым» статусом – а с учетом правила заявки по статусам 2022-го его достижения еще не «истекли» и заново лицензию он получать не мог.

В остальном же нынешний регламент категоризации просто не предполагает настолько значительного понижения класса гонщика: он происходит только при достижении определенных возрастных планок (Феликс до них еще не добрался) или при демонстрации результатов на более низком уровне в течение 3 сезонов подряд – причем данные по временам с круга принимаются только из тех серий, где пилот проехал не менее 75% гонок. Портейро просто не мог такое доказать (поскольку у него нет активных результатов), но оговорок о перерывах и их длине в правилах нет.

Почему же ему сперва выдали «бронзу» и приняли? Из-за путаницы с годами заявки: да, немного странно, что в «Азиатской серии» 2023-го нужно гонять по категоризации 2022-го, и, видимо, судьи в самой серии об этом иногда забывают (Хьюз же слетел по той же причине). К тому же, кажется, первоначальная выдача «бронзового» статуса была действительно была ошибочной: для гонщиков возраста Феликса его выдают только при получении первой гоночной лицензии – и легко доказать, что это не его случай. Возмущение соперников виделось крайне предсказуемым.

И здесь нет никакой русофобии – с любым другим экипажем случилось бы ровно то же самое. Национального или санкционного признака тут нет.

Да и вообще стремление «хакнуть» регламент через поиск крайне быстрого «бронзового» гонщика – это обычная тема для гонок на выносливость. Например, до внедрения непременного возрастного ценза команды класса LMP2 организовали целые тестовые кастинги для достаточно быстрых юниоров из молодежных серий, которые по каким-то причинам не привлекли внимание крупных спонсоров или заводские программы для продвижения карьеры. Обычно у таких ребят была прямая дорога в гонки на кузовных машинах, но именно самые богатые организации LMP2 с целями в виде побед на «Ле-Мане» и WEC давали им новый шанс и зарплату.

Один из самых ярких примеров напрямую связан с Россией: G-Drive Racing отыскала так 18-летнего Франко Колапинто для кампании 2021 года. Аргентинец выиграл испанскую «Ф-4», взял третье место во «Еврокубке Формулы-Рено» и новозеландской «Ф-3» (Toyota Racing Series), катаясь наравне со слушателями академий «Ред Булл» и «Альпин», но не нашел спонсоров для продолжения карьеры. Россияне из G-Drive выбрали его на тестах, дали зарплату и помогли ему удержаться на виду топового гоночного мира. В итоге Франко сумел сохранить место в «Региональной Формуле» (класс «Ф-3», но статусом чуть ниже мировой молодежки), в 2022-м перешел в главную «Ф-3», выиграл две гонки и попал в программу «Уильямса».

Теперь же с новым регламентом атака границ правил повернулась в другую сторону: команды возвращают из «отставок» быстрых в прошлом гонщиков, перешедших в менторы из-за нехватки денег, и тестируют поздно начавших любителей. Но среди последних намного труднее найти пилота, способного гонять на «золотом» уровне, и класс LMP2 в региональных чемпионатах обернулся к «возвращенцам». Команда Мазепина тут не первая, и не уникальная и вряд ли даже самая наглая – просто так сложились обстоятельства.

И вина в них лежит прежде всего на промоутере, который дважды то принимал заявку от «99 Рейсинг», то справедливо ее отменял после недоумения конкурентов. И нельзя назвать это «санкциями», поскольку не было бы возмущения не совсем корректными категориями – экипаж Никиты выехал бы еще с Портейро. Организаторы сперва просто ошиблись, но спокойно всех допускали.

Тем не менее, в чемпионате еще будет один этап, а при победе в нем или успешном переходе в «Европейскую серию «Ле-Ман» экипаж Мазепина могут даже пригласить на легендарные «24 часа». Сейчас «99 Рейсинг» занимает 5-е место в чемпионате с 23 баллами, у лидера – 37 очков, и при победе в двух следующих гонках еще можно отыграться. Сезон только начинается.

Фото: instagram.com/nikita_mazepin; instagram.com/kyffin_simpson; wikimedia.org