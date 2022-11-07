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Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров и 3 инвестиционных фонда и только 2 автозавода

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Раскрыли всех.

Бизнес «Формулы-1» расширяется с невиданной скоростью: благодаря потолку расходов топ-команды уже способны приносить десятки миллионов долларов прибыли, а интерес публики, рекламодателей и спонсоров только растет.

Активность по части владения и представления команд – тоже небывалая: за последние 5 лет только 2 организации не продавали часть акций (или весь пакет), не устраивали яркий ребрендинг или вообще не вели переговоры о прямой продаже. У половины буквально недавно сменились владельцы или структура управления – как раз под новую прибыльную бизнес-систему.

Но кому же принадлежат команды прямо сейчас? Много ли автозаводов в деле? Или это лишь игрушки миллиардеров? Изучили и разобрались.

«Ред Булл» – концерн Red Bull (49% у сына Дитриха Матещица Марка – состояние $20,7 млрд по рейтингу Forbes 2022-го, 51% у Чалерма Ювидья – $20,2 млрд по рейтингу Forbes 2020-го)

Куплен: 15 ноября 2004-го

Сумма: символический 1 доллар вместе с обязательством инвестировать в команду $400 млн в три следующих сезона

Можно сказать, ценный актив достался концерну Дитриха Матешица даром: он явно и так собирался активно инвестировать, но «ядро» команды осталось неизменным после перенастройки лидерства – по признанию нового шефа Кристиана Хорнера. С тех пор у компании появилось два инженерных подразделения и одно моторное.

Дитрих умер 22 октября от рака, и его доля в компании перешла сыну Марку – по крайней мере, именно он представлял план реструктуризации управления империей в письмах спортивным командам.

Одного австрийца клонило в сон после перелета – так началась империя «Ред Булл». Она пришла в спорт раньше, чем выпустила напиток

«Феррари» – компания «Феррари»: семья Элканн-Аньелли (24%), биржа (65,5%) сын Энцо Феррари Пьеро (10%)

Основана: 16 ноября 1929 года

Компанию «Феррари» думали уступить «Форду», продавали «Фиату», отделяли в отдельную организацию и размещали на бирже, командой не торговали никогда – она всегда принадлежала заводу из Маранелло.

Компания же сейчас свободно торгуется на итальянской и нью-йоркской биржах (под тикером RACE) – там размещены 65,49% акций. Пакет в 10% принадлежит сыну Энцо Пьеро, однако управляет ею представитель клана Аньелли-Элканн Джон Элканн – ведь он контролирует крупнейший пакет акций через владение контрольной частью фонда Exor (тоже торгуется на бирже, кстати, и владеет «Ювентусом», пакетом акций «Стеллантис» и «Ивеко»).

В компании у него 33% голосов, потому его мнение весьма весомо – однако до продажи команды отдельно от компании дело вряд ли когда-то дойдет. Все-таки капитализация всей «Феррари» целиком сейчас – около 208 млрд евро, а «Формула-1» – ее основная маркетинговая площадка.

«Мерседес» – 33% - концерн «Мерседес», 33% - INEOS, 33% - шеф команды Тото Вольфф

Куплен: Декабрь 2020-го

Сумма: Приблизительно $400 млн, оценка всей команды – $1,2 млрд

«Мерседес» объявил о возвращении в «Ф-1» 16 ноября 2009-го – тогда конценрн выкупил 45,1% чемпиона «Браун», инвестиционный фонд и ОАЭ Aabar забрал еще 30%. Суммарно сделка обошлась в 176 млн фунтов к концу 2011-го – завершению реструктуризации и консолидации долей.

После этого распределение долей постоянно менялось: завод и фонд выкупали остатки акций у предыдущих руководителей, передавали их новым (Тото Вольффу, Ники Лауде, Падди Лоу), уступали друг другу (Aabar владел 10% концерна до 2012-го, а затем продал доли кувейтскому фонду и китайским Geely и BAIC) вплоть до 2020-го. Тогда после смерти Ники Лауды команду ждала финальная на данный момент реструктуризация: в ее капитал впустили британского нефтехимического гиганта INEOS (частная компания миллиардера сэра Джима Рэтклиффа с состоянием в $28 млрд). Дополнительную долю получил шеф Тото Вольфф – теперь его голос в управлении равен обоим совладельцам.

«Мерседес» продал контроль над командой «Ф-1», но сохранил бренд в Гран-при и ключевого босса

«Альпин» – группа «Рено», Genii Capital Жерара Лопеса

Куплена: 3 декабря 2015 года

Сумма: Символический 1 фунт, погашение долгов на 100 млн фунтов и сохранение у прежнего владельца 10% акций

Современная история «Команды из Энстоуна» весьма занимательна: в 2009-м ее выкупил фонд одиозного Жерара Лопеса, в 2011-м переименовал в «Лотус», а в 2015-м после практически банкротства организации «Рено» вернулась. А в конце 2020-го отдала спортивные подразделения в дочерний суббренд «Альпин» – фактически сменилась только вывеска, даже шильда на моторе осталась «Рено».

