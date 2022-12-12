Привыкли к удобному ходу педали тормоза на своей машине? А в болиде «Ф-1» она двигается всего на пару миллиметров!

Секрет от Макса Ферстаппена.

Пилотам «Ф-1» всегда невероятно трудно объяснить, что же они чувствуют за рулем, ведь их машины буквально совершенно другие по сравнению с обычными.

«Что пилот ощущает в болиде «Ф-1»? На самом деле непросто описать, – рассказывал на стриме FerrariEsports юниор «Феррари» из Питера Роберт Шварцман. – Представьте: вы в узкой ванне с рулем, мотор – сзади. Первое ощущение – тебя буквально сдавливает. Мир проносится мимо, ты просто удивляешься невероятной скорости.

К тому же тело испытывает серьезные перегрузки – примерно в 3-4 G. Оно слово спрашивает: «Что происходит? Куда мы летим?»

Тем не менее, гонщики все равно иногда пытаются сравнивать свои болиды с обычными машинами или даже суперкарами – например, на Viaplay вышла новая документалка Max Machine, где сравнивает технику «Ф-1» с «Хондой» NSX.

Причем касался в нем совсем небольших и неочевидных на первый взгляд деталей – вроде работы педали тормоза!

«В дорожной машине ты давишь на педаль тормоза, и она сильно двигается довольно сильно, ведь тебе нужно ощущение, чтобы хорошо остановиться.

В болиде «Ф-1» она двигается примерно так – на пару миллиметров:

Но из-за перегрузок выходит максимум так:

Но разница в жесткости огромна».

И современные технологии вместе с новой «педальной камерой» от «Ф-1» позволяет посмотреть, как же в действительности гонщики тормозят – вот, например, Даниэль Риккардо в «Макларене» на Гран-при Венгрии:

А вот обкатка «Альфа Таури» перед стартом сезона – кажется, будто у Пьера Гасли всегда есть запас, но, похоже, на самом деле нет:

Педаль газа и правда практически в любой момент утоплена намного глубже! Удобно и продумано – точно не перепутаешь и не заденешь случайно.