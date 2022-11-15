«Облизни мои шары» – диалог двух гонщиков «Ф-1» после финиша: 5 лет не разговаривали, а теперь попали в одну команду

Уже море иронии от нового шефа.

«Хаас» третий раз подряд начнет новый сезон «Формулы-1» с обновленным составом пилотов – теперь на место Мика Шумахера взяли 35-летнего рекордсмена (179!) по гонкам без подиумов Нико Хюлькенберга.

И хардкорные фанаты уже расчехлили мемы: ведь напарником Нико станет Кевин Магнуссен – старый партнер Халка по вирусному моменту после Гран-при Венгрии 2017 года:

«И снова, вот он – самый неспортивный пилот! – Облизни мои шары, дружище».

С чего вдруг? Из-за жесткой обороны Кевина на последних кругах:

<

Магнуссена признали виновным и оштрафовали на 5 секунд, оба в итоге остались без очков, но Нико все равно решил припомнить датчанину его репутацию «главного грубияна «Ф-1»:

«Когда дело доходит до борьбы на трассе, он ведет себя отвратительно. Я не против жесткой защиты, но он просто выносит людей в стены. Он настолько вывернул руль, что вынудил меня выехать за пределы трека – так поступают козлы.

Мы мило пообщались, он вот так ответил – в общем, это очень интересно.

Я хочу обсудить инцидент с гоночной дирекцией. Слышал, что он получил 5-секундный штраф, но, кажется, его это не волнует».

Однако, по инсайдам из паддока, вспыльчивый Магнуссен и до того момента считал Нико личным соперником: ведь немец заменил датчанина в заводской «Рено», вызвав процессом переговоров море боли. Затем произошел горячий инцидент на треке, а после финиша Хюлькенберг сделал крайне необычную для «Ф-1» вещь: подошел к сопернику во время интервью для его национального ТВ и высказал все, что о нем думает.

То есть для сравнения: это если бы Ферстаппен пришел под камеры «Матч-ТВ» во время интервью Квята и такой «ну ты торпеда!»

Вот история и превратилась в мем! Ее припоминали Кевину даже в 2020-м, когда Нико остался без места – и ответ вновь был в стиле «отстаньте»: «Все сильно преувеличили. Я, честно говоря, устал от этого. Это был наш единственный эпизод за все годы, а мы до сих пор о нем говорим».

Потом даже сам Нико троллил Кевина при случае: на параде пилотов перед стартом Гран-при Бахрейна 2022-го, когда немец заменял заболевшего Феттеля!

«Я поприветствовал его фразой «оближи мои яйца, дорогуша». Прямо этими словами.

Не могу сказать, что мне не нравится Кевин, просто с того инцидента в Будапеште мы не разговаривали. Я подумал, что пора. У меня нет никакого негатива, просто тогда он действовал довольно жестко на трассе. Гонщики любят друг с другом спорить, но я решил, что будет довольно забавно, если я так с ним поздороваюсь. Ему понравилось!»

Кевин же отреагировал в стиле «какие 5 лет без разговоров»?

«Меня не особо волновал тот эпизод. Но да, всегда приятно поболтать, ведь мы с тех пор не общались. Пресса вроде как выстраивала драму вокруг нас – трения между мной и Роменом [Грожаном], между мной и Нико. На самом деле мы друг друга очень уважаем. Когда смотришь со стороны, воспринимаешь вещи по-другому. Изнутри все выглядит иначе. Смешной момент, о котором потом много шутили с тех пор. Так что будет весело».

«Сейчас они общаются, – подтвердил и шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Они не разговаривали пять лет, но в этом году пообщались. Я спросил Кевина – у него нормальные отношения [с Хюлькенбергом].

Я кратко обсудил с Кевином, но не спрашивал: «Нравится он тебе или нет?» Надо, чтобы они поладили, но, думаю, они и так довольно хорошо ладят. Полагаю, они могут вместе съездить на отдых, у них дети одинакового возраста. И не нужно делать то, что Кевин предлагал Нико несколько лет назад».

Фото: Gettyimages.ru/Charles Coates / Stringer; formula1.com