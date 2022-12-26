15 ярчайших кадров года в «Формуле-1»: смех и грусть Ферстаппена, пожар в «Феррари», боль Хэмилтона, пугающие аварии

Ностальгируем.

2022-й кончается, в «Формуле-1» уже запускают моторы для следующего сезона и отсылают свежие шасси на крэш-тесты, а гонщики разъехались в отпуска.

Чем же запомнился 2022-й в главных гонках планеты?

Макс Ферстаппен и Шарль Леклер уступают друг другу лидерство на Гран-при Саудовской Аравии

В самом начале сезона казалось, будто нас ждет длительные полновесные 20 раундов между «Феррари» и «Ред Булл» со схватками колесо в колесо за победы и титулы – настолько близки оказались две команды на первых Гран-при. Решить исход могла любая мелочь – и Макс с Шарлем маниакально искали ее даже в положении машин перед зоной определения отрывов перед следующей прямой – по белой линии.

Их замеряют для предоставления права на открытие крыла DRS на следующей прямой – а оно дает преимущество в 15-17 км/ч и значительно облегчает обгон или оборону. С учетом длинных ровных отрезков в Джидде включение DRS при настолько плотных схватках – практически гарантия успеха в отвоевывании или защите позиции.

Потому Леклер и Ферстаппен включили поддавки – одновременно атаковали друг друга в тот момент, но при этом пытались и остаться позади в конкретном месте. Самый адреналиновый кадр начала сезона.

Макс Ферстаппен обгоняет Льюиса Хэмилтона на круг на Гран-при Эмилии-Романьи

Где оказался «Мерседес»? Не слишком угадал с концепцией машины на старте и времени проигрывал по кругу лидеру.

Именно после этой гонки Льюис признал: да, все-таки в этом году титул ему точно не светит.

Льюис Хэмилтон и боль в спине: едва вылез из болида на Гран-при Азербайджана

Большая часть проблем «Мерседеса» и чемпиона выдалась из-за неистовых подскоков машины – после особенно сильной тряски на Гран-при Азербайджана семикратный чемпион едва выбрался из болида, держась за поврежденную спину.

В итоге, кстати, ФИА все-таки внедрила директиву, заставившую команды контролировать и снижать тряску. Считается, что на результаты она не повлияла, но к концу сезона напарник Хэмилтона Джордж Расселл признался, что «уже забыл о галопировании».

Взрыв мотора «Феррари» и пожар на Гран-при Австрии

В общем, у Скудерии было немало технических проблем в году, но именно в Австрии вышло ярче и красочнее всего. Прямо «любой работник «Феррари» смотрит на шансы на титул».

Диалог Бинотто и Леклера на Гран-при Великобритании

«Феррари» уничтожила гонку Шарля стратегией, лишив шанса на победу, а после финиша камеры выхватили вот такой кадр – шеф команды еще и что-то выговаривал своему лидеру. Вплоть до самого финиша сезона и ухода Бинотто инсайдеры передавали, будто стороны нормально не общались после того конфликта.

Льюис Хэмилтон прилег отдохнуть в подиумной комнате на Гран-при Франции после лучшей позиции в году

2022-й стал первым для семикратного сезоном «Ф-1» вообще без побед и поулов – выше второго места лидер «Мерседеса» так и не забрался. Впервые вторым он приехал на Гран-при Франции – после длительного броска без воды под палящей 40-градусной жарой.

Итог – полное бессилие после финиша и отдых в подиумной комнате на полу:

Льюис признался: потерял 3 кг жидкости. Нелегко пришлось.

Грустный Ферстаппен после поражения на Гран-при Сингапура

«Не тот результат, который мы хотим видеть, – объяснил Макс после финиша. – Седьмое место лучше восьмого, но я здесь не ради этого – не на такой машине. Невероятно скомканная гонка. Такие гонки, как сегодня, и борьба в середине – не то, что мне нравится».

Это лучшее резюме стремления Ферстаппена все-таки оформить рекорд по победам за год.

Послание хейтерам от Макса Ферстаппена после завоевания второго титула «Ф-1» на Гран-при Японии

Конечно, у снимка с празднования и съемки с командной традиционного победного фото точно совсем другой сюжет. Но кого теперь это волнует?

Пит-стоп «Феррари» в квалификации на Гран-при Бразилии

Лучший кадр для резюме стратегии и профессионализма итальянской команды 2022-го: принесли и выгрузили все шины, кроме нужной, а затем ждали.

Полет Фернандо Алонсо на Гран-при США

Через секунду эта машина влетит в стену на скорости 280 км/ч. За 30 следующих кругов она обгонит пятерых и закончит седьмой. А ее пилот обессиленно отдохнет на шине.

Дебютанта де Вриса вынимают из болида после очков в дебютной гонке на Гран-при Италии

Если вас когда-нибудь спросят, насколько «Формула-1» требовательна физически, просто покажите им вот это. Чемпиона «Формулы-2» и «Формулы Е» Ника де Вриса – многолетнего резервиста и тестера сразу нескольки команд – забросили в гонку на аутсайдерской без длительной подготовки, он привез очки, но не смог сам вылезти от боли.

«Закатившийся под диван» Чжоу – последствия аварии на Гран-при Великобритании

Самая жесткая, страшная и разрушительная авария года – однозначно полет китайского дебютанта Чжоу в барьеры. Но этот кадр пугает и взрывает мозг еще сильнее – как стесанная об асфальт машина просто закатилась за барьеры как под диван:

«Я смотрел это дома с женой, и сразу сказал ей: «Он мертв», – прокомментировал кадр для Daily Express трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт, переживший 57 товарищей в «Ф-1» 60-х и 70-х. – Он просто не мог выжить. А в следующую минуту он выбрался из болида и пошел на своих двоих. Это замечательно».

Более того, он еще и через 5 дней за руль вернулся! Но как же жутко выглядело с бортовых камер и трибун.

Разваленный надвое болид Мика Шумахера на Гран-при Монако

Не беспокойтесь: машину специально конструируют, чтобы при таких ударах она распадалась и не вредила пилоту. Но, кажется, сын Михаэля потерял место в «Ф-1» во многом и из-за этой аварии.

Хэмилтон собрал всех гонщиков «Ф-1» на прощальный ужин Себастьяна Феттеля в честь его ухода на Гран-при Абу-Даби

Оказывается, гонщики не собирались так много лет. Их воссоединили проводы четырехкратного чемпиона, которого уважают буквально все.

Бонус: последний в обозримом будущем болид-триколор «Ф-1»: Никита Мазепин на предсезонных тестах в Барселоне

Предпоследний день первых тестов нового года в «Ф-1» пришелся на 24 февраля – и его Никита Мазепин и его «Хаас» встретили вот так. Уже на следующий день ливрею выбелили, а затем с гонщиком и его спонсором «Уралкалием» расторгли контракт. И, кажется, триколор не вернется в «Ф-1» в обозримом будущем.