Ностальгия и модерн
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Что гонщики «Ф-1» дарят друг другу на Новый год? Поношенные тапочки, живые пчелы и львы, деревья, носки и зеркала заднего вида

Мик Шумахер Мик Шумахер
Николас Латифи
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Валттери Боттас Валттери Боттас
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Пьер Гасли Пьер Гасли
Серхио Перес Серхио Перес
Эстебан Окон Эстебан Окон
Формула-1
Ланс Стролл Ланс Стролл
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Юки Цунода Юки Цунода
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Александр Албон Александр Албон
Уильямс Уильямс
Макларен Макларен
Альпин Альпин
Альфа Ромео Альфа Ромео
Шарль Леклер Шарль Леклер
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Феррари Феррари
Ландо Норрис Ландо Норрис
Ред Булл Ред Булл
Мерседес Мерседес
Джордж Расселл Джордж Расселл
Альфа Таури Альфа Таури
Хаас Хаас
Астон Мартин Астон Мартин
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Авто Авто

Самый дорогой – 142 евро.

Вы уже получили свои новогодние подарки? А хотите узнать, что дарят гонщики «Формулы-1» друг другу? Спасибо традиционному видео от серии про игру в тайного Санту!

Все подарки раскрыты - болельщики даже прикинули их стоимость! В этот раз получилось как-то особенно душевно – видимо, многолетние съемки эмоций при раскрытии заставили ребят лучше стараться угадать желаниями коллег.

Даниэль Риккардо ➡️ Эстебан Окон

Сборник комиксов о Человеке-пауке Стоимость:  €142,5

«Отличный подарок! Это безумие. Невероятно. Возможно не все знают, но я большой фанат комиксов и я большой фанат Человека-паука».

Топ-10 шлемов года в «Ф-1»: голова-баскетбольный мяч, маска Человека-Паука, фото болельщиков на голове Феттеля, сборка домашних животных

Мужик, ты легенда! Спасибо огромное. Это лучший подарок, который я когда-либо получал. Надеюсь, что скоро увижу тебя на стартовой решетке».

Николас Латифи ➡️ Даниэль Риккардо

 

Фотоаппарат моментальной печати с картриджами и футболка «Я люблю Гарри» Стоимость: €108

«Ооу, это и в правду отличный подарок!».

Камера моментальной печати и коробка фотобумаги для нее, чтобы поддержать новое увлечение Дэна фотографией: №3 как раз в конце сезона запустил соответствующий аккаунт в соцсетях.

Футболка – отсылка к Гарри Стайлсу из некогда популярной группы One Direction: тот однажды засветился в мерче Риккардо.

«Гарри Стайлс. Теперь я наконец могу вернуть ему должок, надев что-то из его вещей или посвященных ему».

Себастьян Феттель ➡️ Николас Латифи

61 пчела и печенье Стоимость: €140

Главный защитник пчел и окружающей среды в «Ф-1» Себ Феттель усыновил для Николаса сразу 61 пчелу. А причина выбора именно такого количества насекомых просто милейшая: «Было приятно гонять с тобой, Николас. 61 пчела – по одной за каждый совместный Гран-при».

И приятный бонус – печеньки с «Нутеллой» для самого большого фаната шоколадной пасты среди пилотов.

Оказывается, у худшего гонщика «Ф-1» холодильник набит «нутеллой». Но он попросил его не сдавать

Ланс Стролл ➡️ Себастьян Феттель

Клен в Швейцарии Стоимость: €39

Канадский напарник подарил Феттелю клен (символ Канады – если вдруг вы не знали) в Швейцарии: «Объединившись со швейцарскими лесными экспертами, мы посадим кленовое дерево в Швейцарии, основываясь на нуждах региона».

Преподнести кому-либо дерево – это отличный выбор подарка. Лучший подарок, который может быть. Так что спасибо, Ланс».

Валттери Боттас ➡️ Ланс Стролл

Джин собственной марки Стоимость: €0

Кажется, о Лансе сформировалось определенное мнение в паддоке: он уже второй год подряд получает спиртное в качестве презента: «Чувство, что у всего паддока есть мнение, что я алкоголик или что-то в этом роде, потому что в прошлом году мне подарили текилу, а в этом джин».

