Мегапостер для Гран-при США от британского телеканала: «Хаас» – с «Уралкалием» и МГУ, голова сменщика Мазепина приклеена к телу Никиты

Мастера!

21 октября на «Трассу Америк» в техасском Остине начнут первые практики болиды «Формулы-1» – и публику традиционно начали разогревать анонсами и напоминаниями еще в начале недели.

Особенно резонансно вышло у британского телеканала Sky Sports F1 – главного вещателя «Формулы-1» в мире (серия берет у него видеоряд для международного режима на собственном стриминге F1TV). Он запостил в соцсетях вот такой постер:

Казалось бы, выбор логичен: чемпион «Формулы-1» и пилоты домашней команды – «Хааса». Вот только тело сменщика Никиты Мазепина Кевина Магнуссена явно прифотошоплено к бывшему гонщику «Ф-1» из Москвы – на кривую работу намекает как минимум комбинезон с лого МГУ, который использовал только Никита.

И, конечно, присутствие логотипа «Уралкалия» – компания Мазепина-старшего спонсировала «Хаас» еще в начале сезона, но до первого Гран-при американцы разорвали контракт и с партнером, и с Никитой. Россияне до сих пор судятся – за гонорар и машину 2021-го по и выплаченные авансом деньги за 2022-й.

Отличная работа, Sky! Ведь даже сам «Хаас» показал, как правильно:

Дополнительная причина участвовать в «Ф-1»: шанс получить бесплатную рекламу даже после скандального резонансного ухода!

Фото: twitter.com