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У Леклера из «Ф-1» в машине висит лицо картонного Хасбика. Вместо классической «елочки»

Формула-1
Феррари Феррари
Шарль Леклер Шарль Леклер
ахахаха
Хасбик Хасбик
Авто Авто

Кроссовер тысячелетия.

Звезда «Феррари» Шарль Леклер временами публикует короткометражные фильмы о своей жизни: как готовится к гонкам, как отдыхает, как проводит Гран-при. В январе №16 тоже порадовал фанатов подробным отчетом с тренировочного лагеря в итальянских Доломитовых Альпах.

Леклер много говорил о попытках изо всех сил подготовиться к новому сезону ради титула «Формулы-1»: об отказе от праздничных ужинов, попытках как можно раньше вернуться в идеальную форму, тренировках в альпинизме, лыжном спорте, похоже на хоккей…

Однако фанатов из России, наверное, больше всего поразят кадры из его «Альфа Ромео», в которой Шарль устроил зимнее ралли для тренера и друзей:

Оказывается, у претендента на титул «Ф-1» в машине висит освежитель воздуха в виде картонного лица блогера-милионника из Дагестана Хасбика Магомедова!

Вот такой на официальном сайте с мерчом дагестанского блогера – стоит 6 баксов:

Как вы думаете, он оказался в машине Леклера?

Леклер – романтик: учится летать на самолете, сочиняет на фортепиано, обсуждает моду с Хэмилтоном

Ныряет, сочиняет музыку, ходит в горы, изучает моду – вся жизнь нового лидера «Ф-1» Шарля Леклера вне трассы

Леклер снял свой обычный день в родном городе: пробежки по горам, романтика и страх на яхте, истории о семье на Гран-при, мечты о трех детях

2 комментария

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Sarumian
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Aleus Marcus
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