Канадец все равно был рад подарку: «Уже предвкушаю, как буду отмечать заработанные баллы и победу над ними («Альфа Ромео») в Кубке конструкторов».

Да, видео записывали до последней гонки сезона. Там команда Стролла проиграла. 

Карлос Сайнс ➡️ Валттери Боттас

Велосипедная экипировка с миньонами Стоимость: €60

Боттас в новом году станет самым модным велосипедистом благодаря подарку от Сайнса: «Очень изобретательно!». Не удивляйтесь: просто Валттери обожает велопрогулки и велогонки: у него даже девушка – профессиональная велогонщица из сборной Австралии.

Боттас – не просто пилот «Ф-1»: 10 лет играл в хоккей, а теперь гоняет на веле по гравию и бегает в собственном дуатлоне с 2017-го

Пьер Гасли ➡️ Карлос Сайнс

Свитер «Альфа Таури» Стоимость: €0

В модниках окажется и Карлос Сайнс: его согреет фирменный свитер нежно-голубого цвета от «Альфа Таури» – подарок от Пьера Гасли. Удобно, когда твоя команда в дополнение еще и модный бренд: «Красивый цвет. Такой уютный, зимний, специально для сидения близ огня (камина)».

Модник из «Макларена» ткнул гонщика «Феррари» Сайнса за стиль 60-летнего

Фернандо Алонсо ➡️ Пьер Гасли

«Монополия» Стоимость: €57

«(Трясет) Похоже на «Монополию». О боже! Клянусь, я не знал! Не стану лгать, дома в Милане у меня нет ее, так что я собирался купить игру. Так что тот, кто решил подарить мне ее – это была отличная идея. Спасибо большое, Фернандо. Вместе со своей машиной он еще и подарил мне «Монополию». Очень мило с его стороны. Спасибо».

 🤯Теперь в «Ф-1» трансферы как в футболе: команда выложила за пилота-середняка €10 млн за выкуп и $15 млн зарплаты

Кевин Магнуссен ➡️ Фернандо Алонсо

Зеркало заднего вида Стоимость: €0

Кевина Магнуссен подарил Фернандо Алонсо зеркало заднего вида, которое снял со своей первой в жизни машины. Должно быть, на замену отлетевшему с болида Алонсо, когда тот обгонял Кевина на Гран-при США.

 Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо. А судьи в итоге отобрали все очки

Алекс Албон ➡️ Кевин Магнуссен

Игрушка-антистресс, черно-оранжевый флаг и набор для ухода за бородой Стоимость: €47

С черно-оранжевым флагом у Кевина в 2022-м установилась особая связь: судьи трижды зазывали его в боксы из-за слегка поврежденного антикрыла на внеплановые ремонты и тем самым портили стратегию на гонки. Второй – подпор для дверей,  чтобы двери в офисе Гюнтера оставались в порядке (отсылка на знаменитый момент, когда Магнуссен с грохотом хлопнул дверью после столкновения с напарником на Гран-при Великобритании в 2019-м). Третий – набор для ухода за бородой «Революция викингов», который Кевин сразу с радостью протестировал.

Бонусный презент, который подобрала мама гонщика-тайного Санты Кевина – игрушка анти-стресс.

 Серхио Перес ➡️ Алекс Албон

Краска для волос, поношенные тапочки и сертификат на урок игры в гольф Стоимость: €26

Алекса ожидали тапочки с рукописной подписью «Пума» на них. Судя по подошве, еще и не новые: «Худший подарок в моей жизни», – возмутился Албон.

Краску для волос для новых экспериментов с образом он почему-то посчитал слишком экспериментальной даже на фоне своих красных волос.

И сертификат на 100% скидку на уроки гольфа от Министра Обороны Мексики. 

 Юки Цунода ➡️ Серхио Перес

Бутылка Саке Стоимость: €65

Тайный Санта Серхио тоже легко выдал свою личность. Под красивой оберткой скрывалась бутылка традиционного японского алкогольного напитка – саке. Привет, Юки.

