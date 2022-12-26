15 ярчайших кадров года в «Формуле-1»: смех и грусть Ферстаппена, пожар в «Феррари», боль Хэмилтона, пугающие аварии
Ностальгируем.
2022-й кончается, в «Формуле-1» уже запускают моторы для следующего сезона и отсылают свежие шасси на крэш-тесты, а гонщики разъехались в отпуска.
Чем же запомнился 2022-й в главных гонках планеты?
Макс Ферстаппен и Шарль Леклер уступают друг другу лидерство на Гран-при Саудовской Аравии
В самом начале сезона казалось, будто нас ждет длительные полновесные 20 раундов между «Феррари» и «Ред Булл» со схватками колесо в колесо за победы и титулы – настолько близки оказались две команды на первых Гран-при. Решить исход могла любая мелочь – и Макс с Шарлем маниакально искали ее даже в положении машин перед зоной определения отрывов перед следующей прямой – по белой линии.
Их замеряют для предоставления права на открытие крыла DRS на следующей прямой – а оно дает преимущество в 15-17 км/ч и значительно облегчает обгон или оборону. С учетом длинных ровных отрезков в Джидде включение DRS при настолько плотных схватках – практически гарантия успеха в отвоевывании или защите позиции.
Потому Леклер и Ферстаппен включили поддавки – одновременно атаковали друг друга в тот момент, но при этом пытались и остаться позади в конкретном месте. Самый адреналиновый кадр начала сезона.
Для обгонов в «Ф-1» играют в поддавки – сдают позицию перед конкретной линией. Тормозят аж до дыма из-под шин
Макс Ферстаппен обгоняет Льюиса Хэмилтона на круг на Гран-при Эмилии-Романьи
Где оказался «Мерседес»? Не слишком угадал с концепцией машины на старте и времени проигрывал по кругу лидеру.
Именно после этой гонки Льюис признал: да, все-таки в этом году титул ему точно не светит.
Исторический момент: Ферстаппен обогнал Хэмилтона на круг. Да, «Мерседес» теперь настолько плох
Льюис Хэмилтон и боль в спине: едва вылез из болида на Гран-при Азербайджана
Большая часть проблем «Мерседеса» и чемпиона выдалась из-за неистовых подскоков машины – после особенно сильной тряски на Гран-при Азербайджана семикратный чемпион едва выбрался из болида, держась за поврежденную спину.
Болид Хэмилтона трясло как никогда – Льюис кричал от боли и молился, чтобы гонка закончилась. Едва вылез после финиша
В итоге, кстати, ФИА все-таки внедрила директиву, заставившую команды контролировать и снижать тряску. Считается, что на результаты она не повлияла, но к концу сезона напарник Хэмилтона Джордж Расселл признался, что «уже забыл о галопировании».
Взрыв мотора «Феррари» и пожар на Гран-при Австрии
В общем, у Скудерии было немало технических проблем в году, но именно в Австрии вышло ярче и красочнее всего. Прямо «любой работник «Феррари» смотрит на шансы на титул».
Пик шока от «Феррари»: взрыв мотора у Сайнса переломал внутренности болида, а Леклер ехал в повороты с отрытым на треть газом – заклинило педаль
Диалог Бинотто и Леклера на Гран-при Великобритании
«Феррари» уничтожила гонку Шарля стратегией, лишив шанса на победу, а после финиша камеры выхватили вот такой кадр – шеф команды еще и что-то выговаривал своему лидеру. Вплоть до самого финиша сезона и ухода Бинотто инсайдеры передавали, будто стороны нормально не общались после того конфликта.
Новый шеф «Феррари»: лучший друг босса «Мерседеса», спаситель середняка «Ф-1» после краха, помощник Леклера
Льюис Хэмилтон прилег отдохнуть в подиумной комнате на Гран-при Франции после лучшей позиции в году
2022-й стал первым для семикратного сезоном «Ф-1» вообще без побед и поулов – выше второго места лидер «Мерседеса» так и не забрался. Впервые вторым он приехал на Гран-при Франции – после длительного броска без воды под палящей 40-градусной жарой.
Итог – полное бессилие после финиша и отдых в подиумной комнате на полу:
Льюис признался: потерял 3 кг жидкости. Нелегко пришлось.
