«Ф-1» сняла гонщиков за вскрытием их предсказаний на сезон – их пантомима легендарна! Леклера и Риккардо даже жалко

У «Формулы-1» есть традиция: пилотам предлагают ответить на пару вопросов о предстоящем сезоне и сделать пару прогнозов, а перед последним Гран-при в Абу-Даби вскрывают конверты чтобы сверить с реальностью. Их предсказания держат запечатанными все 8 месяцев, нигде они не светятся, их не смотрит даже медиакоманда серии, а сами гонщики иногда даже забывают, что имели в виду – потому и эмоции в процессе обеспечены.

Вот что вышло в 2022-м:

Готовы заглянуть в ответы гонщиков?

Шарль Леклер

Лидера «Феррари» сперва даже засомневался, был ли в здравом уме, когда заполнял предсказание: «Подождите, я что, выпивал перед тем, как писать это?»

Леклер в целом оказался недоволен своими ответами, но обещал стараться лучше в сезон 2023-м: «Мне стыдно. Предсказание было такое скучное. Я исправлюсь, я стану лучше в следующем году».

Оцените энтузиазм Шарля из начала сезона: «Я буду праздновать в Абу-Даби, потому что сезон пройдет отлично». Лицо монегаска выдает всю иронию ситуации.

Единственное, что смог ответить на это Шарль из настоящего: «В общем это был хороший сезон».

Третье предсказание: «Оказаться в топ-3 личного зачета». Здесь – полный успех! Видите, как он рад?

Карлос Сайнс

Напарник Леклера был более точен в своих предсказаниях: предвидел больше борьбы и празднование в честь возвращения на подиум в Монако.

Макс Ферстаппен

Его год и правда оказался «эпичным», как он и предсказывал. Все таки Макс установил новый рекорд по победам в сезоне – 15 штук, больше Шумахера и Феттеля!.

Ответы у №1 тоже уникальные: не важно, где и что праздновать, главное – отмечать «на стиле», потому что «это то, что он любит».

И ко всему в жизни подходить с «полной отдачей», как подобает двукратному чемпиону.

Серхио Перес

Напарник Макса ожидал «веселых» гонок в новом сезоне, как и большинство других гонщиков.

Веселиться собирался из-за «многочисленных побед», но с предсказанием провалился. Праздновать собирался в Абу-Даби, как раз потому что победит. Вот только от победы отделили целых 10 секунд.

Третий пункт ответов вообще остался загадкой даже для самого гонщика «Ред Булл»: он так и не смог вспомнить, что означает загадочное число «78» со смайликом в его предсказании.

Даниэль Риккардо

Пилоты «Макларена» подтвердили звание самого веселого дуэта пелотона. Вечный шутник Дэн начал в своем стиле: «Я волнуюсь, боюсь и встревожен».

Неудивительно – первая реакция после вскрытия конверта: «О нет».

А дальше оптимистичное предсказание: «Гонки в 2022-м будут полны веселья»

И не очень оптимистичный ответ на это: «Ну знаете, были такие намерения».

Однако Дэну хотя бы удалось повеселиться в загаданном Остине с «животом, заполненным барбекю». Празднование, которое идеально подходит современной философии от Даниэля Риккардо: «Живи. Смейся. Любить расслабляться».

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Ландо Норрис

Ландо считает, что давал достаточно точные предсказания в предыдущие года – по лицу и не скажешь.

«Пелотон в 2022-м будет ближе, благодаря правилам, которые должны сделать пелтон ближе. АГА».

Не зря Норрис мечтал о вечеринке по случаю конца сезона, когда тот только начался: «Я буду праздновать в Абу-Даби, потому что это конец сезона. Давайте все «уберемся» и выпьем больше, чем следовало бы».

И даже в заключительном предсказании поспешил перейти к самой интересной части: «Зачем нам нужен третий пункт, давайте сразу перейдем ко второму!»

Кевин Магнуссен

Кто мог ошибиться с предсказанием больше, чем Кевин Магнуссен: «Гюнтер Штайнер использует в этом сезоне меньше матов, чем когда-либо», – оптимистично надеялся датчанин.

Провалился с гаданием уже в первой гонке сезона – ведь занял немыслимое для «Хааса» в последние пару лет пятое место на финише. «Кевин, это было возвращение чертового викинга», – кричал тогда босс команды по радио.

Алекс Албон

Больше всех старту сезона и возвращению в «Ф-1» радовался Алекс Албон: «Я думаю, что сезон-2022 будет крутыыым», – гласит его послание в будущее.

Забавно, что Алекс использовал слово «sick» для описания сезона, что в оригинале переводится как «больной», ведь именно больничный пилота «Уильямса» из-за аппендицита подарил Нику де Врису возможность проявить себя и заработать место в сезоне-2023.

Праздновать Албон решил в отеле. Похоже, вечеринки тоже были «крутыыыми», ведь таец так и не смог вспомнить их точное количество: «Мы отмечали четыре раза за сезон. Нет, три... Да, их было четыре. Три!».

Но главное предсказание от Алекса на сезон – «Феррари станут чемпионами».

Николас Латифи

О борьбе колесо в колесо мечтал даже вечный замыкающий пелотона Николас Латифи: «Гонки в 2022-м будут более волнующими, потому что машины смогут ближе преследовать друг друга».

Эстебан Окон

Эстебан посчитал, что гонки в 2022-м будут «напряженными из-за галопирования» и оказался прав!

Со вторым предсказанием не повезло: он мечтал о дождливом Гран-при Венгрии с надеждой повторить успех прошлого сезона и забрать победу на «Хунгароринге».

Фернандо Алонсо

Еще один человек из команды «веселые гонки в 2022-м» и «празднование в Абу-Даби». Даже немного странно слышать от Фернандо, что он ждет последней гонки сезона ради последующего отдыха – все таки двукратный чемпион буквально живет гонками и удивляет своей страстью к ним даже других пилотов.

Валттери Боттас

Ловите секрет успешного предсказания от Валттери Боттаса – нужно использовать факты: «Я буду праздновать в Спа, потому что в это время будет мой день рождения». Умно!

А сбылись ли ваши предсказания на сезон-2022? Делитесь в комментариях 👇