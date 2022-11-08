Льюис Хэмилтон в парламенте Бразилии как на встрече с фанами: плакаты, вопли, признание восьмикратным чемпионом

Пришел за почетным гражданством.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон обожает Бразилию, ведь оттуда – его гоночный кумир Айртон Сенна. Потому при каждом визите в страну Амазонки и фавел №44 непременно добавляет отсылку к Волшебнику на шлем, а в случае победы хватает бразильский флаг.

Так случилось и в 2022-м – после дисквалификации из-за бракованного антикрыла Хэмилтон начал спринт последним, облетел пелотон в субботу и воскресенье, и после финиша взял флаг у маршала вызвал восторг публики:

Жест оценили в парламенте Бразилии: депутат Андре Фигереду предложил вручить Льюису почетное гражданство – и коллеги его поддержали. Перед новым Гран-при в Сан-Паулу чемпиона пригласили на особое заседание Национального конгресса в столице для официального утверждения звания и вручения всех соответствующих атрибутов – Льюис, конечно, приехал.

Но вместо церемоний увидел настоящую истерию: его приветствовали овациями, воплями и выкриками:

На вручение принесли плакаты с признаниями в любви и портретами:

А президент парламента Артур Лима даже назвал его «восьмикратным» чемпионом – это он так исправился после того, как сперва сказал «семикратным», а окружающие начали возражать. «О, кого-то сегодня уволят» – добавил он.

Да и вообще, церемония прерывалась на овации и вопли восторга каждые несколько минут – при упоминании свершений Хэмилтона или его любви к Сенне. Вот запись действа целиком – можете оценить:

В итоге, конечно, гражданство Льюису присудили – ведь «хоть он и британец по рождению, но бразилец в душе».

И тогда началось форменное безумие – словно Хэмилтон реально пришел на встречу с фанатами, а не в законодательный орган самой большой страны континента.

«Я ощущаю себя одним из вас. У меня много потрясающих воспоминаний о Бразилии, особенно из 2021 года. Ваша поддержка – один из самых важных моментов моей жизни, – заявил в торжественной речи после вручения медали. – Хочу посвятить эту честь Айртону Сенне. Семье Айртона, его друзьям и болельщикам. Его гонку я впервые увидел в пять лет, и в этот же момент осознал, что хочу стать таким же чемпионом, как и он.

С него я и узнал, что существует Бразилия. И тогда же я начал играть в FIFA как бразилец! Но именно его глазами я имел возможность увидеть, какие же бразильцы страстные, как глубоко в вас любовь и страсть, в вашей стране, какая она красивая. Так рад провести здесь больше времени».

Интересно, будет ли он и налоги платить на новой родине?

Фото: East News/AP Photo/Eraldo Peres, EVARISTO SA / AFP; globallookpress.com/Ton Molina/Keystone Press Agency; REUTERS/Adriano Machado