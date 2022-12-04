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«Ф-1» сняла гонщиков за вскрытием их предсказаний на сезон – их пантомима легендарна! Леклера и Риккардо даже жалко

Формула-1
Эстебан Окон Эстебан Окон
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Ландо Норрис Ландо Норрис
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Серхио Перес Серхио Перес
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Шарль Леклер Шарль Леклер
Альпин Альпин
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Макларен Макларен
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Феррари Феррари
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Авто Авто

У  «Формулы-1» есть традиция: пилотам предлагают ответить на пару вопросов о предстоящем сезоне и сделать пару прогнозов, а перед последним Гран-при в Абу-Даби вскрывают конверты чтобы сверить с реальностью. Их предсказания держат запечатанными все 8 месяцев, нигде они не светятся, их не смотрит даже медиакоманда серии, а сами гонщики иногда даже забывают, что имели в виду – потому и эмоции в процессе обеспечены.

Вот что вышло в 2022-м:

Готовы заглянуть в ответы гонщиков?

Шарль Леклер

Лидера «Феррари» сперва даже засомневался, был ли в здравом уме, когда заполнял предсказание: «Подождите, я что, выпивал перед тем, как писать это?»

Леклер в целом оказался недоволен своими ответами, но обещал стараться лучше в сезон 2023-м: «Мне стыдно. Предсказание было такое скучное. Я исправлюсь, я стану лучше в следующем году».

Оцените энтузиазм Шарля из начала сезона: «Я буду праздновать в Абу-Даби, потому что сезон пройдет отлично». Лицо монегаска выдает всю иронию ситуации.

Единственное, что смог ответить на это Шарль из настоящего: «В общем это был хороший сезон».

Третье предсказание: «Оказаться в топ-3 личного зачета». Здесь – полный успех! Видите, как он рад?

Карлос Сайнс

Напарник Леклера был более точен в своих предсказаниях: предвидел больше борьбы и празднование в честь возвращения на подиум в Монако.

Макс Ферстаппен

Его год и правда оказался «эпичным», как он и предсказывал. Все таки Макс установил новый рекорд по победам в сезоне – 15 штук, больше Шумахера и Феттеля!.

Ответы у №1 тоже уникальные: не важно, где и что праздновать, главное – отмечать «на стиле», потому что «это то, что он любит».

И ко всему в жизни подходить с «полной отдачей», как подобает двукратному чемпиону.

Серхио Перес

Напарник Макса ожидал «веселых» гонок в новом сезоне, как и большинство других гонщиков.

Веселиться собирался из-за «многочисленных побед», но с предсказанием провалился. Праздновать собирался в Абу-Даби, как раз потому что победит. Вот только от победы отделили целых 10 секунд.

Третий пункт ответов вообще остался загадкой даже для самого гонщика «Ред Булл»: он так и не смог вспомнить, что означает загадочное число «78» со смайликом в его предсказании.

Даниэль Риккардо

Пилоты «Макларена» подтвердили звание самого веселого дуэта пелотона. Вечный шутник Дэн начал в своем стиле: «Я волнуюсь, боюсь и встревожен».

Неудивительно – первая реакция после вскрытия конверта: «О нет».

А дальше оптимистичное предсказание: «Гонки в 2022-м будут полны веселья»

И не очень оптимистичный ответ на это: «Ну знаете, были такие намерения».

Однако Дэну хотя бы удалось повеселиться в загаданном Остине с «животом, заполненным барбекю». Празднование, которое идеально подходит современной философии от Даниэля Риккардо: «Живи. Смейся. Любить расслабляться».

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Ландо Норрис

Ландо считает, что давал достаточно точные предсказания в предыдущие года – по лицу и не скажешь.

«Пелотон в 2022-м будет ближе, благодаря правилам, которые должны сделать пелтон ближе. АГА».

Не зря Норрис мечтал о вечеринке по случаю конца сезона, когда тот только начался: «Я буду праздновать в Абу-Даби, потому что это конец сезона. Давайте все «уберемся» и выпьем больше, чем следовало бы».

И даже в заключительном предсказании поспешил перейти к самой интересной части: «Зачем нам нужен третий пункт, давайте сразу перейдем ко второму!»

Кевин Магнуссен

Кто мог ошибиться с предсказанием больше, чем Кевин Магнуссен: «Гюнтер Штайнер использует в этом сезоне меньше матов, чем когда-либо», – оптимистично надеялся датчанин.

Провалился с гаданием уже в первой гонке сезона – ведь занял немыслимое для «Хааса» в последние пару лет пятое место на финише. «Кевин, это было возвращение чертового викинга», – кричал тогда босс команды по радио.

Алекс Албон

Больше всех старту сезона и возвращению в «Ф-1» радовался Алекс Албон: «Я думаю, что сезон-2022 будет крутыыым», – гласит его послание в будущее.

Забавно, что Алекс использовал слово «sick» для описания сезона, что в оригинале переводится как «больной», ведь именно больничный пилота «Уильямса» из-за аппендицита подарил Нику де Врису возможность проявить себя и заработать место в сезоне-2023.

Праздновать Албон решил в отеле. Похоже, вечеринки тоже были «крутыыыми», ведь таец так и не смог вспомнить их точное количество: «Мы отмечали четыре раза за сезон. Нет, три... Да, их было четыре. Три!».

Но главное предсказание от Алекса на сезон – «Феррари станут чемпионами».

Николас Латифи

О борьбе колесо в колесо мечтал даже вечный замыкающий пелотона Николас Латифи: «Гонки в 2022-м будут более волнующими, потому что машины смогут ближе преследовать друг друга».

Эстебан Окон

Эстебан посчитал, что гонки в 2022-м будут «напряженными из-за галопирования» и оказался прав!

Со вторым предсказанием не повезло: он мечтал о дождливом Гран-при Венгрии с надеждой повторить успех прошлого сезона и забрать победу на «Хунгароринге».

Фернандо Алонсо

Еще один человек из команды «веселые гонки в 2022-м» и «празднование в Абу-Даби». Даже немного странно слышать от Фернандо, что он ждет последней гонки сезона ради последующего отдыха – все таки двукратный чемпион буквально живет гонками и удивляет своей страстью к ним даже других пилотов.

Валттери Боттас

Ловите секрет успешного предсказания от Валттери Боттаса – нужно использовать факты: «Я буду праздновать в Спа, потому что в это время будет мой день рождения». Умно!

А сбылись ли ваши предсказания на сезон-2022? Делитесь в комментариях 👇

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