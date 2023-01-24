У Леклера из «Ф-1» в машине висит лицо картонного Хасбика. Вместо классической «елочки»

Кроссовер тысячелетия.

Звезда «Феррари» Шарль Леклер временами публикует короткометражные фильмы о своей жизни: как готовится к гонкам, как отдыхает, как проводит Гран-при. В январе №16 тоже порадовал фанатов подробным отчетом с тренировочного лагеря в итальянских Доломитовых Альпах.

Леклер много говорил о попытках изо всех сил подготовиться к новому сезону ради титула «Формулы-1»: об отказе от праздничных ужинов, попытках как можно раньше вернуться в идеальную форму, тренировках в альпинизме, лыжном спорте, похоже на хоккей…

Однако фанатов из России, наверное, больше всего поразят кадры из его «Альфа Ромео», в которой Шарль устроил зимнее ралли для тренера и друзей:

Оказывается, у претендента на титул «Ф-1» в машине висит освежитель воздуха в виде картонного лица блогера-милионника из Дагестана Хасбика Магомедова!

Вот такой на официальном сайте с мерчом дагестанского блогера – стоит 6 баксов:

Как вы думаете, он оказался в машине Леклера?