Квят все-таки едет на главный гоночный марафон планеты. Первую попытку сорвал русский бойкот прошлого сезона

Добро пожаловать на «Ле-Ман».

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Самый успешный гонщик «Формулы-1» России Даниил Квят возвращается в международные гонки: в 2023-м он поедет в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC в крайне конкурентном моноклассе LMP2 за итальянскую команду «Према». Его ждут напарник Мирко Бортолотти и очень быстрая напарница Дориан Пин в экипаже №63, 10 равных конкурентов в классе с равными шасси и моторами (600 л.с.), и календарь из 7 мощных гонок – включая легендарные «1000 миль Себринга» и «24 часа Ле-Мана» (главный автомарафон планеты).

«Я очень рад возможности присоединиться к «Према» в WEC, – прокомментировал Квят. – Эта команда очень известна своими предыдущими успехами, а теперь она стремится покорить мир гонок на выносливость. Я очень рад возможности быть частью этой команды, предельно мотивирован, и буду выкладываться на максимуме, чтобы мы могли оказаться на как можно более высоких позициях».

И для Даниила это хорошая новость – поскольку именно длинные гонки на выносливость лучше всего подходят его пилотажному стилю. Квят классно работает с жесткими покрышками и потому хорошо справляется с длинными отрезками дистанции – ближе к концу «стинтов» среднее время его кругов лучше «расчетного». Его темп на дистанции – очень ровный и предсказуемый, и командам проще выстраивать стратегию. В последние годы в «Ф-1» Даниил научился умно обгонять без потери времени – шикарный навык для многочасовых гонок с трафиком из машин более медленных классов. Прототипы LMP2 тоже должны подойти Даниилу: они стабильные и с легкой недостаточной поворачиваемостью – как он любит.

После года почти без боевых заездов – только с парой гонок в полувыставочном Russian Endurance Challenge и этапов NASCAR – дебют в WEC выглядит действительно отличным ходом.

Квят уже планировал «Ле-Ман» в 2022-м – в составе русской команды G-Drive. Но сезон бойкотировали

Вообще мы уже радовались за карьерное решение Даниила примерно год назад – когда он объявил о контракте с русской командой G-Drive Racing на сезон в том же WEC в той же категории LMP2.

Однако помешала реакция Международной автомобильной федерации на спецоперацию на Украине: Россия потеряла Гран-при «Ф-1», этапы Кубка мира по кузовным гонкам, Интерконтинентальный Кубок по дрифту, этап Кубка мира по кросс-кантри ралли и всех представителей в системе управления ФИА.

Гонщиков формально согласились допустить до любых чемпионатов толбько без символики на экипировке и машинах, флага и гимна. И – при условии «приверженности принципам мира и политической нейтральности». ФИА выкатила целое соглашение для подписания всем русским пилотам, желающим остаться в чемпионатах мира под нейтральным статусом. В него вошли довольно жесткие требования:

признать солидарность с гражданами Украины;

публично и в соцсетях не демонстрировать национальную символику, цвета или флаги;

запрет касается даже униформы, одежды, аксессуаров или других личных вещей и любых деталей гоночных болидов. Под эмбарго попали слова «русский», «Россия», «Российская автомобильная федерация», а также акронимы RUS, RAF и эмблемы РАФ;

запрет самостоятельно петь национальный гимн в любой форме в рамках соревнований и связанных с ними мероприятиях;

запрет на заявления, комментарии и действия, которые могут быть расценены как нанесение ущерба ФИА или проводимым соревнованиям: например, напрямую или косвенно в любой форме выражать поддержку действиям России в отношении Украины;

признать право ФИА на введение дополнительных мер в случае участия спортсмена в событиях, связанных с происходящим на Украине – в том числе право отказать в участии.

Жесткость формулировок вызвала много споров в гоночной среде, ведь после ряда обновлений законов подписание подобных бумаг уже вполне могло сойти за госизмену и сотрудничество с государством-противником с перспективой тюремного срока. «КАМАЗ» и многие другие гонщики из ралли-рейдов вроде чемпиона «Дакара» Сергея Карякина отказались подписывать (остались лишь единицы), несколько молодых гонщиков вроде Александа Смоляра из «Формулы-3» приняли нейтральный статус, как и Николай Грязин в ралли (сейчас сражается за победы в классе WRC2!).

А G-Drive Racing вместе с ее боссом Романом Русиновым объявила о бойкоте сезона.

Квят же выразился слегка по-другому – с критикой самого факта барьеров для российских гонщиков:

«Я очень надеюсь на мирное решение ситуации в Украине и на то, что мы все сможем жить в мире. Надеюсь и верю, что все стороны в самое короткое время смогут найти решение за столом переговоров, путем уважительного диалога. Меня ужасает видеть конфликт двух братских наций. Я хочу, чтобы моя дочь и все дети наслаждались этим прекрасным Миром.

