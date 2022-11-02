В новой «Ф-1» вернули залипательные смены шин быстрее 2 секунд! А ведь cчиталось, что их навечно отправили в историю

И теперь лучшая бригада – не «Ред Булл».

На Гран-при Мексики за кадром осталось историческое событие: «Макларен» помог Даниэлю Риккардо с эпичным прорывом на седьмую позицию первым в новой «Ф-1» пит-стопом быстрее двух секунд (1,98!).

А теперь еще раз – но сверху и в замедленном повторе:

«Макларен» побил предыдущий рекорд сезона «Ред Булл» в 2,09 секунды – и то результат лучшей (теперь в прошлом бригады) считался почти невозможным из-за новых более тяжелых колес и перемен регламента, пролоббированных «Мерседесом» еще в 2021-м специально против пит-стопов быстрее двух секунд.

Разница в массе колес вообще-то реально приличная: каждое переднее прибавило 2,5 кг, а каждое заднее – 3 кг за счет увеличения диска и объема «нерезиновых» внутренностей. Механикам пришлось тренироваться намного больше и фактически заново.

В начале сезона шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер прогнозировал конец эры экспресс-обслуживания:

«Пит-стопы станут медленнее. Это логично, ведь колеса стали больше и тяжелее. Сомневаюсь, что мы сможем проводить пит-стопы меньше, чем за 2 секунды. Хотя надеюсь, что результаты упадут не сильно и время пит-стопа составит 2 с небольшим секунды. Это будет хорошим результатом».

Никуда не делись и директивы ФИА, призванные«обезопасить» пит-стопы «Формулы-1»: по ним теперь не допускается автоматический сброс болида с домкрата после фиксации процедуры закручивания колесной гайки. Их ввели еще на Гран-при Бельгии 2021-го – после запроса «Мерседеса» о «некоторых процедурах пит-стопа».

По регламенту механик обязан после завершения работы нажать на «разрешающую кнопку» – и уже она спустя обязательные 0,2 секунды подаст сигнал на домкрат на спуск машины. Новые правила ввели автоматическое удержание домкрата в случае, если сенсоры определят неполный заворот гайки. В итоге механики больше не могут рисковать с началом процесса откручивания до поднятия машины на домкрат и возвращением болида на асфальт одновременно с завершением процесса закручивания гайки.

Теоретически изменения замедляли пит-стопы минимум на 0,2-0,3 секунды, потому казалось абсолютно невозможным снова пробить 2 секунды еще с потяжелевшими шинами (если только команды не совершат еще один технический прорыв с выпуском мегаточных сенсоров).

Но «Макларен» это сделал – и на прорыв ушло всего 8 месяцев. Аплодисменты! Путь к рекорду всех времен в 1,82 секунды начат заново.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson