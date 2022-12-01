Забытый сэйв Росберга на Гран-при, открывшем миру дождевой гений Ферстаппена: Нико тоже спас титул «Ф-1» одним движением руля

Аплодисменты чемпиону 2016-го.

Гран-при Бразилии 2016-го навсегда войдет в историю как гонка, в которой миру открылся дождевой гений Макса Ферстаппена. Нынешний двукратный чемпион тогда на абсолютно мокром треке с нулевой видимостью провернул вот такую атаку– номинированную в конце года на «маневр сезона».

А еще Макс восхитил всех фееричным спасением машины, когда ее просто сорвало на влажном треке – казалось, такой занос отловить невозможно, но у будущего двукратного получилось:

Тогда-то Ферстаппен и получил звание нового «мастера дождя» – ведь доминировавшие в те годы пилоты «Мерседеса» выглядели совсем не так ярко. Например, Нико Росберг – сражавшийся за титул, но как раз оставшийся позади Макса в том самом маневре.

Или… Он просто слишком беспокоился за чемпионат и просто хотел добраться до финишной черты? Ведь после победы в Японии ему достаточно было приехать вторым в каждой оставшейся гонке сезона – но доехать.

И ровно это Росберг и проделал в Бразилии – спас машину не менее эффектно (и эффективно):

И Нико в итоге финишировал вторым в той гонке – набрал 18 очков и обеспечил себе матчболл в финале в Абу-Даби. А ведь если бы улетел с трека – проиграл бы чемпионский титул.

Но вспоминают только (заслуженный) гений Ферстаппена. Просто Нико выглядел консервативным и немного слишком осторожным, а Макс рвал по полной.