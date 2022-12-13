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Четыре команды «Ф-1» сменили шефов за месяц. Остальные постят в соцсети: «а вот наш босс!», «узнал, что в топе долгожителей»

Маттиа Бинотто Маттиа Бинотто
Йост Капито
Кристиан Хорнер Кристиан Хорнер
Макларен Макларен
Ред Булл Ред Булл
Фредерик Вассер
Хаас Хаас
Заубер Заубер
Феррари Феррари
Андреас Зайдль
Отмар Сафнауэр
Альфа Ромео Альфа Ромео
Ауди
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Красиво.

Увольнение Маттии Бинотто из «Феррари» вызвало лавину 13 декабря: Скудерия увела из «Альфа Ромео» Фредерика Вассера, ему на замену будущий сателлит «Ауди» взял старого знакомого по «Фольксвагену» Андреаса Зайдля из «Макларена», а параллельно должность потерял еще один бывший «Фольксвагена», «Порше» и «Макларена» – «Уильямс» уволил Йоста Капито вечером 12 декабря!

Потому внезапно оказалось, что главным долгожителем в роли руководителя команды «Ф-1» стал предсказуемо Кристиан Хорнер (с 2005-го), затем – Франц Тост в «Альфа Таури» (с 2006-го), Тото Вольфф в «Мерседесе» (с 2013-го), Гюнтер Штайнер в «Хаасе» (с 2014-го) и Отмар Сафнауэер в «Альпин» (всего 9 месяцев – с начала 2022-го).

Французская команда как раз и высмеяла абсурд ситуации первой:

«Проверяя телефон и осознавая, что ты пятый по длине срока работы действующий босс в «Ф-1» после всего 9 месяцев на посту».

«Мерседес»: «Срочно: а нам нечего объявлять, так что вот фотка Босса».

«Хаас»: «Многие шефы сегодня в ленте. А вот наш».

И только «Астон Мартин», «Ред Булл» и «Альфа Таури» сделали вид, будто ничего не происходит.

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