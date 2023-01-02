Что гонщики «Ф-1» дарят друг другу на Новый год? Поношенные тапочки, живые пчелы и львы, деревья, носки и зеркала заднего вида

Самый дорогой – 142 евро.

Вы уже получили свои новогодние подарки? А хотите узнать, что дарят гонщики «Формулы-1» друг другу? Спасибо традиционному видео от серии про игру в тайного Санту!

Все подарки раскрыты - болельщики даже прикинули их стоимость! В этот раз получилось как-то особенно душевно – видимо, многолетние съемки эмоций при раскрытии заставили ребят лучше стараться угадать желаниями коллег.

Даниэль Риккардо ➡️ Эстебан Окон

Сборник комиксов о Человеке-пауке Стоимость: €142,5

«Отличный подарок! Это безумие. Невероятно. Возможно не все знают, но я большой фанат комиксов и я большой фанат Человека-паука».

Мужик, ты легенда! Спасибо огромное. Это лучший подарок, который я когда-либо получал. Надеюсь, что скоро увижу тебя на стартовой решетке».

Николас Латифи ➡️ Даниэль Риккардо

Фотоаппарат моментальной печати с картриджами и футболка «Я люблю Гарри» Стоимость: €108

«Ооу, это и в правду отличный подарок!».

Камера моментальной печати и коробка фотобумаги для нее, чтобы поддержать новое увлечение Дэна фотографией: №3 как раз в конце сезона запустил соответствующий аккаунт в соцсетях.

Футболка – отсылка к Гарри Стайлсу из некогда популярной группы One Direction: тот однажды засветился в мерче Риккардо.

«Гарри Стайлс. Теперь я наконец могу вернуть ему должок, надев что-то из его вещей или посвященных ему».

Себастьян Феттель ➡️ Николас Латифи

61 пчела и печенье Стоимость: €140

Главный защитник пчел и окружающей среды в «Ф-1» Себ Феттель усыновил для Николаса сразу 61 пчелу. А причина выбора именно такого количества насекомых просто милейшая: «Было приятно гонять с тобой, Николас. 61 пчела – по одной за каждый совместный Гран-при».

И приятный бонус – печеньки с «Нутеллой» для самого большого фаната шоколадной пасты среди пилотов.

Ланс Стролл ➡️ Себастьян Феттель

Клен в Швейцарии Стоимость: €39

Канадский напарник подарил Феттелю клен (символ Канады – если вдруг вы не знали) в Швейцарии: «Объединившись со швейцарскими лесными экспертами, мы посадим кленовое дерево в Швейцарии, основываясь на нуждах региона».

Преподнести кому-либо дерево – это отличный выбор подарка. Лучший подарок, который может быть. Так что спасибо, Ланс».

Валттери Боттас ➡️ Ланс Стролл

Джин собственной марки Стоимость: €0

Кажется, о Лансе сформировалось определенное мнение в паддоке: он уже второй год подряд получает спиртное в качестве презента: «Чувство, что у всего паддока есть мнение, что я алкоголик или что-то в этом роде, потому что в прошлом году мне подарили текилу, а в этом джин».

Канадец все равно был рад подарку: «Уже предвкушаю, как буду отмечать заработанные баллы и победу над ними («Альфа Ромео») в Кубке конструкторов».

Да, видео записывали до последней гонки сезона. Там команда Стролла проиграла.

Карлос Сайнс ➡️ Валттери Боттас

Велосипедная экипировка с миньонами Стоимость: €60

Боттас в новом году станет самым модным велосипедистом благодаря подарку от Сайнса: «Очень изобретательно!». Не удивляйтесь: просто Валттери обожает велопрогулки и велогонки: у него даже девушка – профессиональная велогонщица из сборной Австралии.

Пьер Гасли ➡️ Карлос Сайнс

Свитер «Альфа Таури» Стоимость: €0

В модниках окажется и Карлос Сайнс: его согреет фирменный свитер нежно-голубого цвета от «Альфа Таури» – подарок от Пьера Гасли. Удобно, когда твоя команда в дополнение еще и модный бренд: «Красивый цвет. Такой уютный, зимний, специально для сидения близ огня (камина)».

Фернандо Алонсо ➡️ Пьер Гасли

«Монополия» Стоимость: €57

«(Трясет) Похоже на «Монополию». О боже! Клянусь, я не знал! Не стану лгать, дома в Милане у меня нет ее, так что я собирался купить игру. Так что тот, кто решил подарить мне ее – это была отличная идея. Спасибо большое, Фернандо. Вместе со своей машиной он еще и подарил мне «Монополию». Очень мило с его стороны. Спасибо».

Кевин Магнуссен ➡️ Фернандо Алонсо

Зеркало заднего вида Стоимость: €0

Кевина Магнуссен подарил Фернандо Алонсо зеркало заднего вида, которое снял со своей первой в жизни машины. Должно быть, на замену отлетевшему с болида Алонсо, когда тот обгонял Кевина на Гран-при США.

