Безумное возвращение в «Ф-2»: с раздробленной ногой и 25 операций после аварии (второй гонщик погиб). За 3 года – обратно на порог «Ф-1»

И даже благодарит за перемены после крэша.

Каждый год автоспорт напоминает нам о смертельной опасности – на «Дакаре» постоянно гибнут гонщики или зрители, и даже в сверхпродуманной «Формуле-1» гонщик может улететь в барьеры невероятно опасным образом или оказаться под дождем на скорости 250 км/ч в метре от трактора при нулевой видимости.

Однако самой трагической в современных гонках остается смертельная авария в бельгийском заезде «Формулы-2» 2019-го: она стоила жизни Антуану Юберу и едва не прикончила Хуана-Мануэля Коррею.

В той аварии кокпит болида Корреи развалился и обнажил ноги эквадорца:

Они в итоге и пошли вразнос – Хуан-Мануэль публиковал первый рентген:

Правую даже предлагали ампутировать!

«Боль в ногах возникла практически мгновенно. Это было странно, поскольку с гоночным адреналином боль после аварии обычно проявляется через несколько часов, когда адреналин уже спадает. В этот раз все оказалось иначе из-за переломов. Я испытал болевой шок, и в этот же момент машина задымилась. Мне пришлось самому выбираться из кокпита. Увидев спасателей, я сразу попросил их дать мне болеутоляющее.

Я не помню, как очнулся на следующий день, и вообще не помню, сколько времени оставался в госпитале. Провел там три или четыре дня, после меня перевезли в Лондон, а на следующий день я впал в кому, из которой вышел через две недели.

Врачи восстанавливают мою правую ногу. Левая пострадала меньше, одной операции было достаточно. Процесс займет еще год, и, скорее всего, нога полностью не восстановится. Я потерял шесть сантиметров берцовой кости, сейчас она снова растет с помощью специального устройства».

Это Хуан-Мануэль говорил еще в 2020-м. А теперь в 2023-м он возвращает себе карьеру обратно – уже провел два года в «Формуле-3» (взял там один подиум), дебютировал в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе LMP2 (подиум и победа в двух гонках), взял контракт в WEC и на 2023-й, а еще теперь вновь поедет в «Ф-2». Хотя вообще две гонки в главной молодежной серии он провел уже в 2022-м – и финишировал 17-м и 18-м – но после них он уговорил одного из аутсайдеров «Ван Амерсфорт» взять его на полный сезон!

Все благодаря спонсорской поддержке – с ней 23-летней гонщик позволяет себе сохранять мечты и об «Ф-1».

«Я все еще определенно пойду в «Ф-1», если выпадет возможность и я увижу понятный путь – сделаю все, чтобы направить мой проект в том направлении. Но сейчас у меня обязательства не только в «Ф-2», но и в гонках на выносливость. В данный момент я нахожусь на стадии, когда даже если я сразу не пробьюсь в «Ф-1» или куда-то еще, «Ф-2» все равно остается лучшей серией для моего гоночного развития. Я все еще могу много от нее получить.

Ведь есть другие факторы вроде денег и спонсоров: откуда я и получаю поддержку и возможность гоняться в принципе. Все мы знаем, сколько денег это требует. Мне очень повезло найти такую поддержку на два года в «Ф-3» для возвращения.

Один из моих главных спонсоров остался со мной даже после аварии, а затем я нашел пару новых. Должен сказать, большинство из них очень воодушевлены идеей продолжать со мной поход по лестнице к «Ф-1».

Мы реалисты, мы знаем: попасть в «Ф-2» – одно, но сделать шаг в «Ф-1» невероятно трудно. Ради этого мне нужно биться за титул в «Ф-2», и даже в этом случае для шанса в «Ф-1» много раз нужно еще и жирные чеки приносить».

Неужели травма больше не мешает?

На самом деле не совсем – нога все равно не работает, как «обычная», а после заездов приходится долго восстанавливаться:

«Я очень не люблю выстраивать карьеру вокруг аварии, потому что не хочу, чтобы люди думали, будто я пытаюсь заполучить их сочувствие, понимаете? Я просто еще один гонщик, ничего особенного в моей истории нет.

Да, пока остальные гонщики соревнуются, восполняют потерянные жидкости и на следующий день возвращаются к тренировкам или в симулятор, мне нужно проходить через часы специальных физиопроцедур. Раньше иногда операции назначались между гонками. В прошлом году после первого этапа в Бахрейне мне латали сломанные кости.

Первый год в «Ф-3» был на 70% восстановление и заживление, на 30% жизнь и гонки. В 2022-м процент траты времени на восстановление снизился до 40, в 2023-м есть надежда еще его уменьшить, хотя впереди больше гонок – более длительных, на более сложных машинах, и с пит-стопами.

Сейчас остались только плановые операции, более контролируемые – вроде удаления металлических пластин из ноги. Мы сами можем решить, когда их лучше назначить.

В конце концов нам нужно найти решение, что делать с правой лодыжкой. Ведь у меня ужасный артроз, у меня в ней просто больше нет хряща, и, очевидно, с возрастом ситуация будет ухудшаться. Мне должно хватить еще на несколько сезонов того, что есть сейчас, но в дальнейшем нужно разобраться.

На данный момент все внимание – полностью на сезоне. Очевидно, продолжаю тренироваться, продолжаю восстановление ног, продолжаю их укреплять. Но, думаю, смогу провести достаточно, скажем так, нормальный год».

Стремление вернуться в «Ф-2» помогло пережить кошмар восстановления – Корреа даже рад внутренним личным изменениям

Уже перед дебютом в «Ф-3» счетчик его операций дошел до 25 – и после них Хуан-Мануэль перестал считать дальше.

Сейчас колену все еще нужно дополнительное смягчение:

А иногда и трость:

И из него до сих пор вынимают металлические штыри:

Однако вопрос о необходимости возвращения реально даже не ставился – Хуан-Мануэль никогда не сдавался:

«Я никогда не впадал во внутренние дебаты в стиле «ох, мужик, да оно вообще стоит того?». Только однажды мне нужно было принять это решение – после аварии. Тогда споры действительно походили на «стоит ли оно того с точки зрения рисков?»

После аварии понимаешь: «Черт, мы на самом деле рискуем жизнями». Мы всегда так говорим, но пока когда такое происходит – это как сигнал тревоги. Поэтому я задал себе этот вопрос и рассмотрел «за» и «против». Очевидно, все мои жертвы за предыдущую жизнь имели большое влияние.

Всю жизнь я работал ради этого, я об этом мечтал. Cчитаю, я очень хорош, и действительно могу стать профессиональным гонщиком. И очень немногие люди могут это сказать и имеют возможность это сделать. И я такой: «Нет, не буду от этого отказываться».

А еще поначалу мне вроде как нужна была мотивация, чтобы просто пройти через все операции и реабилитационный процесс, потому что это было ужасно.

Ох, я помню первый год, когда вернулся на восстановление домой в Майами. Боже, сколько дней я провел в депрессии, это было сложно. И правда, главная вещь, которая поддерживала меня и заставляла двигаться вперед – мысль: «Я докажу, что все они неправы, я снова буду гонять». Выбрать пусть возвращения как можно раньше оказалось очень хорошей идеей.

И сейчас я возвращаюсь, я вроде бы возвращаю себе свою карьеру и стараюсь стать еще большим профессионалом. Я влюблен в это. Все мои проблемы многому научили меня, принесли лично мне больше позитива, чем негатива, хоть физические проблемы и останутся со мной до конца жизни.

Потому что это так сильно поменяло меня! Мне правда очень нравится, каким человеком я стал после аварии. Не то чтобы я раньше был плохим человеком, но мне требовалось сильно вырасти, и авария сильно мне с этим помогла».

Источник: The Race

Фото: Instagram/juanmanuelcorrea_