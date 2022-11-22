Гараж лучшей команды «Ф-1»: борьба с матом Ферстаппена, особые запчасти второго пилота, причины перерасхода бюджета на еду

Красочная фантазия художника-фаната.

«Ред Булл» разнес «Формулу-1» в 2022-м, выиграв оба чемпионских титула, 17 Гран-при и спровоцировав кучу скандалов – от перерасхода бюджета в 2021-м под шутки о миллионных тратах на отпуска и кейтеринг до публичной ссоры Переса и Ферстаппена после финиша на Гран-при Сан-Паулу.

Но что же творится у них в гараже, боксах и моторхоуме? Спасибо новозеландскому художнику Ричарду Пэрри – вслед за препарированием «Мерседеса» и «Феррари» он добрался и до «Ред Булл».

Добрую половину карикатуры занимает объяснение «откуда в «Ред Булл» такой дорогой кейтеринг» – отголосок скандала с перерасходом бюджета.

Вот что видят посетители – включая шпионов из «Феррари»:

Самые дорогие блюда, изысканная подача – хоть сейчас в мишленовский гид! Зато кадры с кухни показывают, чем там занимаются на самом деле:

Проверяющих из Международной автомобильной федерации (ФИА), конечно, не пускают.

(Хоть это и преувеличение – аудит проводили сторонние лицензированные организации, а ФИА просто собирала и контролировала итоги отчетов).

Еще одна крайне заметная карикатура – субординация: формально в «Ред Булл» нет №1 и №2, но отношение к машинам показывает все и без заявлений в прессе:

Пока крыло Ферстаппена спиливают изо всех сил, деталь болида Переса – чуть ли не больше остальной машины!

А еще в боксах висит отдельный постер на испанском про работу в команде:

«Работа в команде воплощает мечты».

Это явная отсылка на недавний раскол: Ферстаппен отказался пропускать Переса ради дополнительного зачетного балла в Бразилии, вызвал бурю в прессе, команда пообещала сделать все для превращения Чеко в вице-чемпиона, но в финале...

И еще один обыгрыш недавнего конфликта – с вещателем Sky: команда бойкотировала ее на неделю после «неуважительных» высказываний Теда Кравитца из британской ветки. Потому – никакого допуска:

Главный подкол Макса – развешанные повсюду напоминалки «следите за речью».

На телеметрии:

И на онбордах в боксах Макса.

Но банка со штрафами за маты все равно переполнена!

Ведь Ферстаппен «не будет меняться, иначе он – фальшивка».

А что делает шеф команды Кристиан Хорнер? Изображает празднование на Гран-при Монако 2006-го:

Тогда он поспорил на подиум с Дэвидом Култхардом – и проиграл.

Чем занимаются стратеги? «Посмотри, что делает «Феррари», и сделай наоборот».

А финансовый департамент изучает разрез боксов «Мерседеса» и Скудерии!

Есть даже прощалочка для Себастьяна Феттеля:

Это его старый карт с немецкой карнавальной гонки Soap Race 2013 года, проспонсированной «Ред Булл»:

Кстати, на карикатуре есть Квят! Найдете его? Делить местонахождением в комментариях – вместе со своей любимой отсылкой или шуткой

Источник: twitter.com/_RichardParry_