Алекс Албон ➡️ Кевин Магнуссен

Игрушка-антистресс, черно-оранжевый флаг и набор для ухода за бородой Стоимость: €47

С черно-оранжевым флагом у Кевина в 2022-м установилась особая связь: судьи трижды зазывали его в боксы из-за слегка поврежденного антикрыла на внеплановые ремонты и тем самым портили стратегию на гонки. Второй – подпор для дверей, чтобы двери в офисе Гюнтера оставались в порядке (отсылка на знаменитый момент, когда Магнуссен с грохотом хлопнул дверью после столкновения с напарником на Гран-при Великобритании в 2019-м). Третий – набор для ухода за бородой «Революция викингов», который Кевин сразу с радостью протестировал.

Бонусный презент, который подобрала мама гонщика-тайного Санты Кевина – игрушка анти-стресс.

Серхио Перес ➡️ Алекс Албон

Краска для волос, поношенные тапочки и сертификат на урок игры в гольф Стоимость: €26

Алекса ожидали тапочки с рукописной подписью «Пума» на них. Судя по подошве, еще и не новые: «Худший подарок в моей жизни», – возмутился Албон.

Краску для волос для новых экспериментов с образом он почему-то посчитал слишком экспериментальной даже на фоне своих красных волос.

И сертификат на 100% скидку на уроки гольфа от Министра Обороны Мексики.

Юки Цунода ➡️ Серхио Перес

Бутылка Саке Стоимость: €65

Тайный Санта Серхио тоже легко выдал свою личность. Под красивой оберткой скрывалась бутылка традиционного японского алкогольного напитка – саке. Привет, Юки.

Ландо Норрис ➡️ Юки Цунода

Фото в рамке Стоимость: €0

Супердешевый, но бесценный для Юки подарок: совместное фото с Пьером, который оставляет своего напарника ради места в «Альпин»: «Это реально хороший подарок. Мне он правда понравился. Лучший подарок в моей жизни. Должно быть его подарил кто-то действительно добрый».

Мик Шумахер ➡️ Ландо Норрис

Одежда для игры в гольф Стоимость: €0

Еще один Санта, которому пригодилось партнерство с брендом одежды. Мик Шумахер подарил Ландо Норрису образ для игры в голь от Under Armour – спонсора немецкого гонщика. Ландо с первых секунд догадался от кого был подарок, стоило только увидеть логотип бренда (ведь Мик такой в пелотоне один). Но вряд ли №4 в обиде – ведь он обожает гольф.

Макс Ферстаппен ➡️ Мик Шумахер

Сертификат об усыновлении льва и плюшевая игрушка Стоимость: €57

Макс Ферстаппен подарил Мику Шумахеру частичку себя, свое тотемное животное – льва. В виде плюшевой игрушки и сертификата об усыновлении настоящего царя зверей: «Это реальный лев? Я усыновил его, так что могу пойти и увидеть его? Могу погладить его? Могу поиграть в «кинь-принеси»?», – воображал Мик.

Похоже, что да: вот тот лев: настоящий и живой.

Шарль Леклер ➡️ Макс Ферстаппен

Симулятор «Ф-1» в специальном издании Стоимость: €80

Любитель гоночных симуляторов Макс Ферстаппен получил в подарок официальную игру «Ф-1» в уникальном издании! Макс стал первым (и единственным) обладателем издания «Формулы-1» имени Шарля Леклера, такое получают только самые преданные поклонники: «Издание для самого большого фаната меня», – говорилось в открытке от Шарля. Думали, у Макса такой уже есть? А вот и нет: он на каждый вопрос об официальной игре отвечал в стиле «там все слишком нереалистично, не буду ее покупать».

Чжоу Гуаньюй ➡️ Шарль Леклер

Чайный набор Стоимость: неизвестна, но точно в юанях

«Мне так нравится горячий чай! Красота».

Джордж Расселл ➡️ Чжоу Гуаньюй

Игрушечный тиранозавр и носки Стоимость: €26

Чжоу получил в подарок елочное украшение в виде динозавра на лыжах и новогодние носки. Незамысловато, но Гуаньюй все равно доволен.

И вот прогноз на 2023-й от знатока китайской культуры: «Красные пригодятся в следующем году, потому что это год кролика. Он любит красные вещи».

Эстебан Окон ➡️ Джордж Расселл

Тамбурин Стоимость: €50

На тамбурине не просто так флаг Бразилии – там Джордж завоевал свою первую победу в «Ф-1» и единственную для «Мерседеса» в этом сезоне. Наверное, как раз таки для того, что праздновать победу под звуки барабана: «Окей. Отлично. Мне, кажется, нравится. Я не играю ни на каких инструментах, но это отличная возможность, чтобы начать», – заключил Джордж. Теперь мы знаем, чем он занят в эти каникулы.

Вот так выглядит круговорот подарков в «Ф-1»:

Заметили, кого не хватает? Уже не в первый раз по необъясненным причинам Льюис Хэмилтон стал единственным пилотом, кто не стал принимать участие в милой рождественской традиции «Формулы-1». Он почему-то это не комментирует – но как считаете, его изобретальности здесь не хватает?

Фото: formula1.com