Ландо Норрис ➡️ Юки Цунода

Фото в рамке Стоимость: €0

Супердешевый, но бесценный для Юки подарок: совместное фото с Пьером, который оставляет своего напарника ради места в «Альпин»: «Это реально хороший подарок. Мне он правда понравился. Лучший подарок в моей жизни. Должно быть его подарил кто-то действительно добрый».

Мик Шумахер ➡️ Ландо Норрис

Одежда для игры в гольф Стоимость: €0

Еще один Санта, которому пригодилось партнерство с брендом одежды. Мик Шумахер подарил Ландо Норрису образ для игры в голь от Under Armour – спонсора немецкого гонщика. Ландо с первых секунд догадался от кого был подарок, стоило только увидеть логотип бренда (ведь Мик такой в пелотоне один). Но вряд ли №4 в обиде – ведь он обожает гольф.

Макс Ферстаппен ➡️ Мик Шумахер

Сертификат об усыновлении льва и плюшевая игрушка Стоимость: €57

Макс Ферстаппен подарил Мику Шумахеру частичку себя, свое тотемное животное – льва. В виде плюшевой игрушки и сертификата об усыновлении настоящего царя зверей: «Это реальный лев? Я усыновил его, так что могу пойти и увидеть его? Могу погладить его? Могу поиграть в «кинь-принеси»?», – воображал Мик.

Похоже, что да: вот тот лев: настоящий и живой.

Шарль Леклер ➡️ Макс Ферстаппен

Симулятор «Ф-1» в специальном издании Стоимость: €80

Любитель гоночных симуляторов Макс Ферстаппен получил в подарок официальную игру «Ф-1» в уникальном издании! Макс стал первым (и единственным) обладателем издания «Формулы-1» имени Шарля Леклера, такое получают только самые преданные поклонники: «Издание для самого большого фаната меня», – говорилось в открытке от Шарля. Думали, у Макса такой уже есть? А вот и нет: он на каждый вопрос об официальной игре отвечал в стиле «там все слишком нереалистично, не буду ее покупать».

Чжоу Гуаньюй ➡️ Шарль Леклер

Чайный набор Стоимость: неизвестна, но точно в юанях

«Мне так нравится горячий чай! Красота».

Джордж Расселл ➡️ Чжоу Гуаньюй

Игрушечный тиранозавр и носки Стоимость: €26

Чжоу получил в подарок елочное украшение в виде динозавра на лыжах и новогодние носки. Незамысловато, но Гуаньюй все равно доволен.

И вот прогноз на 2023-й от знатока китайской культуры: «Красные пригодятся в следующем году, потому что это год кролика. Он любит красные вещи».

Эстебан Окон ➡️ Джордж Расселл

Тамбурин Стоимость: €50

На тамбурине не просто так флаг Бразилии – там Джордж завоевал свою первую победу в «Ф-1» и единственную для «Мерседеса» в этом сезоне. Наверное, как раз таки для того, что праздновать победу под звуки барабана: «Окей. Отлично. Мне, кажется, нравится. Я не играю ни на каких инструментах, но это отличная возможность, чтобы начать», – заключил Джордж. Теперь мы знаем, чем он занят в эти каникулы.

Вот так выглядит круговорот подарков в «Ф-1»:

Заметили, кого не хватает? Уже не в первый раз по необъясненным причинам Льюис Хэмилтон стал единственным пилотом, кто не стал принимать участие в милой рождественской традиции «Формулы-1». Он почему-то это не комментирует – но как считаете, его изобретальности здесь не хватает?

Расселл из «Мерседеса» встречал 2023-й с Алонсо! У Фернандо старая вражда с Хэмилтоном, а Джордж обещал брать пример с испанца еще в 2015-м

Фотоитоги 2022-го от Льюиса Хэмилтона: битва с тушканчиком, ванна с напарником по «Мерседесу», средний палец с кольцом «счастье»

Подарок Сайнсу от «Феррари» – уникальный именной суперкар. За $600 тысяч и с рекордным мотором на 830 л.с.

Фото: formula1.com

1 комментарий

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burefan
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Квят подарил свою девушку Ферстаппену
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