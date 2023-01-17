Где у команд «Ф-1» базы? Нарисовали на карте мира: почти все – в одной зоне одного острова

Оттуда никто не хочет уезжать.

Если вы никогда раньше не задумывались, где базируются большинство команд «Формулы-1», но вас может удивить эта карта: смотрите, у главной гоночной серии есть своя Кремниевая долина, но она в Англии между Лондоном и Бирмингемом.

Да, небольшой кусок одного острова – и почти все команды в одном месте! Как же так вышло?

«Мерседес»: Бракли, Великобритания

Хоть восьмикратные чемпионы и гоняют под немецким флагом, но по сути команда по большей части именно английская. В наследство им досталась старая база «Брауна» – раньше она вместе с командой была частью грандиозной программы «Хонды» в «Ф-1», а еще раньше – заводом команды Жака Вильнева (чемпион владел частью акций) BAR (British American Racing). База перешла немецкой компании вместе с командой и превратилась в «Технологический центр «Мерседеса». Также неподалеку в Бриксуорте находится моторный департамент – выкупленный бывший партнер Illmor.

«Феррари»: Маранелло, Италия

Изначально Скудерию основали в 1929 году как гоночную команду со штаб-квартирой в Модене, а перешел к физическому производству в 1939-м – когда создатель Энцо Феррари разорвал связи с «Альфа Ромео» и ждал истечения четырехлетнего запрета на участие в гонках, то перешел к конструкции станков.

В Маранелло компания перебазировалась после масштабных бомбежек Модены в 1943-м – Энцо полагал, что в маленьком городке меньше шансов попасть под авианалет союзников. Не сработало: завод бомбили и на новом месте в 1944-м, однако в итоге «Феррари» осталась в Маранелло и работает там по сей день.

В 1972-м неподалеку от базы достроили даже частный тестовый трек: «Фьорано».

«Ред Булл»: Милтон-Кейнс, Великобритания

Австрийский бренд энергетиков пришел в «Формулу-1» в 2005-м – купил заводскую команду «Ягуара» за символический доллар и обязательство инвестировать в команду $400 млн в три следующих сезона. Развивать предполагалось уже существующую базу в Милтон-Кейнсе – она до этого досталась «Форду» при покупке «Стюарта» (организации трехкратного чемпиона мира Джеки Стюарта). И за эти годы ее фактически перестроили.

Там же неподалеку располагается и аэротруба чемпионов – на бывшей военной аэробазе Бедфорда.

«Макларен»: Уокинг, Великобритания

Брюс Макларен основал команду еще в 1963-м, и сперва она базировалась в британских Фелтхэме и Колнбруке.

Переезду в Уокинг команда обязана другому человеку – ее создателю в нынешнем виде Рону Деннису. Он как раз и родился в том городке и попал механиком в «Ф-1» в 18 лет – обслужилвал «Купер» будущего чемпиона Йохена Риндта. В 1971-м Деннис с товарищами основал собственную команду «Формулы-2» Rondel Racing, она закрылась из-за долгов, но Рон создавал на ее месте новую (при помощи спонсорства «Мальборо»). Вторая называлась Project 2, третья – Project 3, а с 1976-го табачное финансирование расширилось, и новый проект Project 4 задоминировал «Ф-2» и «Ф-3». Следующим шагом стал переход в «Ф-1» – и тут-то через «Мальборо» команда Денниса и поглотила «Макларен» (который тоже спонсировали табачники). Основной базой стали именно мощности в Уокинге.

А в 2004-м там открыли шедевральный МТС («Технологический центра «Макларена»). Он до сих пор выглядит так продвинуто и футуристично, что его даже используют как источник вдохновения для фильмов, однако внутренние мощности вроде аэротрубы и симулятора уже не соответствуют запросам нынешней «Ф-1» – их активно обновляют.

«Астон Мартин»: Сильверстоун, Великобритания

База досталась английскому бренду после покупки и переименования «Форс-Индии» – а заложили завод еще для «Джордана» в 1991-м. Да, она продержалась практически без изменений уже 30 лет!

Впрочем, «Астон Мартин» уже активно строит новую – вот как она выглядела не так давно:

Место – там же, неподалеку от трека. Ради нового здания часть старого даже планируют снести.

«Альпин»: Энстоун, Великобритания

Пусть вас не удивляет ромб «Рено» за входом: «Альпин» – спортивный суббренд французского автропроизводителя. Завод вместе с командой достался компании еще в 2002-м при покупке команды «Бенеттон» – а она переехала в Энстоун на эту базу в 1992-м (ранее базировалась не так далеко – в оксфордширском Уитни).

