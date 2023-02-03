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Стиль парковки Леклера: загоняет «Феррари» за $330 тыс на два места, становится на «зебру»... И это гонщик «Ф-1»!

Феррари Феррари
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Шарль Леклер Шарль Леклер
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Его вообще штрафуют?

Шарль Леклер – главная звезда «Феррари» в «Ф-1» 2020-х: сейчас трудно представить, чтобы кто-то перебил манию по №16 в Маранелло, если вдруг монегск передумает оставаться, не продлит контракт и уйдет в 2025-м. Он берет поулы (18 штук), побеждает (5 Гран-при в карьере), превосходит ребят вроде Себастьяна Феттеля и претендует на титулы чемпиона мира (2 место в 2022-м). Он прославился как мастер контроля и отлавливаний болида в крайне сложных ситуациях.

И… Кажется, он не умеет парковаться.

На реддите собралась целая ветка из 10 случаев, когда лидер Скудерии проигрывал в битве с ПДД и белыми линиями, оставляя свою роскошную уникальную «Феррари» 488 Pista за $330 тысяч практически как попало.

Белые линии? Нет, спасибо:

Парковка в родном Монако рядом с полицейским участком под знаком «не парковаться» и переход по дороге? Да, пожалуйста:

Не попасть на огромную зону со своим именем и занять половину места Ландо Норриса? Спасибо, что без белых линий – кадр с Гран-при Канады 2022-го:

Парковка на перекрестке с пешеходным переходом? Зачем соблюдать эти ваши белые линии:

И вновь пешеходный переход, да еще и без зоны парковки – зато у яхт:

Повезло, что у соседа маленький «Смарт»:

Даже когда есть возможность стать как угодно самому, а остальные места огорожены…

Справедливости ради, такую парковку в «Ф-1» уже бы засчитали:

И это не звездная болезнь от внимания к лидеру «Феррари»: вот кадр из тви Шарля – 2017-й, он еще в «Альфа Ромео», личного суперкара пока в гараже нет, и он берет на время спонсорские:

И бонус из комментариев на реддите: «Смотрели, как он паркуется в Мельбурне [на Гран-при Австралии 2022-го]: попробовал много раз, сдался и поехал в другое место».

Интересно, его вообще штрафуют?

У Леклера из «Ф-1» в машине висит лицо картонного Хасбика. Вместо классической «елочки»

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson

2 комментария

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Елена П.
Значит он просто или тупица или сноб. И то и другое отвратительно.
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Сергей Богатырев
выкрутят ему когда-нибудь ниппели на всех колёсах, если не чего похуже
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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