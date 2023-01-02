Что гонщики «Ф-1» дарят друг другу на Новый год? Поношенные тапочки, живые пчелы и львы, деревья, носки и зеркала заднего вида
Самый дорогой – 142 евро.
Вы уже получили свои новогодние подарки? А хотите узнать, что дарят гонщики «Формулы-1» друг другу? Спасибо традиционному видео от серии про игру в тайного Санту!
Все подарки раскрыты - болельщики даже прикинули их стоимость! В этот раз получилось как-то особенно душевно – видимо, многолетние съемки эмоций при раскрытии заставили ребят лучше стараться угадать желаниями коллег.
Даниэль Риккардо ➡️ Эстебан Окон
Сборник комиксов о Человеке-пауке Стоимость: €142,5
«Отличный подарок! Это безумие. Невероятно. Возможно не все знают, но я большой фанат комиксов и я большой фанат Человека-паука».
Топ-10 шлемов года в «Ф-1»: голова-баскетбольный мяч, маска Человека-Паука, фото болельщиков на голове Феттеля, сборка домашних животных
Мужик, ты легенда! Спасибо огромное. Это лучший подарок, который я когда-либо получал. Надеюсь, что скоро увижу тебя на стартовой решетке».
Николас Латифи ➡️ Даниэль Риккардо
Фотоаппарат моментальной печати с картриджами и футболка «Я люблю Гарри» Стоимость: €108
«Ооу, это и в правду отличный подарок!».
Камера моментальной печати и коробка фотобумаги для нее, чтобы поддержать новое увлечение Дэна фотографией: №3 как раз в конце сезона запустил соответствующий аккаунт в соцсетях.
Футболка – отсылка к Гарри Стайлсу из некогда популярной группы One Direction: тот однажды засветился в мерче Риккардо.
«Гарри Стайлс. Теперь я наконец могу вернуть ему должок, надев что-то из его вещей или посвященных ему».
Себастьян Феттель ➡️ Николас Латифи
61 пчела и печенье Стоимость: €140
Главный защитник пчел и окружающей среды в «Ф-1» Себ Феттель усыновил для Николаса сразу 61 пчелу. А причина выбора именно такого количества насекомых просто милейшая: «Было приятно гонять с тобой, Николас. 61 пчела – по одной за каждый совместный Гран-при».
И приятный бонус – печеньки с «Нутеллой» для самого большого фаната шоколадной пасты среди пилотов.
Оказывается, у худшего гонщика «Ф-1» холодильник набит «нутеллой». Но он попросил его не сдавать
Ланс Стролл ➡️ Себастьян Феттель
Клен в Швейцарии Стоимость: €39
Канадский напарник подарил Феттелю клен (символ Канады – если вдруг вы не знали) в Швейцарии: «Объединившись со швейцарскими лесными экспертами, мы посадим кленовое дерево в Швейцарии, основываясь на нуждах региона».
Преподнести кому-либо дерево – это отличный выбор подарка. Лучший подарок, который может быть. Так что спасибо, Ланс».
Валттери Боттас ➡️ Ланс Стролл
Джин собственной марки Стоимость: €0
Кажется, о Лансе сформировалось определенное мнение в паддоке: он уже второй год подряд получает спиртное в качестве презента: «Чувство, что у всего паддока есть мнение, что я алкоголик или что-то в этом роде, потому что в прошлом году мне подарили текилу, а в этом джин».
Канадец все равно был рад подарку: «Уже предвкушаю, как буду отмечать заработанные баллы и победу над ними («Альфа Ромео») в Кубке конструкторов».
Да, видео записывали до последней гонки сезона. Там команда Стролла проиграла.
Карлос Сайнс ➡️ Валттери Боттас
Велосипедная экипировка с миньонами Стоимость: €60
Боттас в новом году станет самым модным велосипедистом благодаря подарку от Сайнса: «Очень изобретательно!». Не удивляйтесь: просто Валттери обожает велопрогулки и велогонки: у него даже девушка – профессиональная велогонщица из сборной Австралии.
Боттас – не просто пилот «Ф-1»: 10 лет играл в хоккей, а теперь гоняет на веле по гравию и бегает в собственном дуатлоне с 2017-го
Пьер Гасли ➡️ Карлос Сайнс
Свитер «Альфа Таури» Стоимость: €0
В модниках окажется и Карлос Сайнс: его согреет фирменный свитер нежно-голубого цвета от «Альфа Таури» – подарок от Пьера Гасли. Удобно, когда твоя команда в дополнение еще и модный бренд: «Красивый цвет. Такой уютный, зимний, специально для сидения близ огня (камина)».
Модник из «Макларена» ткнул гонщика «Феррари» Сайнса за стиль 60-летнего
Фернандо Алонсо ➡️ Пьер Гасли
«Монополия» Стоимость: €57
«(Трясет) Похоже на «Монополию». О боже! Клянусь, я не знал! Не стану лгать, дома в Милане у меня нет ее, так что я собирался купить игру. Так что тот, кто решил подарить мне ее – это была отличная идея. Спасибо большое, Фернандо. Вместе со своей машиной он еще и подарил мне «Монополию». Очень мило с его стороны. Спасибо».
🤯Теперь в «Ф-1» трансферы как в футболе: команда выложила за пилота-середняка €10 млн за выкуп и $15 млн зарплаты
Кевин Магнуссен ➡️ Фернандо Алонсо
Зеркало заднего вида Стоимость: €0
Кевина Магнуссен подарил Фернандо Алонсо зеркало заднего вида, которое снял со своей первой в жизни машины. Должно быть, на замену отлетевшему с болида Алонсо, когда тот обгонял Кевина на Гран-при США.
Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо. А судьи в итоге отобрали все очки
Алекс Албон ➡️ Кевин Магнуссен
Игрушка-антистресс, черно-оранжевый флаг и набор для ухода за бородой Стоимость: €47
С черно-оранжевым флагом у Кевина в 2022-м установилась особая связь: судьи трижды зазывали его в боксы из-за слегка поврежденного антикрыла на внеплановые ремонты и тем самым портили стратегию на гонки. Второй – подпор для дверей, чтобы двери в офисе Гюнтера оставались в порядке (отсылка на знаменитый момент, когда Магнуссен с грохотом хлопнул дверью после столкновения с напарником на Гран-при Великобритании в 2019-м). Третий – набор для ухода за бородой «Революция викингов», который Кевин сразу с радостью протестировал.
Бонусный презент, который подобрала мама гонщика-тайного Санты Кевина – игрушка анти-стресс.
Серхио Перес ➡️ Алекс Албон
Краска для волос, поношенные тапочки и сертификат на урок игры в гольф Стоимость: €26
Алекса ожидали тапочки с рукописной подписью «Пума» на них. Судя по подошве, еще и не новые: «Худший подарок в моей жизни», – возмутился Албон.
Краску для волос для новых экспериментов с образом он почему-то посчитал слишком экспериментальной даже на фоне своих красных волос.
И сертификат на 100% скидку на уроки гольфа от Министра Обороны Мексики.
Юки Цунода ➡️ Серхио Перес
Бутылка Саке Стоимость: €65
Тайный Санта Серхио тоже легко выдал свою личность. Под красивой оберткой скрывалась бутылка традиционного японского алкогольного напитка – саке. Привет, Юки.
Ландо Норрис ➡️ Юки Цунода
Фото в рамке Стоимость: €0
Супердешевый, но бесценный для Юки подарок: совместное фото с Пьером, который оставляет своего напарника ради места в «Альпин»: «Это реально хороший подарок. Мне он правда понравился. Лучший подарок в моей жизни. Должно быть его подарил кто-то действительно добрый».
Мик Шумахер ➡️ Ландо Норрис
Одежда для игры в гольф Стоимость: €0
Еще один Санта, которому пригодилось партнерство с брендом одежды. Мик Шумахер подарил Ландо Норрису образ для игры в голь от Under Armour – спонсора немецкого гонщика. Ландо с первых секунд догадался от кого был подарок, стоило только увидеть логотип бренда (ведь Мик такой в пелотоне один). Но вряд ли №4 в обиде – ведь он обожает гольф.
Макс Ферстаппен ➡️ Мик Шумахер
Сертификат об усыновлении льва и плюшевая игрушка Стоимость: €57
Макс Ферстаппен подарил Мику Шумахеру частичку себя, свое тотемное животное – льва. В виде плюшевой игрушки и сертификата об усыновлении настоящего царя зверей: «Это реальный лев? Я усыновил его, так что могу пойти и увидеть его? Могу погладить его? Могу поиграть в «кинь-принеси»?», – воображал Мик.
Похоже, что да: вот тот лев: настоящий и живой.
Шарль Леклер ➡️ Макс Ферстаппен
Симулятор «Ф-1» в специальном издании Стоимость: €80
Любитель гоночных симуляторов Макс Ферстаппен получил в подарок официальную игру «Ф-1» в уникальном издании! Макс стал первым (и единственным) обладателем издания «Формулы-1» имени Шарля Леклера, такое получают только самые преданные поклонники: «Издание для самого большого фаната меня», – говорилось в открытке от Шарля. Думали, у Макса такой уже есть? А вот и нет: он на каждый вопрос об официальной игре отвечал в стиле «там все слишком нереалистично, не буду ее покупать».
Чжоу Гуаньюй ➡️ Шарль Леклер
Чайный набор Стоимость: неизвестна, но точно в юанях
«Мне так нравится горячий чай! Красота».
Джордж Расселл ➡️ Чжоу Гуаньюй
Игрушечный тиранозавр и носки Стоимость: €26
Чжоу получил в подарок елочное украшение в виде динозавра на лыжах и новогодние носки. Незамысловато, но Гуаньюй все равно доволен.
И вот прогноз на 2023-й от знатока китайской культуры: «Красные пригодятся в следующем году, потому что это год кролика. Он любит красные вещи».
Эстебан Окон ➡️ Джордж Расселл
Тамбурин Стоимость: €50
На тамбурине не просто так флаг Бразилии – там Джордж завоевал свою первую победу в «Ф-1» и единственную для «Мерседеса» в этом сезоне. Наверное, как раз таки для того, что праздновать победу под звуки барабана: «Окей. Отлично. Мне, кажется, нравится. Я не играю ни на каких инструментах, но это отличная возможность, чтобы начать», – заключил Джордж. Теперь мы знаем, чем он занят в эти каникулы.
Вот так выглядит круговорот подарков в «Ф-1»:
Заметили, кого не хватает? Уже не в первый раз по необъясненным причинам Льюис Хэмилтон стал единственным пилотом, кто не стал принимать участие в милой рождественской традиции «Формулы-1». Он почему-то это не комментирует – но как считаете, его изобретальности здесь не хватает?
Расселл из «Мерседеса» встречал 2023-й с Алонсо! У Фернандо старая вражда с Хэмилтоном, а Джордж обещал брать пример с испанца еще в 2015-м
Фотоитоги 2022-го от Льюиса Хэмилтона: битва с тушканчиком, ванна с напарником по «Мерседесу», средний палец с кольцом «счастье»
Подарок Сайнсу от «Феррари» – уникальный именной суперкар. За $600 тысяч и с рекордным мотором на 830 л.с.
Фото: formula1.com
1 комментарий