«Хаас»: Каннаполис, США + Барнбери, Великобритания + Маранелло, Италия

Казалось бы, новая американская команда – наверное, она поразит сверхтехнолгичной фабрикой в США? Но нет: в северокаролинском Канапполисе – не самое большое строение:

Просто там в основном заседает маркетинговый отдел и весь административный штат – ведь «Хаас» выбрал инновационную аутсорсинговую модель производства. Фактически ему и не нужен свой завод: он лишь создает чертежи, отправляет их затем «Далларе» на физическое создание, а затем все собирает, перевозит и соревнуется.

Придумывают машину вот здесь – в отдельном корпусе завода «Феррари» в Маранелло. Ее пока показывали только внутри:

Сборкой и логистикой занимаются на бывшей базе «Маруси» в Барнбери:

Как «Хаасу» удалось раздобыть место в «Феррари»? Благодаря потолку бюджетов: Скудерии пришлось очень быстро куда-то деть несколько десятков инженеров и много офисов.

«Мы должны смотреть вперед при смене правил, – объяснил шеф «Феррари» Маттиа Бинотто. – Бюджетные ограничения требуют от нас большей финансовой эффективности. Нам требуются внутренние преобразования, и это одно из наших решений.

Люди будут работать в Маранелло, но в здании, отдельном от персонала «Феррари». У них не будет доступа к офисам «Феррари». Это полное разделение. Так «Хаас» усилит структуру и техническую организацию. Для нас это тоже необходимо для сокращения штата – чтобы уложиться в бюджетные ограничения. «Хаас» останется полностью независимой от «Феррари». Это не «младший» и не «дочерний» коллектив, речь не идет об обмене информацией в рамках, превышающих дозволенные регламентом».

«Сделка поможет нам вырасти, – подтвердил босс «Хааса» Гюнтер Штайнер в колонке для The Race. – Отличная возможность – заполучить людей вроде Симоне Ресты, он делал конкурентоспособные болиды».

«Альфа Таури»: Фаэнца, Италия + Бичестер, Великобритания

Основная база второй команды «Ред Булл» находится в том же городке, что и у ее предшественника – «Минарди». Итальянская команда работала там со дня основания в 1979-м – сперва в «Ф-2», потом в «Ф-1». Да чего там, дед основателя Джанкардо Минарди запустил династию еще в 1927-м, открыв локальный дилерский центр «Фиат» именно в Фаэнце на этом месте – из него затем и выросла база.

Маленький частник без больших спонсоров не выдержал схваток с заводами и богатыми инвесторами и продал контрольный пакет акций в 1994-м – однако оставил себе 14,5%. Их он обменял при следующей продаже в 2000-м на условие сохранения имени и базирования команды – в 2005-м при выкупе организации силами «Ред Булл» от первоначальных требований сохранилось только согласие сохранить резиденцию в Фаэнце.

Ведь первоначально «Ред Булл» планировал сделать из новой «Торо Россо» полигон для обкатки юных пилотов на прошлогодних болидах основной команды. Но «Формула-1» запретила такую схему, и в 2010-м пришлось переходить к разработке собственных болидов.

Для этого в Бичестере открыли вторую мини-базу для департамента аэродинамики, там же установили собственную аэротрубу (правда, сейчас там остались только инженеры: детали продувают на мощностях «Ред Булл», поскольку собственное оборудование не тянет переход с модели размером в 50% от реальной до модели размером 60%).

В 2020-м же команду перебрендировали в «Альфа Таури» (бренд одежды концерна «Ред Булл»).

«Альфа Ромео»/«Заубер»: Хинвиль, Швейцария

Снимков этой базы не так много: команда почти не выкладывает их даже в летние и зимние перерывы, а фотографы очень редко добираются до не самого оживленного швейцарского городка (хоть и неподалеку от Цюриха).

Как же там оказалась база для «Ф-1»? Все благодаря основателю Петеру Зауберу, родившемуся неподалеку. Сперва он торговал машинами, затем начал собирать в гараже свои для соревнований по скоростному подъему на холмы, а в 1970-м открыл в Хинвиле гоночную команду своего имени. В 77-м он уже добрался до строительства машин для «Ле-Мана», в начале 80-х занялся превращением машин «БМВ» в гоночные суперкары, а в 1985-м объединился с «Мерседесом» – «Заубер» фактически стал их заводской командой.

В 91-м же «Заубер» и «Мерседес» договорились идти в «Ф-1», наняли крутого инженера Харви Постлтуэйта и заложили ту самую базу в Хинвиле. В итоге «Заубер» дебютировал в «Ф-1» в 93-м, упустил «Мерседес» к «Макларену», зато оброс могучими спонсорами вроде «Ред Булл» и Petronas. А в 2005-м частично продался «БМВ» (с последующим обратным выкупом в 2009-м).

