Цыганские атрибуты побед в «Ф-1» и «кузовах»: гигантские кубки, царские троны и даже трофей-огромные напольные часы

Макса Ферстаппена окрестили новым королем автоспорта в 2021-м – после первого титула «Формулы-1» и скандальной победы над Льюисом Хэмилтоном, По социальным сетям разлетелись постеры с Максом в новом амплуа.

И в сезоне 2022-го «Формула-1» подхватила идею и воплотила ее в реальность: после победы на Гран-при Японии и завоевания второго титула Макса усадили на царский трон из красного велюра, украшенный накидкой из искусственного меха

Вот только реальный образ оказался немного нелепым и выглядел максимально безвкусно в привычной атмосфере технологичной и продвинутой «королевы автоспорта». Да и футуристичный трофей победителя гонки странно контрастировал с креслом.

Но и в менее статусных гонках без настолько же богатой истории и огромных денег золотые троны выглядят ничуть не лучше.

Вот так чествуют чемпионов в WTCR (World Touring Car Cup – чемпионат мира по кузовным гонкам в системе ФИА): золотой шлем (даже повычурнее, чем у Ферстаппена), черно-золотой трон и абсурдно огромный кубок.

Габариты трофея, не мешают организаторам таскать его и на стартовую решетку в качестве мотивации и на интервью. Должно быть, для моральной поддержки.

Вот просто почему он настолько огромный?

Вне системы ФИА тоже любят, чтобы чемпионские кубки были побольше. Вот трофей победителя главной гонки США – «500 миль Индианаполиса»: 1,5 метра в высоту, масса – 50 кг. Да некоторые гонщики почти такого размера – например, Юки Цунода!

С таким не прыгнешь на руки механикам – остается только позировать рядом. Пока на тебя поглядывают криповенькие лица чемпионов прошлых лет. Ну или твое – ведь это обязательная гравировка на подножии кубка.

Но рекордсмен по размерам – вот этот кубок из американского NASCAR. Да, это не просто огромный сувенир из винтажного магазина, а трофей, который вручают победителю гонки в Мартинсвилле.

Кубок в главной серии NASCAR тоже просто огромен, но хотя бы немного приближен к классической форме – 🏆.

Возвращаясь к «Формуле-1», нужно отметить, что даже кубок чемпиона серии, пусть и не сравним с собратьями из других гоночных дисциплин, все равно выделяется размерами. Вот он в сравнении с кубком Чемпионата мира по футболу.

Может, гигантские трофеи – это просто незаметная традиция автоспорта? 🤔 Обращали на нее внимание раньше?

Фото: formula1.com ; instagram.com/ ; twitter.com/ ; Gettyimages.ru/Sarah Crabill / Stringer ; globallookpress.com