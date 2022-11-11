В «Ф-1» – рекорд по цене болида: $15 млн за «Феррари» Шумахера. На ней Михаэль выиграл 5 гонок и шестой титул

Побит новый рекорд в мире «Формулы-1»: на аукционе Sotheby’s продали чемпионский болид Михаэля Шумахера «Феррари» F2003-GA за рекордные для машины «Ф-1» 14,6 млн швейцарских франков (14,8 млн долларов).

Предполагалось, что F2003-GA продадут за 9,3 млн долларов, но сумма заметно увеличилась после 40 минут торгов – в итоге лот ушел с молотка неизвестному покупателю, в два раза побившему предыдущий рекорд, который так же принадлежит болиду Михаэля. Он был установлен 5 лет назад, когда также на Sotheby’s «Феррари» F2001 продали за 7,5 млн долларов.

Вообще в 2003 году Шумахер выиграл рекордный шестой чемпионский титул (и четвертый подряд) после упорной борьбы с Кими Райкконеном из «Макларена» и Хуаном-Пабло Монтойей из «Уильямса»: немец одержал шесть побед в сезоне, проехал пять быстрейших кругов и заработал на два очка больше, чем главный соперник.

Но на торги выставляли легендарное шасси под номером 229 – оно одно из самых успешных в истории: его использовалось в гонках 9 раз, в том числе в решающем Гран-при Японии, по итогам которого Михаэль завоевал титул и превзошел рекорд Хуана-Мануэля Фанхио по числу выигранных чемпионских званий. Были и 5 побед: в Испании, Австрии, Канаде, Италии и США. А еще три поула, три быстрейших круга и два подиума – на Гран-при Монако и Гран-при Франции.

«Болиды «Формулы-1» такого качества и происхождения редко появляются на рынке, и эта машина – лучшая из лучших. Мы рады, что цена на этот болид достигла мирового рекорда для подобного рода техники. И это действительно отражает всю ценность данного шасси», – рассказал директор аукциона.

«Феррари» отреставрировала болид в 2022-м и выдала официальный сертификат (так называемую «Красную книгу»). В концеплекте шел и легендарный 3-х литровый V10 – с момента восстановления он преодолел только 200 км, так что его можно назвать почти новым. А на самом болиде до сих пор установлены оригинальные детали с гонок – их Скудерия и как раз тщательно устанавливала на недавнем обслуживании на базе.

Просто после ремонта за рулем прокатился Шумахер-младший – на тестах во Фьорано. Как видите, она на ходу!

Мик рассказал, чем F2003-GA отличается от современных болидов: «В первую очередь – весом. Ощущения от того, насколько она быстра в медленных поворотах – впечатляющие. Очевидно, что я не особо чувствовал это на высокой скорости, но ощущения все равно были замечательные. Аэродинамика этих машин невероятная. Это другой подход (к проектированию машин). Сейчас у нас в болидах есть пара штучек, которые мы можем использовать, чтобы стабилизировать или дестабилизировать машину, а в то время гонщик делал все сам».

Но за пределами ощутить ее преимущества новый владелец сможет только на заранее согласованных с «Феррари» трековых днях – естественно, на общие дороги ее не пустят, да и самостоятельно на автодром одной парой рук такой шедевр лучше не докатывать. Так что ее будущее – красивое помещение или гараж музейного образа.