Все эти годы больших денег и инвестиций отлично отразились на заводе в Хинвиле: фактически он – готовый центр для заводской команды. Его постоянно достраивали и обновляли, суперкомпьютеры и поля солнечных батарей «Заубера» всегда были наибольшими в «Ф-1», а аэротруба – наверное, самой продвинутой. Неудивительно, что «Ауди» выбрала его для дебюта в 2026-м.

«Уильямс»: Гроув, Великобритания

Изначально команда базировалась в Дидкоте неподалеку, но в 1996-м переехала на бывшую фабрику фармацевтического гиганта Janssen Pharmaceutical – потребовалось быстро обновиться, чтобы не упускать техническое превосходство в пользу «Феррари» и «Макларена» (ведь даже в 94-м мощность старой аэротрубы уже не позволила предвидеть и перестроить неудачную машину, в которой и разбился Сенна).

Далее англичане воспользовались деньгами «БМВ» и хорошо обновились в начале 2000-х, потому вплоть до 2016-го новых сложностей с качеством симуляторов и аэротрубы не возникало.

Почему почти все команды – в Великобритании?

Действительно, легко заметно разделение: все организации базируются либо между Лондоном и Бирмингемом. Только в Италии есть похожая зона – Эмилия-Романья. Шеф базирующейся там «Альфа Таури» Франц Тост удовлетворен: «Инфраструктура здесь прекрасная. Если говорить про автоспорт, то в Парме находится «Даллара», в Модене – «Феррари», тут – «Дукатти», «Ламборгини», «Гресини» и мы. Многие команды расположены здесь».

Однако все-таки Великобритания солирует –даже новые организации открывают заводы в основном именно там – другие случаи крайне редки, и только «Зауберу» удалось выжить.

Почему же сейчас Англия так популярна?

Там уже сложилась инфраструктура и широкий рынок специфических компетенций, много производителей и поставщиков гоночного оборудования. А еще правительство щедро выдает налоговые кредиты за научно-исследовательские и конструкторские разработки – и команды «Ф-1» этим активно пользуются.

Перетащить компетентных людей из Англии в Италию очень сложно. По признанию Тоста: «Проблемы в основном с семьями. Опытным специалистам около 40 лет, у них есть семьи, дети. И часто они не хотят переезжать в Италию. Поэтому сложно привлечь классных специалистов сюда. Но все же у нас такие есть, и их семьи остаются в Англии. Пусть лучше они берут отпуска подлиннее, чем я буду уговаривать их перевезти их близких».

Англия за 70 существования «Формулы-1» стала мировым центром автоспорта: там даже в технических университетах и колледжах есть отдельные специальности направления, обучающие инженеров и механиков, а огромное количество молодежных и частных команд в всевозможных небольших гоночных сериях позволяют пройти нужную стажировку и получить первый опыт.

Но как же остров к этому пришел? Немного через военную сферу.

Из-за своего расположения и конфронтации с Германией Великобритания в 30-е и 40-е превратилась в один большой аэродром. По всей стране производились всевозможные истребители и бомбардировщики, их разрабатывали, собирали и обслуживали тысячи людей. Для индустрии возвели десятки аэродромов и тестовых полигонов, а после завершения Второй мировой войны на многие добавили и аэротрубы для тестов новых деталей.

Но в 50-е и 60-е произошел многие аэродромы все-таки закрыли – ведь без активных военных действий столько инфраструктуры не нужно. Их переоборудовали под гоночные треки – ведь под что еще пускать длинные заасфальтированные зоны? В стране резко появилось очень много легальных стационарных автодромов – лучшая среда для развития любительского автоспорта. Причем ни в одной другой стране такого не было: в оккупированной Франции не построили столько аэродромов, в Италии и Германии большинство разбомбили, Испания вообще увильнула от войны и не попала в эту гонку… Великобритания в этом смысле оказалась флагманом.

А в 60-е после закрытия части полигонов освободились многие тестовые мощности вместе с крайне опытными и умелыми спецами по аэродинамике. И как раз к концу 60-х «Ф-1» пришла к подходящей развесовке машин и легким эффективным моторам – начались первые эксперименты с антикрыльями и обтекаемыми формами. Естественно, именно английские инженеры с их сетью инфраструктуры и знаниями смогли вытащить машины в топ даже с меньшими бюджетами и штатом по сравнению с конкурентами – гоночный бум был гарантирован вместе с закреплением славы. Произошло буквально то же самое, что и после с Кремниевой долиной: накопление знаний и компетенций увеличивало привлекательность зоны и концентрацию знаний и компетенеций.

Потому любая новая команда теперь обзаведется хотя бы вспомогательной базой между Лондоном и Бирмингемом – просто для удобства операционной деятельности, иначе в новом мире потолка расходов уже и не выжить.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Peter Macdiarmid, Peter Fox; ferrari.com; twitter.com/alpinef1team; twitter.com/mercedesamgf1; twitter.com/HaasF1Team; twitter.com/alfa_romeo; commons.wikimedia.org