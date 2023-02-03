Квят – в чемпионате мира по гонкам на выносливость: какой у него будет прототип? А шансы на победу есть?

Знакомство с новым WEC.

Февраль принес российским фанатам автоспорта отличные новости: самый успешный гонщик «Формулы-1» России Даниил Квят возвращается в международные гонки! В 2023-м он поедет в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC в крайне конкурентном моноклассе LMP2 за итальянскую команду «Према».

WEC высоко котируют в мире, ведь ее победитель получает статус чемпиона мира, а у марафона «24 часа Ле-Мана» вообще легендарный статус, однако в России серия не так известна, как «Формула-1» или даже NASCAR. Давайте же познакомимся с миром, куда окунается Квят!

Чемпионат мира по гонкам на выносливость – одна из шести чемпионатов мира по автогонкам (остальные – чемпионаты по ралли, ралли-рейдам, ралли-кроссу, «Ф-1» и «Формула Е»). В сезоне – семь этапов (минимум 6-часовые гонки) на известных треках в Монце, Спа, Ле-Мане, у подножья Фудзиямы и в других местах. Самые длинные гонки – «1000 миль Себринга», «24 часа Ле-Мана» и финал чемпионата – «8 часов Бахрейна».

В WEC четыре класса, у каждого – свой чемпион. Условно серию можно разделить на три лиги. К «низшей» относится LMGTE Am – любительский класс спорткаров класса GTE. Здесь гоняются на знакомых всем «Порше» 911, «Феррари» 488 и «Астон Мартин» Vantage. «Высшая лига» – гиперкары: их собралось уже 7 производителей. И монокласс LMP2 – сложившийся за годы чемпионат недорогих и очень крутых прототипов.

Квят поедет в категории LMP2 – равных прототипов с моторами на 600 л.с. Они в WEC ближе всех к гоночному олдскулу

Категория LMP2 – очень насыщенная борьбой и зрелищная. Здесь участвуют только независимые команды – никаких заводских коллективов или поставщиков. Команды используют французское шасси Oreca 07, 8-цилиндровый мотор Gibson мощностью 600 л.с. и тратят на машину не больше 483 000 евро.

Спортивный директор и пилот российской команды G-Drive Racing Роман Русинов говорил об LMP2 так: «Это настоящие олдскульные гоночные машины. Атмосферные 600-сильные моторы V8, развитая аэродинамика, широкие колеса. Никаких электромоторов и гибридных установок, как в той же «Формуле-1». Поэтому LMP2 – это и есть настоящий серьезный автоспорт».

Квят поедет в итальянской команде «Према» – одной из самых успешных организаций в истории молодежных серий от итальянской и немецкой «Ф-4» до титулов в «Ф-2» с Миком Шумахером и новичком «Макларена» Оскаром Пиастри. Теперь «Према» расширяется и на взрослый автоспорт: после второго места на «Ле-Мане» в 2022-м они заявились двумя машинами в WEC на 2023-й. Квят попал в экипаж №63 – ему достались напарник Мирко Бортолотти (чемпион «Ф-2» и победитель «24 часов Дайтоны»и очень быстрая напарница 19-летняя Дориан Пин (чемпионка Ferrari Challenge Trofeo – гонках на машинах «Феррари» класса GT3, в тот же сезон против нее ездил бывший пилот «Ф-1» Адриан Сутиль).

Кто у Квята в соперниках? 10 экипажей – 2 заводских машины «Альпин» на собственном шасси (однако сделанном по тому же регламенту, что и у Oreca), два экипажа сильнейшей американской команды United Autosport (принадлежит шефу «Макларена» Заку Брауну), машина британской Jota, два экипажа одной из сильнейших команд немецкой ДТМ WRT и еще несколько менее грозных.

В прошлом году экипажей было даже 15, и именно Jota взяла титул.

В этом году она лучшим составом идет в гиперкары, но и в LMP2 оставляет один экипаж – из резервиста «Хааса» Пьетро Фиттипальди, чемпиона и победителя «Ле-Мана» 2014-го Давида Хайнмайера-Ханссона и перспективного 22-летнего Оливера Расмуссена (третье место на «Ле-Мане» в прошлом году).

Но самый опасный соперник, наверное, WRT – их машина взяла второе место WEC в 2022-м, а сейчас у одного из их экипажей самый грозный состав на бумаге: бывший пилот «Ф-1» Роберт Кубица, бывший юниор «Ф-2», «Рено» и «Хааса» Луис Делетраз и победитель одной гонки в 2022-м Руи Андраде. И это еще состав второго экипажа не объявлен!

Третий по опасности соперник – United Autosport. Она часто тренируется в американских аналогах WEC (IMSA), а в 2022-м заняла третье в зачете LMP2. Ее подход – ровные составы из примерно сравнимых гонщиков крепкого уровня: в одной машине у них – трехкратный победитель «Дайтоны», чемпион мира и «Европейской серии «Ле-Ман» Филипе Альбукерке, еще один победитель «Дайтоны» Бен Хэнли и чемпион мира, Европы и «Ле-Мана» в составе United Фил Хансон, а во второй – бывший пилот «Ф-1» Гидо ван дер Гарде, вице-чемпион «евротрешки» и победитель IMSA в быстрейших прототипах Том Бломквист и чемпион IMSA, двукратный вице-чемпион мира и победитель «Ле-Мана» Оливер Джарвис. Очень сильные и стабильные составы!

Также стоит опасаться и «Альпин» с ее заводской программой: в одну машину она объявила сплошь опытных и побеждавших в чемпионатах и на «Ле-Манах» пилотов (Матье Вашивье, Жюльен Каналь, Шарль Милеси), а во вторую – члена программы под «Ф-1» Олли Калдуэлла (разочаровавшего в молодежках), многократного победителя «Дайтоны» и «Европейского «Ле-Мана» Мемо Рохаса и прошлогоднего вице-чемпиона мира в программе гиперкаров Андре Неграна.

Тем не менее, у Квята действительно есть все шансы на победу и в чемпионате, и на «Ле-Мане»: его команда достаточно опытная, он сам – на данный момент один из самых успешных гонщиков в своем классе (хоть и пока не в WEC), а равные машины направляют возможное соревнование в сторону способностей команд – и их выбора настроек для прототипов, разработки стратегий, плана смены пилотов и работы на многочисленных пит-стопах. Здесь «Према», может, пока и не самая опытная в гонках на выносливость, но у организации тысячи часов и километров наката в схожих «моносерийных» чемпионатах.

Также на расклады повлияет и работа с трафиком. Квят окажется на одной трассе с более быстрыми гиперкарами (которым придется уступать дорогу без потери времени – как быстрейшим лидерам в «Ф-1»), так и отстающими машинами GTE (требуется мастерство не застревать за каждой на полкруга).

Какие классы будут против Квята? Гиперкары – новая топовая категория

Она пришли на смену топовым прототипам класса LMP1 и призваны вернуть WEC и «Ле-Ману» былое величие: благодаря разделению на две ветви LMH (можно делать все самому) и LMDh (Le Mans Daytona hybrid, именно там используется готовое шасси, а нужны только своя силовая установка и кузов, причем бюджет на разработку ограничен одним миллионом евро). Мощность мотора ограничили в 680 л.с., чтобы не раскручивать гонку расходов свыше разумного, а главное отличие от класса LMP2 – в электромоторе на 272 л.с. по мотивом используемой в «Ф-1» MGU-K (накопленная в батареях кинетическая энергия от торможений возвращается на переднюю ось, но только при достижении определенной скорости – это помогает повысить длину стадии разгона). Гибридные технологии и сделали серию привлекательнее для заводов – ведь вся индустрия сейчас электрифицируется.

Вышло, что амбициозных производителей свели на одно поле с энтузиастами-частниками и гарантировали им примерно равные условия: у заводов будут достойные соперники и проверенно высокий бенчмарк для сражений, но и сам класс не умрет в случае ухода 1-2 гигантов, как пару лет назад LMP1.

В итоге 2023-м в классе гиперкаров заявлены 7 производителей со своими уникальными фишками – и так было бы на что смотреть даже без гонщиков из России.

К примеру, «Феррари» вернулась с полностью собственным гиперкаром 499Р c прокачанным трехлитровым турбированным мотором V6:

По тому же пути внезапно пошел частник ByKolles, попытавшийся пебрендироваться в исторический «Вануолл» (но проигравший суд):

Правда, моторы не свои – прокачанные «Гибсоны» V8 на 4,5 литра, похожие на LMP2.

Вообще двигатели эффективнее всего выглядят у «Пежо» 9X8 – 2,6-литровый турбированный V6. Шасси тоже полностью свое – вышел грозный красавец:

Интересно выглядит и гиперкар «Тойоты» GR010 Hybrid: так же своя машина, двигатель – 3,5-литровый турбированный V6:

Пока она и выиграла оба сезона в классе, и неудивительно: внешне ее не отличить от доминировавшего в последние годы LMP1 прототипа TS050.

А это гиперкар «Кадиллака» – его шасси уже создала «Даллара» на основе LMP2, а американцы только добавили свой мотор (5,5-литровый V8):

Еще один «коллаборационист» – внезапно «Порше»: ей шасси строила компания «Мультиматик». Правда, не на основе класса LMP2, а на основе предыдущего «Порше» 919 для LMP1 (3 титула чемпиона мира) и RS Spyder для класса LMP2 американских гонок. Только основы дизайна и мотор – немецкие (причем турбированные 4,6-литровые V8):

Зато такой подход позволил не только выставить два совместных экипажа с «Пенске» с заводской поддержкой, но и клиентские – для команд Jota и Proton.

Но самая необычная машина – «Гликенхаус» SCG 007. Свое шасси + 3,5-литровый мотор V8, созданный через синтез двух двигателей от раллийоного «Хендэ» i20!

Наверное, категория гиперкаров WEC и «Ле-Мана» сейчас действительно одна из самых необычных и разнообразных в мире.

Последний год GTE: привычные крутые суперкары формально любительского зачета

Создание нового привлекательного для автопроизводителей класса косвенно ударило по низшим сериям: «Феррари» и «Порше», например, заявили, что из-за разработки новых гиперкаров перестанут поддерживать программы в профессиональных категориях LMGTE. Потому организаторы серии еще два года назад анонсировали ее закрытие и переход на широко используемый в других сериях класс GT3.

Цель – сокращение расходов: с годами гоночная техника все усложняется и дорожает, и производителям становится все дороже выпускать и производить сразу несколько похожих, но разных линеек машин с разными обвесами под разные серии. Привлечение заводов в класс гиперкаров заставило искать пути оптимизации трат, и федерация нашла самый подходящий для всех: отдельный класс ГТ для «Ле-Мана» отменят, а на его место придет более популярный – но машины слегка прокачают повышением мощностей моторов и особым аэрообвесом. За счет увеличения тиража машин GT3 стоимость снизится для всех, а производители перестанут распылять внимание инженеров на доводки и доработки. В чистой мощности чемпионат даже выиграет после 560 л.с. у GTE гонщики получат 610-640 л.с. в зависимости от производителя и свода правил.

Потому профессиональную категорию LMGTE в последний раз откатали в 2022-м, а в 2023-м осталась только подкатегория Am – в ней хотя бы один пилот должен обладать «бронзовым» (низшим, непрофессиональным статусом). И это ее финальный сезон – дальше их солью с профи в «Премиум GT3» (где можно будет предоставлять заводскую поддержку, но участник поедут на коммерческих шинах, один пилот в экипаже непременно останется любителем, а бюджет команды ограничат).

А пока в 2023-м еще можно успеть посмотреть, как Квят будет обгонять вот такую «Феррари» 488 GTE EVO:

(хотя у нее есть и версия для класса GT3)

Или такой «Астон Мартин» Vantage:

Или такой «Корвет» C8.R:

(Хотя ему вроде бы тоже готовят версию GT3).

И, конечно, «Порше» 911 RSR-19:

Но и у немцев уже готова новая версия для GT3!

Тем не менее, смотреть все равно нужно – хотя бы чтобы удивиться, насколько же прототипы LMP2 маленькие по сравнению с обычными суперкарами!

Фото: FIA World Endurance Championship; instagram.com/danydk1; commons.wikimedia.org; globallookpress.com/IMAGO/Joao Filipe