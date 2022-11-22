Гараж лучшей команды «Ф-1»: борьба с матом Ферстаппена, особые запчасти второго пилота, причины перерасхода бюджета на еду
Красочная фантазия художника-фаната.
«Ред Булл» разнес «Формулу-1» в 2022-м, выиграв оба чемпионских титула, 17 Гран-при и спровоцировав кучу скандалов – от перерасхода бюджета в 2021-м под шутки о миллионных тратах на отпуска и кейтеринг до публичной ссоры Переса и Ферстаппена после финиша на Гран-при Сан-Паулу.
Но что же творится у них в гараже, боксах и моторхоуме? Спасибо новозеландскому художнику Ричарду Пэрри – вслед за препарированием «Мерседеса» и «Феррари» он добрался и до «Ред Булл».
Добрую половину карикатуры занимает объяснение «откуда в «Ред Булл» такой дорогой кейтеринг» – отголосок скандала с перерасходом бюджета.
Вот что видят посетители – включая шпионов из «Феррари»:
Самые дорогие блюда, изысканная подача – хоть сейчас в мишленовский гид! Зато кадры с кухни показывают, чем там занимаются на самом деле:
Проверяющих из Международной автомобильной федерации (ФИА), конечно, не пускают.
(Хоть это и преувеличение – аудит проводили сторонние лицензированные организации, а ФИА просто собирала и контролировала итоги отчетов).
«Ред Булл» наказан за перерасход бюджета: минус $7 млн и ресурсы для машины. Чемпионы «Ф-1» бушуют от «драконовского» штрафа и ждут извинений
Еще одна крайне заметная карикатура – субординация: формально в «Ред Булл» нет №1 и №2, но отношение к машинам показывает все и без заявлений в прессе:
Пока крыло Ферстаппена спиливают изо всех сил, деталь болида Переса – чуть ли не больше остальной машины!
А еще в боксах висит отдельный постер на испанском про работу в команде:
«Работа в команде воплощает мечты».
Это явная отсылка на недавний раскол: Ферстаппен отказался пропускать Переса ради дополнительного зачетного балла в Бразилии, вызвал бурю в прессе, команда пообещала сделать все для превращения Чеко в вице-чемпиона, но в финале...
Ха, Ферстаппен все-таки не помог напарнику с чемпионатом! «Ред Булл» – тоже, а Макса хвалят для спасения от пиар-провала
И еще один обыгрыш недавнего конфликта – с вещателем Sky: команда бойкотировала ее на неделю после «неуважительных» высказываний Теда Кравитца из британской ветки. Потому – никакого допуска:
Британское ТВ довело Ферстаппена и «Ред Булл» до бойкота канала. А напарник Макса одним жестом прервал свист фанов на вью Хэмилтона
Главный подкол Макса – развешанные повсюду напоминалки «следите за речью».
На телеметрии:
И на онбордах в боксах Макса.
Но банка со штрафами за маты все равно переполнена!
Ведь Ферстаппен «не будет меняться, иначе он – фальшивка».
А что делает шеф команды Кристиан Хорнер? Изображает празднование на Гран-при Монако 2006-го:
Тогда он поспорил на подиум с Дэвидом Култхардом – и проиграл.
Чем занимаются стратеги? «Посмотри, что делает «Феррари», и сделай наоборот».
А финансовый департамент изучает разрез боксов «Мерседеса» и Скудерии!
Есть даже прощалочка для Себастьяна Феттеля:
Это его старый карт с немецкой карнавальной гонки Soap Race 2013 года, проспонсированной «Ред Булл»:
Кстати, на карикатуре есть Квят! Найдете его? Делить местонахождением в комментариях – вместе со своей любимой отсылкой или шуткой
Карикатура на гараж «Мерседеса» восхитила Хэмилтона, хотя жестко по нему прошлась: залом с нарядами, псом-инженером и горой «погибших» шин
Что творится в гараже «Феррари»? Печь для пиццы, зал под стенды с 5 планами на гонку и секретные чертежи в ксероксе – идеи фаната-художника
«Можем ли мы взять талантливого засранца? Да в «Ф-1» таких полно!» Как устроена лучшая команда «Ф-1»
Источник: twitter.com/_RichardParry_
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