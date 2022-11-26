Лучший момент года в «Ф-1» – рубка за подиум между Леклером, Хэмилтоном и Пересом. Три круга подряд разбирались почти в каждом повороте!
Красота.
«Формула-1» завершила сезон 2022-го, но до официального закрытия года еще нужна церемония торжественного вручения чемпионских кубков Максу Ферстаппену и «Ред Булл». Их выдают на ФИА Гала – финальном торжественном награждении чемпионов всех основных серий в системе Международной автомобильной федерации. Ее традиционно проводят в конце декабря.
К ней выбирают и момент года – и от «Формулы-1» в этом году Международная автомобильная федерация номинировала двойной обгон Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании. Пилот «Мерседеса» воспользовался борьбой Шарля Леклера из «Феррари» и Серхио Переса из «Ред Булл» и проскочил на второе место.
Впоследствии Льюис уступил Серхио вторую строчку по итогам гонки, Шарль финишировал четвертым – вообще вся рубка заняла несколько кругов, соперники менялись позициями по несколько раз чуть ли не в каждом повороте.
Вот, например, этот момент в «большом» формате:
Еще пару моментов и контекст мы описывали здесь
На самом деле ФИА явно имела в виду всю их разборку, но для номинации нужен один конкретный момент – и потому его «ужали» до двойного законченного обгона.
Полностью список конкурентов можно посмотреть здесь – их 11.
Из самого красочного: равное время в квалификации «Формулы Е» у Симса и Верня – редчайший случай:
Абсурдно агрессивное бодание за первое место в мировом ралли-кроссе между Юханом Кристоффессоном и Кевином Хансеном:
Фантастическое спасение машины через два последовательных разворота на 360 градусов в противоположных направлениях из серии Кубка мира по гонкам на электрических туринг-карах:
Невероятный обгон в Чемпионате Европы по ралли на узкой трассе – Хавьер Пардо достал соперника и выдал нечто легендарное (обычно в ралли такого не бывает из-за раздельных стартов):
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Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI
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