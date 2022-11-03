Гонщик «Ф-1» в шаге от бана на гонку из-за перебора штрафов. Судьи пытаются его спасти – явными манипуляциями с правилами

Опасность – аж до следующего мая.

Странное и непоследовательное судейство – одна из главных тем «Формулы-1» 2022-го: почти на каждом Гран-при судьи выдают хотя бы одно решение, из-за которого в их компетентности публично сомневаются и гонщики, и фанаты.

На этапе в Мексике таким стал странный момент со штрафом Пьера Гасли – пилот «Альфа Таури» вывез Ланса Стролла с трека при атаке на 13-м круге:

Через 5 кругов в трансляции появился титр о закономерном штрафе: «5 секунд за выдавливание».

Однако после финиша в отчете ФИА инцидент и наказание уже сформулированы как «выезд за пределы трека и получение решающего преимущества»:

И как раз эта странная нестыковка вызвала бурю фанатских возмущений: ведь казалось, Гасли не выезжал за пределы трека!

Но формально момент все-таки можно найти – но только при тщательном покадровом пересмотре повтора:

Он и дал формальную возможность применить другой пункт регламента, хотя, конечно, причина инцидента – совсем не выезд за пределы трека.

Сам Пьер после финиша высказался в прессе максимально жестко – даже пригрозил поговорить со стюардами:

«Я гонщик. Если я вижу просвет, то иду в атаку. Если что-то не так, просто скажите вернуть позицию, и я попробую обогнать позже. Никаких комментариев не было. Обидно. Раньше мне передавали, [что нужно вернуть место], но почему-то не в этот раз.

ФИА в последнее время действует достаточно жестко, похоже. В прошлые выходные половина пелотона оставляла слишком большие зазоры в режиме машины безопасности, а штраф получил я. Сейчас борьба была довольно плотной, и я не знаю, почему мне не сказали вернуть позицию. В конечном счете, я пытаюсь выкладываться по полной, и глупые штрафные баллы – последнее, что мне нужно.

По всей видимости, в данный момент [ФИА] недовольна моими действиями, так что я обсужу с ними и постараюсь понять, что именно мне нужно изменить».

Тема штрафных баллов всплыла в его интервью не просто так: после наказания на Гран-при Мексики у Гасли их накопилось уже 10 штук. При достижении 12-ти следует автоматическая дисквалификация на один этап, причем Пьер набирал их очень быстро – с 23 мая – потому провисят они у него еще очень долго!

«Я довольно близок к бану на гонку. На мой взгляд, я не так уж опасно пилотирую последние 12 месяцев. Было бы обидно получить бан на гонку за медленную езду за машиной безопасности и пару нарушений пределов трассы в этом сезоне», – признавал сам пилот «Альфа Таури».

И как раз здесь и кроется смешная манипуляция со штрафом на Гран-при Мексики! Технический эксперт F1TV Сэм Коллинс в шоу Weekend Debrief заметил: по первоначальному нарушению «выталкивания пилота за пределы трека» Пьер получил бы 2 балла вместо одного за «выезд и получение преимущества» – и у него уже сейчас оказалось бы 11 баллов вместо 10-ти.

И, как вы понимаете, даже два балла получить не так уж трудно, а один так и вовсе проще простого: три раза срезал трек за гонку – и все. Причем каждый из них сгорает только через год после выдачи – следовательно, Пьер попал под реальную угрозу дисквалификации вплоть до 22 мая 2023 года. Это был день Гран-при Испании – и №10 выбил Ланса Стролла (2 штрафных балла).

Вот предыдущие 2 балла Гасли и правда выдали за слишком большое отставание от автомобиля безопасности на Гран-при США (он он не первый, кого штрафовали за такое в 2022-м – у Переса чуть не отобрали победу в Сингапуре, например), то другие нарушения выглядят уже не так безобидно.

Например, еще пилот «Альфа Таури» промчался на скорости 250 км/ч в дождь на Гран-при Японии в режиме желтых флагов (+ 2 штрафных балла), вынес Феттеля на Гран-при Австрии (+ еще 2 штрафных балла) и многочисленные срезки трека на том же этапе (+1 балл).

Итого суммарно 3 аварии, одна почти-авария, откровенно опасное превышение скорости в Японии, и… Да, одно формальное нарушение.

Но точно нельзя заключить, будто судьи предвзято ведут Пьера к бану. Напротив, они теперь даже рискуют репутацией, чтобы оттянуть риск дисквалификации – все-таки еще ни один пилот «Ф-1» не пропускал Гран-при за всю историю существования практики накопления баллов. Даже предыдущий «рекордсмен» Ромен Грожан, из-за которого систему и придумали 10 лет назад – он тоже заработал 10 баллов в 2018-м, но сумел остановиться.

Но у Пьера впереди 7 Гран-при до «сгорания» первого штрафа. Будет очень непросто.