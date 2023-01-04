«Дакар» вновь сокрушил Леба: повалил на дюне. Поставил на колеса зритель – обычно это дисквал, но Себастьяна вдруг простили

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Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб – величайший неудачник «Дакара»: за 5 попыток (до 2023-го) он выиграл 16 этапов и дважды приезжал вторым, но победа постоянно ускользала – дважды он даже не добрался до финиша. То из-за поломок, то вмешивались коварные камни или дюны, то просто невезение брало верх.

В 2023-м казалось, будто все пойдет примерно так же: на последних километрах пятого этапа вертолет обнаружил великого раллиста в безнадежном положении на боку:

«Мы проводили хороший этап, но я ошибся, когда проходил непростую дюну. Когда мы приземлились, машина оказалась на боку», – признал вину Леб.

Казалось, это пат: он сам со штурманом вряд ли когда-либо сумел перевернуть двухтонную машину, а прямые конкуренты (которые тогда ехали примерно в том же месте) могли бы и не помочь Себастьяну сразу. Ему пришлось бы ждать кого-то из середины или первого из грузовиков – и дело грозило затянуться.

Однако на помощь девятикратному чемпиону тут же пришел зритель (судя по наклейкам на машинах, предположительно и помощник кого-то из соперников или авто прессы). Он быстро поставил Леба на колеса:

В итоге Себастьяну пришлось просто сменить сломанное колесо:

Чемпион потерял 20 минут, однако остался в рейде – и после шестого этапа даже обнаружился 6-м с отставанием в 2 часа от лидера.

Однако момент со сторонней помощью вызвал бурю вопросов: ведь на «Дакаре» такое вообще-то строго запрещено. Тут Карлос Сайнс из «Феррари» приехал в гости к отцу и закрывал ему дверь на удачу – так ФИА устроила расследование и вынесло предупреждение «Ауди».

Каждый год на «Дакаре» непременно скандал с чужой помощью: зрители переворачивают машины сами, согласны делиться деталями и запчастями – гонщики российской команды Сергея Карякина даже рассказывали, как отказывались от такого и несколько раз сами провоцировали и попадали в такое.

Раньше считалось, что зрители могут помочь только морально: поить чаем и кофе, обогревать, рассказывать смешные местные анекдоты, фотографировать гонщиков с верблюдами, помочь с вызовом помощи или технички. На сыновей гонщиков, летающих между спецучастками на вертолете оператора, это тоже распространяется – потому в реально сложной ситуации Карлос-младший просто стоял, смотрел и обрекал себя на мемы.

Но Леба простили – раскопали редчайший и полузабытый пункт 27.1.5 пункта правил ралли-рейдов, в котором кому угодно разрешается исключительно «подтащить или подтолкнуть обратно на дорогу или для расчистки дороги» – но только в особых «Выбранных участках». Поскольку машину Себастьяна именно поставили на колеса, вернув на «зачетный путь», формально это условие соблюдено. И, видимо, это действительно произошло на «выбранном участке» – близкие к старту и финишу отрезки часто в них попадают, потому что в них довольно сильный и стабильный трафик, и перевернутую машину держать там часами просто опасно.

Так что Лебу повезло, и он остался в гонке, хотя на середине спецучастка эти же действия означали бы неминуемый сход, большие штрафы или дисквалификацию.

Фото: https://twitter.com/dakar