Кому же принадлежит французская группа? На 15% – стране, еще на 15% – концерну «Ниссан» через взаимообмен акциями при формировании альянса, еще 65% обращаются на бирже, остальное – у менеджмента и рабочего штата.

Хотите узнать больше об одиозном Жераре Лопесе? У нас был отдельный текст!

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«Макларен» – 67% Mclaren Group (принадлежит госфонду Бахрейна Mumtalakat, госфонду Саудовской Аравии PIF и фингруппа Ares), 33% инвестиционный фонд MSP Sports Capital

Основана: 1963 год

Команда пережила гибель создателя, однако ее спас американский предприниматель Тед Майер. С тех пор она обросла компанией по производству машин, инженерным подразделением и множеством побочных субкопмпаний (вроде кейтерига Absolute Taste), в ее капитал входили саудовские и бахрейнские госфонды, «Мерседес» и несколько инвестиционных конгломератов.

Последняя реструктуризация произошла в 2020-м: гоночное подразделение выделили в отдельную структуру и продали ее треть американскому фонду MSP Sports Capital за $245 миллиона. Помимо «Макларена», у них в портфолио Всемирные экстремальные игры (X Games) и набор средних футбольных клубов: немецкий «Аугсбург», португальский «Эшторил», испанский «Алькорон» из третьего дивизиона и бельгийский «Беверен». Глава компании Джам Наджафи – совладелец команды НБА «Финикс Санс», его «Макларен» назначил вице-председателем. Второй представитель компании в совете директоров команды Джефф Мурад помогал управлять «Сан-Диего Падрес» из МЛБ.

Остальное осталось у Mclaren Group – его мажоритарным акционером еще с 2007-го является госфонд Бахрейна Mumtalakat. В 2022-м несколько за $150 млн продали госфонду Саудовской Аравии PIF вдобавок к инвестициям группы Ares, сделанным еще в 2020-м на 710 миллионов долларов!

PIF – один из крупнейших частных фондов с активами на $620 млрд (в спорте еще купил «Ньюкасл»): есть крупные вложения в Uber, пакеты акций Saudi Aramco и Neom, а также часть пакета концертном промоутере Live Nation – параллельном проекте владельца «Ф-1» «Либерти Медиа».

Mumtalakat владеет большинством ключевых компаний Бахрейна – нацбанком, алюминиевым заводом, целым рядом девелоперских организаций, отелей и авиациапарка. Самая скромная оценка портфолио – 18 млрд.

«Альфа Ромео» – Финн Раусинг ($8 млрд)

Куплена: 20 июля 2016 года

После ухода «БМВ» основатель «Заубера» Петер Заубер тащил команду 5 лет, но в конце концов деньги кончились – для спасения коллектива его продали швейцарскому инвестиционному фонду Longbow Finance с сохранением имени команды. Поскольку сделку провели внутри Швейцарии, без сторонней утечки регистраторов точную сумму узнать невозможно. Сейчас она называется «Альфа Ромео» исключительно из-за спонсорского брендового контракта с итальянской маркой – он истекает в конце 2023-го, и тогда команда вернет себе прежнее название.

Кто стоит за Longbow? Тщательное изучение истории изменения названий и состава участников компании, выполненный Bloomberg, вскрыл несколько имен: управляет организацией бывший шеф швейцарского банковского гиганта Julius Bär. Также предыдущее имя компании – Tetral Investment Management, и сейчас в швейцарском Пюлли есть точно такая же: она зарегистрирована по адресу международного подразделения Tetra Laval. А это – материнская компания шведского упаковочного гиганта Tetra Pak.

Раньше Tetral Investment Management принадлежала Хансу Раусингу – совладельцу Tetra Pak с состоянием в $28 млрд по оценке Forbes. Но он умер в 2019-м, и команду из инвестиционного фонда забрал его племянник Финн Раусинг – тоже акционер Tetra Laval с состоянием $8 млрд – структурировав управление через Islero Investments AG. Его инсайдеры из паддока и называют сейчас реальным владельцем «Заубера».

«Астон Мартин» – Лоренс Стролл (владелец компании «Астон Мартин» и отец гонщика Ланса Стролла, $8,5 млрд)

Куплена: август 2018-го.

Сумма: $142 млн (с долгами).

В 2018-м самая эффективная команда пелтона «Форс-Индия» брала подиумы с микробюджетами, но денег не хватало и на выплаты поставщикам, и на гонорары гонщикам, и на платежи по долгам. В итоге пилот Серхио Перес активировал процесс банкротства, чтобы другие кредиторы не запустили распродажу активов по частям – ради сохранения организации как участника «Формулы-1».

Команду перехватил канадский миллиардер Лоренс Стролл с состоянием в $8,4 млрд – и переименовал ее в «Рейсинг Пойнт». На следующий сезон в нее из «Уильямса» перешел его сын Ланс.

А через два года Лоренс прибавил к портфолио бренд и завод «Астон Мартин»: заплатил около $238 млн за 16 процентов акций автокомпании, а позже увеличил пакет до 20 процентов. Дополнительные $650 млн вложил консорциум, состоящий из друзей миллиардера. Однако формально завод не владеет командой и связан с ней партнерскими сделками и через Стролла лично.

Ради «Астон Мартин» миллиардер сбыл яхту, пентхаус, коллекцию спорткаров и гоночный трек. Выручил $450 млн, а долг – еще $1 млрд

«Хаас» – Джин Хаас

Основана: апрель 2014-го, куплена бывшая база «Маруси».

За исключением «Феррари» только одна действующая команда «Формулы-1» никогда не торговалась – но и гоняется она всего шесть лет. Владеет ей американский миллиардер Джин Хаас – основатель конгломерата по производству станков и инструментов Haas Automation. Компания полностью частная и не раскрывает никаких показателей по владению и дивидендах, потому о состоянии Джина можно судить только по отчету за 2018-й, когда продажи пробили миллиард за год.

«Альфа Таури» – концерн Red Bull (49% у сына Дитриха Матещица Марка – состояние $20,7 млрд по рейтингу Forbes 2022-го, 51% у Чалерма Ювидья – $20,2 млрд по рейтингу Forbes 2020-го)

Куплена: конец 2005-го

Сумма: неизвестна, предположительно от $10 до 20 млн.

«Альфа Таури» раньше была итальянским гордым карликом «Минарди» – и в начале 2000-х бывший владелец Джанкарло Минарди больше не мог ее финансировать. В 2001-м ее продали австралийскому бизнесмену Полу Стоддарту, раньше спонсировавшему «Тиррелл», «Джордан» и «Эрроуз». Он постоянно старался выкупить долю в какой-нибудь команде (так предположительно было бы дешевле рекламировать авиакомпанию European Aviation), и после срыва нескольких сделок удачно подвернулся шанс взять «Минарди» за $10 млн.

Однако за 3 года Стоддарт так и не смог улучшить внутреннюю ситуацию – шеф «Ф-1» Берни Экклстоун даже лично спасал команду от банкротства вливанием $4 млн. В итоге в конце 2005-го ее продали Дитриху Матещицу и бывшему гонщику Герхарду Бергеру (шефу ДТМ и первому атлету «Ред Булл») на паритетной основе. Вряд ли та сделка обошлась партнерам дороже вклада Стоддарта – ведь главным условием было сохранение базы команды в итальянской Фаэнце и названия на итальянском. Оттуда и первоначальное «Торо Россо» – «красный бык» по-итальянски, как и «Ред Булл» – на английском.

А в ноябре 2008-го все доли команды перешли концерну «Ред Булл». Все эти годы она служила полигоном обкатки юных пилотов для программы, а в 2020-м позиционирование сменили: теперь команда – официально «сестринская», а не «дочерняя», и продвигает бренд одежды «Альфа Таури» того же конгломерата.

«Уильямс» – инвестиционный фонд Dorilton Capital

Куплена: 21 августа 2020 года

Сумма: $179,5 млн с учетом долга и выкупа всех акций с биржи

Последняя чисто гоночная частная компания «Формулы-1» пала под ударами ковида и схлопывания спонсорской сделки с ROKiT – команде срочно требовались деньги, иначе продолжать выступления уже вряд ли вышло бы. Американский фонд Dorilton воспользовался шансом и тут же добавил в бюджет еще $100 млн – пока без видимой отдачи, но сейчас команда уже точно стоит дороже.

Кто же такие Dorilton Capital? Небольшой частный фонд, ищущий недооцененные компании с операционной прибылью от 3 до 30 млн – предполагается, что экспертиза сторонних менеджеров поможет с ускорением роста.

Кто может присоединиться?

В «Формуле-1» точно ждут «Ауди» – немецкий бренд сформирует альянс с «Заубером» в 2026-м и выкупит под него пока неизвестную часть акций. До завершения сделки еще годы, но все объявления уже сделаны.

О желании войти в «Ф-1» заявлял и еще один бренд из портфолио конгломерата «Фольксвагена» – «Порше». Марка даже вела переговоры с «Ред Булл» и выходила на «Уильямс» и «Макларен», но пока все варианты не сработали. Инсайдеры считают самой реалистичной опцию покупки «Альфа Таури».

Также в «Формулу-1» несколько лет подряд пытается прорубиться главная гоночная семья США – Андретти. У них вроде бы есть деньги на команду (собрали через SPAC-компанию $250 млн) и обширный опыт, однако в 2021-м переговоры с «Заубером» сорвались на финишной прямой, и сейчас пока серия не позволяет войти им на льготных условиях 11-й организацией и требует 200 млн стартового взноса (прописан в регламенте для любого потенциального новичка, но Андретти хотели обойти правило).

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Фото: globallookpress.com/Xavi Bonilla, Hoch Zwei, Alessio De Marco, Antonin Vincent

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