Четыре команды «Ф-1» сменили шефов за месяц. Остальные постят в соцсети: «а вот наш босс!», «узнал, что в топе долгожителей»

Красиво.

Увольнение Маттии Бинотто из «Феррари» вызвало лавину 13 декабря: Скудерия увела из «Альфа Ромео» Фредерика Вассера, ему на замену будущий сателлит «Ауди» взял старого знакомого по «Фольксвагену» Андреаса Зайдля из «Макларена», а параллельно должность потерял еще один бывший «Фольксвагена», «Порше» и «Макларена» – «Уильямс» уволил Йоста Капито вечером 12 декабря!

Потому внезапно оказалось, что главным долгожителем в роли руководителя команды «Ф-1» стал предсказуемо Кристиан Хорнер (с 2005-го), затем – Франц Тост в «Альфа Таури» (с 2006-го), Тото Вольфф в «Мерседесе» (с 2013-го), Гюнтер Штайнер в «Хаасе» (с 2014-го) и Отмар Сафнауэер в «Альпин» (всего 9 месяцев – с начала 2022-го).

Французская команда как раз и высмеяла абсурд ситуации первой:

«Проверяя телефон и осознавая, что ты пятый по длине срока работы действующий босс в «Ф-1» после всего 9 месяцев на посту».

«Мерседес»: «Срочно: а нам нечего объявлять, так что вот фотка Босса».

«Хаас»: «Многие шефы сегодня в ленте. А вот наш».

И только «Астон Мартин», «Ред Булл» и «Альфа Таури» сделали вид, будто ничего не происходит.