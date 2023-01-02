Гонщика «Феррари» засняли за подсказкой отцу на «Дакаре»: Сайнс стоял на скале и махал – сигнал к замедлению на сложном месте

Точно спас от лишнего прокола.

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс отметил Новый год в пустыне Саудовской Аравии отправился поддержать отца Карлоса-старшего (двукратного чемпиона мира по ралли и четырехкратного победителя «Дакара») на новом издании самого престижного рейда планеты.

Поначалу казалось, будто №55 из «Формулы-1» просто приехал за компанию с семьей – ведь в основном он фотографировался с отцом и раздавал интервью:

(Вся семья: жена Карлоса-старшего и мать Карлоса-младшего, гонщики, девушка Карлоса-младшего Иса Эрнаэс).

«Я впервые на «Дакаре». Разумеется, узнаю много новых вещей и пытаюсь их понять. Я наблюдал за отцом с вертолета, это было отличное приключение. Было здорово, в том числе из-за того, что он победил. Я счастлив, моя мама счастлива. Прекрасный день, честно говоря.

Если я буду выступать тут, то потому, что мне самому нравится и интересно, а не из-за участия отца. Я слежу за «Дакаром» с тех пор, как тут гоняется мой отец – с 2006 года, то есть 16-17 лет. Мне всегда хотелось приехать, но я должен одну неделю в году отдохнуть и не путешествовать. Но сезон «Ф-1» завершился раньше, и я выделил неделю с 1 января, чтобы приехать на «Дакар».

Здесь все кажется магией: команды соперничают, но в бивуаке дружелюбная атмосфера, атмосфера приключения. Мне это очень нравится – в таком я мог бы поучаствовать. Виды потрясающие: мы посетили каньоны, дюны, горы. Саудовская Аравия – особое место для «Дакара», мы побывали в невероятных локациях».

Однако нашлось место и семейной помощи: Карлос-младший оказался не просто талисманом! В интервью о впечатлениях от полета на вертолете оператора он указал на главную проблему «Дакара»-2023 – частые проколы:

«Когда я следил за отцом, у меня были смешанные чувства. Когда мы впервые подлетели, ему пришлось остановиться из-за прокола. Я боялся, что сглазил его или что-то в таком роде. Я немного запаниковал, думал, что все кончено. Но он смог продолжить, и здорово, что он добился того результата, к которому стремился. Наблюдать за ним было чем-то особенным».

И это правда: после пролога штурман девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьяна Леба высказался в стиле: «мы просили сделать «Дакар» посложнее – и получили: выкатили ад». Каждый этап кто-то из фаворитов сходит и даже отправляется в больницу: действовавший чемпион в мотогонках Сандерленд попал в аварию в первый же день, чемпион 2020-го Брэбек последовал за ним на третий...

Во внедорожниках тот же Леб уже на втором этапе потерял около часа из-за проколов:

«По-настоящему плохой день: три прокола, – резюмировал Леб после финиша. – Я не получил никакого удовольствия, ведь было много камней. Важно было ехать медленно и избегать проколов – единственная цель этапа».

А Карлос-старший потерял только 5 минут – потому что проколов было меньше. Фактически большой – только один, вот этот:

Его и заметил Сайнс-младший с вертолета!

И на следующем отрезке решил помочь со сложной зоной: вылез из вертолета во время дозаправки и прибежал к треку, чтобы оповестить, где надо сбрасывать:

Сработало! Хотя бы на одном спецучастке: по его результатам Сайнс-старший остался лидером с преимуществом в 2 минуты.