Также хочу подчеркнуть и обращаюсь ко всем спортивным федерациям и МОК: спорт должен оставаться вне политики, и недопуск российских спортсменов и команд к участию в мировых соревнованиях является несправедливым решением и идет вразрез с тем, чему учит нас спорт в своем принципе – уважению, единству и миру. Кто как не мы, спортсмены, поможем соединить нации в грядущие времена».

Тем не менее, выступать оказалось просто негде, кроме России и США.

Как тогда Квят поедет в чемпионате мира сейчас? Бумаги ФИА не помешают?

«Мне могут дать зеленый свет для выступлений во многих сериях – и в Европе, и в США. На протяжении определенного периода времени ситуация была очень напряженной. Сейчас напряжение немного спало. Но, к сожалению, в тот момент некоторые переговоры вынужденно сорвались. Теперь же я снова готов вести переговоры. К счастью, варианты есть. Я открыт для предложений и не вижу препятствий» – делился Даниил уже в сентябре 2022-го.

Переход в «Према» выглядит по-своему логичным: менеджер Квята Николя Тодт – по совместительству агент Шарля Леклера и Мика Шумахера – обладает обширными связями в Италии. Многие его молодые клиенты после 2018-го (ухода Тодта из управления командой «АРТ») гоняются именно за «Према», и Шумахер с Леклером именно через нее обкатывались в «Ф-2». Итальянская организация расширялась в чемпионат мира по гонкам на выносливость, и ей потребовался надежный сильный пилот, согласный на переход в WEC – пазл и сошелся.

Сейчас у Квята во внутренней системе ФИА нейтральный белый флаг, в рейтинге категоризации – «Российская Федерация», то есть допуск он получал по российской лицензии. Следовательно, для выхода на старт ему пришлось согласиться с условиями федерации (по аналогии с Грязиным и другими раллистами, уже стартовавшими в сезоне).

Как тогда расценивать участие в бойкоте предыдущего сезона? Дело в контракте и лицензии команды G-Drive: даже если бы сам Даниил еще в прошлом году все подписал, то на старт WEC все равно бы не вышел – ведь его организация делать то же самое отказывалась, и формальных причин разрывать соглашение не было. По-видимому, пришлось выполнять его минимальные условия, ждать завершения и искать новые опции. Вероятно, бойкот сезона оказался вынужденным.

В G-Drivе Даниил, похоже, уже выступать не будет: когда мы связались с командой для комментария, они ответили, что Квят больше не с ними.

Как Квят тогда гонял в 2022-м без допуска ФИА?

Даниил ездил лишь в двух «ветках»: российском Russian Endurance Challenge за G-Drive и в двух дивизионах американского NASCAR.

В России у Квята ничего дополнительно не просили, да и сами гонки REC пребывали в странном статусе: их вроде подавали как новую флагманскую серию страны, но ни один заезд даже не числился в официальном календаре РАФ на сезон. В регламенте тоже попадались много странностей с просроченной на год омологацией систем пожаротушения, разрешение средств безопасности с истекшим сроком годности вроде ремней и сидений, дозаправок и так далее. Похоже, серия оказалась больше выставочной.

Американский NASCAR же вообще своя вселенная, не связанная с ФИА: у нее своя федерация, свои критерии допуска до гонок и свои лицензии. NASCAR не выдвигал дополнительных условий Даниилу и пустил в оба высших дивизиона – Квят достаточно впечатлил для новичка без опыта в новой европейской команде предаутсайдерского уровня.

С другой стороны, россиянин сходу попал там в топ-10 по хейту в соцсетях!

«NASCAR показывает отличный пример и действует по-спортивному. Думаю, так и нужно. Спорт должен объединять людей, и NASCAR – прекрасный пример для остальных, в том числе в Европе. Надеюсь, они примут его и упростят ситуацию.

Нельзя сказать, что все заблокировано – способы есть. Просто я не должен говорить ничего плохого ни о ком» – комментировал Даниил после первой гонки.

Более того, Даниилу настолько понравилось, что рассказывал, как ищет спонсоров и возможности остаться в США на полный сезон:

«Я счастлив. Я всегда хотел попробовать себя в NASCAR, так что в определенном смысле я исполнил мечту. Конечно, чтобы начать бороться за самые высокие места мне потребуется время, но я терпелив. А в NASCAR карьера может быть очень продолжительной, если ее правильно построить. И мне любопытно, как далеко я смогу зайти».

Пока же карьера повернулась в другом направлении: первая гонка в высшем дивизионе NASCAR стартует уже 5 февраля, 19-го – легендарная «Дайтона 500». Квят же объявлен в WEC и полноценно совмещать вряд ли получится: большая часть календаря чемпионата мира накладывается на расписание NASCAR. Однако класс LMP2 (особенно на «Ле-Мане») котируется в гоночной среде намного выше и в смысле престижа, и уровня гонок.

На данный момент это будет самое статусное представительство России в мировом автоспорте, хоть и без флага.

Фото: gdriveracing.com; twitter.com/PREMA_Team; Gettyimages.ru/Jared C. Tilton, Sean Gardner / Stringer; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency