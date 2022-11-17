Вся «Формула-1» 2022-го: «Феррари» забрала старт сезона, «Ред Булл» выстрелил в середине, финал – перерождение «Мерседеса»

Последний год Феттеля, дальше – без Риккардо и Шумахера.

Весь сезон 2022-го мы собирали для вас хронику первого года новой эры «Формулы-1» с полноценным потолком расходов и болидами под обгоны – и вышел неплохой чемпионат, верно? Финальный – для Себастьяна Феттеля, пока финальный – для Даниэля Риккардо, Мика Шумхера и Николаса Латифи, чемпионский – для «Ред Булл» и Макса Ферстаппена, болезненный – для «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона и сокрушительный – для Шарля Леклера и амбиций «Феррари».

Нидерландский №1 взял второй титул подряд – причем за 4 этапа до финиша! Леклер же рубился с Пересом за второе до самого финала в Абу-Даби и выиграл. Также 2022-й запомнится как худший сезон Хэмилтона и благодаря поражению Алонсо от Окона (раньше Фернандо переигрывали только Хэмилтон, Баттон и знаменитейший Тарсо Маркес в «Минарди»). Лучший из середняков – Ландо Норрис, он же – единственный обладатель подиума из пилотов за пределами «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса».

«Ред Булл» выиграл первый Кубок конструкторов за 8 лет за 3 этапа до финиша, но интрига опять сохранялась до последнего этапа – «Мерседес» рубился с «Феррари». Cкудерия удержалась на втором месте, «Мерседес» получил дополнительное время в аэротрубе, «Астон Мартин» чуть-чуть не хватило, чтобы отпраздновать отвальную Феттеля с шестым местом Кубка конструкторов («Альфа Ромео» осталась впереди из-за лучшей наивысшей позиции по ходу года – 5 места Боттаса), «Хаас» – больше не последний! А ведь каждая дополнительная позиция – 12 млн долларов призовых: кажется, потерянные спонсорские деньги компенсированы.

А здесь вы сможете удобно вспомнить гонки и развитие сезона!

Гран-при Бахрейна

«Феррари» выиграла первую гонку сезона, «Ред Булл» сломался, «Хаас» – в топ-5, команда Феттеля и «Макларены» – в аутсайдерах

Почему «Феррари» полетела? Что не так с «Мерседесом»? Чем хорош «Ред Булл»? Главные выводы первого Гран-при

Гран-при Саудовской Аравии

Ферстаппен вырвал победу у Леклера, вал технических сходов, «Мерседесы» прорывались. Здесь все детали гонки

Обзор схваток Шарля и Макса колесо в колесо с первых двух Гран-при – с видео и восхищениями

Гран-при Австралии

Леклер выиграл, Ферстаппен и Сайнс сошли, «Ред Булл» провалил настройку расхода шин

Леклер внезапно уехал от «Ред Булл» без труда. Куда делась скорость Ферстаппена? Почему он не атаковал?

Гран-при Эмилии-Романьи

Первый дубль «Ред Булл» за 6 лет! Перес отразил атаки все атаки Леклера, Хэмилтон отстал на круг, когда Расселл приехал в топ-4

Сокрушительное поражение «Феррари» в домашней гонке: Сайнс выбыл на старте, Леклер вылетел с трассы в погоне за «Ред Булл»

Гран-при Майами

Дорога Ферстаппена к победе сквозь обе «Феррари»: сделал Сайнса на старте, дождался проблем Леклера с шинами и объехал на прямой

+7 позиций Расселла, Шумахер и Феттель выбили друг друга – вся хроника гонки

Гран-при Испании

Гонка невезений у лидеров «Ф-1»: у Леклера сдал мотор, Ферстаппен вылетел из-за ветра и бился со сломанным крылом

Много обгонов, попытка Хэмилтона сдаться после нескольких кругов и проигрыш напарнику в 20 секунд, разные стратегии – хроника

Гран-при Монако

Перес выиграл, «Феррари» упустила победу из-за тактической ошибки, Ферстаппен едва попал на подиум, Хэмилтон утонул в паравозике Алонсо

«Феррари» нашла виновных в провале в Монако – это круговые. Победа якобы уплыла из-за них – только Леклер потерял ключевые 4 секунды

Гран-при Азербайджана

У «Феррари» сломались оба болида, лидера Переса задвинули ради Ферстаппена, смута в «Макларене», могучая гонка Феттеля

Перес вырвал лидерство у Леклера на старте. Но затем потерял скорость и услышал приказ не бороться с Ферстаппеном

Болид Хэмилтона трясло как никогда – Льюис кричал от боли и молился, чтобы гонка закончилась. Едва вылез после финиша

Гран-при Канады

«Феррари» повезло, Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов, Леклер ворвался в топ-5 с последнего ряда

Почему «Феррари» не могла обогнать «Ред Булл»? Это Сайнс ошибался или Ферстаппен так хорош?

Фернандо Алонсо колотил по рулю после финиша: скатился с первого ряда из-за поломки мотора и провальной стратегии

Гран-при Великобритании

Метания «Феррари» в командной тактике и слив Леклера, крах Ферстаппена из-за поломки, пугающая авария на первом круге (машину буквально зажало между оградой и зоной вылета), сидячая забастовка на треке

Мясорубка за подиум между Леклером, Пересом и Хэмилтоном: три круга бились колесо в колесо и менялись позициями почти в каждом повороте

Гран-при Австрии

Леклер трижды обогнал Ферстаппена, «Феррари» Сайнса загорелась, 5 машин рубились в одном повороте

Что случилось в спринте Гран-при Австрии: Шумахер 10 кругов возил Хэмилтона, Сайнс зарубился с Леклером

Пик шока от «Феррари»: взрыв мотора у Сайнса переломал внутренности болида, а Леклер ехал в повороты с отрытым на треть газом – заклинило педаль

Гран-при Франции

Леклер убрался в барьеры, «Феррари» изо всех сил подрывала прорыв Сайнса на подиум с последнего ряда

Момент, когда Ферстаппен поверил в новый титул «Ф-1» – ошибка и авария атакующего Леклера. Именно тогда Шарль трагично орал по радио

Гран-при Венгрии

Ферстаппен выиграл с 10-го места, Леклера казнили стратеги «Феррари» после обгона в битве за лидерство, двойной подиум «Мерседеса»

Первый поул Расселла в «Ф-1»: ждал 73 Гран-при, привез Хэмилтону почти 0,8 секунды, подарил «Мерседесу» лучшую квалу сезона

Гран-при Бельгии

Ферстаппен вырвал победу с 14 места, «Феррари» утонула без темпа и едва защитила подиум, Леклера убрали из топ-5 идиотским пит-стопом

«Ред Булл» обновился и теперь рвет на любых участках трассы. «Феррари» проиграла гонку за лучшую машину «Ф-1»

Гран-при Нидерландов

«Мерседес» рискнул с тактикой и схватился за победу, но Ферстаппену на реванш хватило прямой

Хэмилтон обложил «Мерседес» за потерю подиума. Но ему выдали лучшую стратегию для победы – пришлось извиняться

Печаль Леклера от новых поражений: до поула не хватило 2 метра, сильный старт не помог, даже подиум чуть не уплыл из-за стратегии

Гран-при Италии

Ферстаппен победил с 7-го места, «Феррари» промахнулась со стратегией, шансов у Леклера не было

Фаны заглушили Ферстаппена ревом негодования после победы в Италии – это злость на поражение Леклера без борьбы на финише

Гран-при Сингапура

Хэмилтон и Ферстаппен синхронно завалились на подсыхающей трассе, а «Феррари» сдала победу. Первое место – у Переса!

Ферстаппен сидел поникшим в углу гаража после 7-го места, хотя титул в кармане. Так жаждет выигрывать вообще все – на пути к рекорду

Гран-при Японии

Ферстаппен всех разгромил – и стал чемпионом из-за фэйла Леклера и путаницы в правилах «Ф-1»

Исторический фотофиниш Алонсо и Феттеля не показали по ТВ. А ведь Себ вырвал 0,011 секунды 💥

Гран-при США

«Мерседес» вынес «Феррари» в первом повороте, Ферстаппен прорвался к победе через фэйл на пит-стопе

Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо

Талант из Питера дебютировал в «Ф-1» за «Феррари». Правда, для шанса пришлось брать израильский флаг

Гран-при Мексики

Победный рекорд Ферстаппена, стратегический нокаут «Мерседеса» от «Ред Булл», «Феррари» слила минуту

Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и установил новый рекорд в «Ф-1» по победам за год

В новой «Ф-1» вернули залипательные смены шин быстрее 2 секунд! А ведь cчиталось, что их навечно отправили в историю

Гран-при Сан-Паулу

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Бразилии: авария Ферстаппена и Хэмилтона, у «Мерседеса» все равно дубль, первая победа Расселла «Ред Булл» – 🎃

Что случилось в бразильском спринте «Ф-1»: «Мерседес» выиграл, Ферстаппена утопила уникальная стратегия, «Феррари» – на подиуме

Медийное самоубийство Ферстаппена через бойкот приказов – вина команды. Именно «Ред Булл» вынес конфликт в эфир вместо решения

Гран-при Абу-Даби

«Мерседес» сломался на пит-стопе и трассе, «Ред Булл» завалил битву за второе место чемпионате, Леклер и «Феррари» превозмогли

Ха, Ферстаппен все-таки не помог напарнику с чемпионатом! «Ред Булл» – тоже, а Макса хвалят для спасения от пиар-провала

Последний круг Феттеля в квалификациях «Ф-1» – могучий. Смотрели отец Себа и cоздатель его шлемов с семьей

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Peter Fox; globallookpress.com/Hasan Bratic, Florent Gooden/Dppi, Graham Hughes/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI