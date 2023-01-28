Сколько в «Ф-1» тратят на переезды между Гран-при? Как перевозят машины? 300 тонн грузов и 133 тысячи км за год

«Формула-1» все продолжает стремиться к увеличению количества этапов в календаре, гордо заявляя, что может проводить хоть 30 Гран-при.

И это не смотря на то, что команды открыто выступают против. Они просто боятся остаться без работников из-за выгорания, бесконечного стресса и физической усталости.

Ведь в трековых командах работают сотни людей, благодаря которым гонщики вообще могут сесть за руль. И объем их задач намного больше.

Чтобы выиграть гонку, мало просто посадить пилота за руль болида в воскресенье (даже если это Макс Ферстаппен) – нужно этот болид собрать. А чтобы его было где собирать, необходимо обустроить гараж и моторхоум – и они возникают не из воздуха. Тонны и тонны груза для начала нужно перевезти из одного города, страны и континента на другой.

И логистика в «Формуле-1» просто сумасшедшая. Что не удивительно с таким календарем.

это $21 миллион за сезон. Например, одинокий Гран-при Канады среди европейских этапов: путешествие туда в целом очень сложно организовать и оно обходится невероятно дорого: по инсайду «Альфа Ромео» в 2023-м на него уйдет по меньшей мере миллион долларов! А в целом за сезон, по признаниям швейцарцев коллективы выкладывают 15% от установленного бюджета на одни лишь переезды. Cпотолком в 140 млн

Сезон-2023, кстати, обещает стать самым дорогим в истории. Только посмотрите на схему перемещения между некоторыми этапами – огромные расстояния и бесконечная смена часовых поясов: полет в Австралию из Саудовской Аравии, чтобы затем полететь в Азербайджан, затем на другой конец мира в США, чтобы далее прилететь на европейские «гастроли» (с тем самым Гран-при Канады между ними).

Может показаться, что большие перерывы между этапами должны облегчить релокацию, но это не так. Из-за длинных простоев команды вынуждены возвращать грузы на европейские базы, что только увеличивает расходы и заморочки с логистикой. Если сложить все изначально запланированные расстояния между этапами, не возвращаясь на фабрики, получится рекордное значение в 133 570 километров.

Плюс на удорожание сезона влияет инфляция, от которой не застрахованы даже самые богатые гонки планеты.

«Если помните, мы согласовали потолок расходов в середине 2020 года, в разгар пандемии. Никто не мог предвидеть нынешние обстоятельства. То, что сейчас происходит в мире, способно подтолкнуть цены лишь в одном направлении. Похоже, инфляция может побить рекорды. Мы уже видим ее влияние – взять хотя бы стоимость перевозки оборудования.

Я считаю, что проблема очень серьезная. Нужно принимать решение, потому что она окажет непосредственное влияние на работу и благосостояние сотрудников», – отметил руководитель «Ред Булл».

Из-за растущих цен команды уже сейчас с трудом укладываются в установленный денежный лимит, а руководство серии, вопреки всему, только добавляет новые этапы и увеличивает количество этапов со спринтами (а ведь это дополнительные риски, связанные с авариями и восстановлением машин – и порой счет здесь идет на миллионы долларов).

Еще одна скрытая причина удорожания сезона в растущей популярности «Формулы-1». Болельщики забивают отели и скупают билеты на самолеты: «Везде становится все труднее. Остин уже полностью забронирован на 2023 год. Мы пытались раздобыть еще десять номеров в нашем отеле. Никаких шансов. Все уже расписано.

У нас есть проблемы с возвращением людей из Мельбурна. Еще до объявления даты все рейсы на следующий день после гонки были полностью забронированы. А если еще есть свободные места, часто приходится платить в два раза больше, чем раньше», – рассказал спортивный директор «Альфа Ромео»/«Заубера».

Как вообще организованы переезды в «Ф-1»?

«Альфа Ромео» поделились небольшим роликом об этом.

• Грузы доставляются тремя способами – 240 тонн плывут на грузовых судах, самолетами доставляют 30 тонн и все остальное перевозят грузовиками и силами самой «Ф-1».

• Работа по разборке и упаковка всей инфраструктуры начинается еще во время гонки и продолжается, когда команда уже в пути на следующий этап. В целом весь процесс занимает 6 часов , если все идет по плану.

• А вот возводить все заново на новом месте порой приходится уже на следующий день.

• 90% процентов на следующий сезон должны быть запланированы и организованы уже к декабрю (т.е. концу текущего сезона).

• По правилам в команде, обслуживающей машину должно быть не больше 60 людей , всего команда (включая поваров, тренеров и другой персонал) состоит из 80-100 человек в зависимости от Гран-при.

Чуть подробнее о перевозке грузов рассказал «Астон Мартин».

Кораблями отправляют офисное оборудование, столы, стулья (в том числе те, на которых сидят механики в боксах во время гонки), наполнение гаража.

Самолетами – самые важные грузы. Каждая команда формирует три бокса, и они все вместе летят к новой трассе, пока на предыдущей еще идет процесс демонтажа менее важных частей. Когда в одной стране только закончили с упаковкой грузов, первый самолет «Ф-1» с оборудованием уже приземляется в новом месте.

Грузы, обычно, прибывают на трассу днем во вторник-среду и выгружаются на стартовую прямую напротив будущих боксов команды. Примерно к 6-7 часам вечера бесконечные ящики превращаются в гаражи.

Только представьте: полным обустройством гаража от строительства до электроники занимаются всего два человека! И их работа не заканчивается с его установкой. За ним еще нужно следить всю неделю: поддерживать в чистоте, раскладывать инструменты механиков и даже помогать с дозаправкой болида и ухаживать за его составляющими.

Да и в целом у многих в команде двойные роли. Один и тот же человек может заниматься логистикой и установкой всей инфраструктуры, а после завершения сборки боксов он превращается в шинную фею и проверяет, правильно ли промаркированы колеса, а после – берет в руки стартер, чтобы запустить болид.

Интересный факт и, пожалуй, единственная положительная черта в логистике и экономике современной «Ф-1»: из-за ковида трехэтажные моторхоумы команд превратились вот в такие маленькие контейнеры.

И даже когда меры по борьбе с ковидом ослабили, команды, почувствовав радость от экономии на возведении гоночных «особняков», решили и дальше использовать более компактные постройки (пусть и не настолько маленькие, как во время коронакризиса). Небольшое облегчение в жизни менеджеров по логистике.

Разбирать боксы и эти самые моторхоумы понемногу начинают, как только стартует гонка, начиная с задних панелей и неиспользуемого оборудования, чтобы освободить путь для крупногабаритных грузов, упаковать все и подготовить к отправке.

А после вновь корабли, самолеты, грузовики и все по кругу. Этап за этапом, страна за страной. 25 раз за год (включая тесты).