Грустный Ферстаппен после поражения на Гран-при Сингапура
«Не тот результат, который мы хотим видеть, – объяснил Макс после финиша. – Седьмое место лучше восьмого, но я здесь не ради этого – не на такой машине. Невероятно скомканная гонка. Такие гонки, как сегодня, и борьба в середине – не то, что мне нравится».
Это лучшее резюме стремления Ферстаппена все-таки оформить рекорд по победам за год.
Ферстаппен сидел поникшим в углу гаража после 7-го места, хотя титул в кармане. Так жаждет выигрывать вообще все
Послание хейтерам от Макса Ферстаппена после завоевания второго титула «Ф-1» на Гран-при Японии
Конечно, у снимка с празднования и съемки с командной традиционного победного фото точно совсем другой сюжет. Но кого теперь это волнует?
На Ферстаппена летит новая волна незаслуженного хейта – даже второй титул не помог. «Ф-1» повредит образ такого чемпиона?
Пит-стоп «Феррари» в квалификации на Гран-при Бразилии
Лучший кадр для резюме стратегии и профессионализма итальянской команды 2022-го: принесли и выгрузили все шины, кроме нужной, а затем ждали.
Весь бардак «Феррари» – в двух минутах квалы: стратегия = казино, 11 колес на один болид, игнор замечаний гонщика
Полет Фернандо Алонсо на Гран-при США
Через секунду эта машина влетит в стену на скорости 280 км/ч. За 30 следующих кругов она обгонит пятерых и закончит седьмой. А ее пилот обессиленно отдохнет на шине.
Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо. А судьи в итоге отобрали все очки
Дебютанта де Вриса вынимают из болида после очков в дебютной гонке на Гран-при Италии
Если вас когда-нибудь спросят, насколько «Формула-1» требовательна физически, просто покажите им вот это. Чемпиона «Формулы-2» и «Формулы Е» Ника де Вриса – многолетнего резервиста и тестера сразу нескольки команд – забросили в гонку на аутсайдерской без длительной подготовки, он привез очки, но не смог сам вылезти от боли.
Дебютант «Ф-1» не смог вылезти из болида от боли и усталости. Не спал ночь перед гонкой из-за внезапного шанса в чужой машине
«Закатившийся под диван» Чжоу – последствия аварии на Гран-при Великобритании
Самая жесткая, страшная и разрушительная авария года – однозначно полет китайского дебютанта Чжоу в барьеры. Но этот кадр пугает и взрывает мозг еще сильнее – как стесанная об асфальт машина просто закатилась за барьеры как под диван:
«Я смотрел это дома с женой, и сразу сказал ей: «Он мертв», – прокомментировал кадр для Daily Express трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт, переживший 57 товарищей в «Ф-1» 60-х и 70-х. – Он просто не мог выжить. А в следующую минуту он выбрался из болида и пошел на своих двоих. Это замечательно».
Более того, он еще и через 5 дней за руль вернулся! Но как же жутко выглядело с бортовых камер и трибун.
Крупнейшая авария года в «Ф-1»: новичка унесло головой вниз и зажало барьерами, разбито пять машин, трое сошли
Разваленный надвое болид Мика Шумахера на Гран-при Монако
Не беспокойтесь: машину специально конструируют, чтобы при таких ударах она распадалась и не вредила пилоту. Но, кажется, сын Михаэля потерял место в «Ф-1» во многом и из-за этой аварии.
Болид Шумахера раcкололся надвое после полета в стену – это вообще нормально? Да – так задумано для спасения гонщиков
Хэмилтон собрал всех гонщиков «Ф-1» на прощальный ужин Себастьяна Феттеля в честь его ухода на Гран-при Абу-Даби
Оказывается, гонщики не собирались так много лет. Их воссоединили проводы четырехкратного чемпиона, которого уважают буквально все.
Еще никого в «Ф-1» не провожали как Феттеля: коридор от гонщиков, массовый прощальный забег по трассе, куски болидов в подарок
Бонус: последний в обозримом будущем болид-триколор «Ф-1»: Никита Мазепин на предсезонных тестах в Барселоне
Предпоследний день первых тестов нового года в «Ф-1» пришелся на 24 февраля – и его Никита Мазепин и его «Хаас» встретили вот так. Уже на следующий день ливрею выбелили, а затем с гонщиком и его спонсором «Уралкалием» расторгли контракт. И, кажется, триколор не вернется в «Ф-1» в обозримом будущем.
Комментарии