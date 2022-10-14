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Cтраннейший трансфер «Ф-1»: «Ред Булл стащил» у «Мерседеса» 27-летнего резервиста для молодежки, хотя программа переполнена юниорами

Формула-1
Гельмут Марко Гельмут Марко
Альфа Таури Альфа Таури
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ред Булл Ред Булл
Серхио Перес Серхио Перес
Юки Цунода Юки Цунода
переходы
Ник де Врис
Уильямс Уильямс
Мерседес Мерседес
Авто Авто

Чтобы не достался конкурентам.

В «Формуле-1» провернули красивую многоходовочку: бывший академии «Макларена» перешел в «Ред Булл», чтобы чемпионы продали своего воспитанника «Альпин», у которой свой юниор сбежал в «Макларен».

Да, такая цепочка выстроилась по последним трансферам Пьера Гасли из «Альфа Таури» на смену Фернандо Алонсо: во вторую команду концерна «Ред Булл» подписали 27-летнего резервиста «Мерседеса» и «Уильямса» Ника де Вриса, мощно дебютировавшего на Гран-при Италии.

Ник – и правда член академии «Макларена»: вот как его представляли в фирменном мульте Tooned в 2012-м: как суперюниора под шутки про рост (у него 167 см), обман команды и угон машины Дженсона Баттона.

С тех пор прошло аж 10 лет – а де Врис все это время считался только «перспективным», потому что прогресс постоянно стопорился: в «Формуле Рено» (региональном аналоге нынешней «Ф-3») он выиграл на третий год, как и в «Формуле-2». Причем в главной молодежной серии он победил в самом слабом сезоне по составу участников – вторым тогда стал Величайший Николас Латифи.

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Потому де Врис в итоге без прямого повышения и ушел в резервисты – через программу «Мерседеса» в «Формуле Е» (даже несмотря на усилия отца Льюиса Хэмилтона по поиску места в «Ф-1»). Зато в электросерии выиграл титул чемпиона мира на второй сезон.

И в осень 2022-го Ник вошел 27-летним запасным с туманными перспективами на кокпит в «Уильямсе», а теперь – боевой в «Альфа Таури», и, похоже, вновь «молодой и перспективный», ведь обычно во второй команде «Ред Булл» обкатывают многообещающих пилотов из программы.

Все изменил один Гран-при Италии, в котором де Врис без опыта и предварительной подготовки сел в одну из худших машин пелотона – и приехал в топ-10, разгромив напарника (все того же Латифи).

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Почему же грозный советник и шеф всех пилотов «Ред Булл» решился на такой странный трансфер?

«На следующий день после гонки в Монце мы вместе ужинали и я сказал ему: «Да просто позвони Гельмуту, никогда не знаешь, что может получиться», – рассказал Макс Ферстаппен. – Это был очень удачный момент для звонка, Гельмут, вероятно, все еще находился под впечатлением от гонки. В итоге все получилось, так что я рад за Ника.

Мне кажется, что после гонки в Монце любые вопросы [об уровне де Вриса] отпали. Гельмут Марко такой человек, что если гонщик ему нравится, он не будет бояться посадить его в кокпит своей машины. В то время как другие в такой ситуации, возможно, действовали бы осторожнее».

И это правда: еще пару недель назад Марко пытался продавить суперлицензию и право гонять в «Ф-1» для американского пилота «Индикара» Колтона Херты с туманными перспективами – с минимумом валидного опыта в европейских молодежках против понятных гонщиков вроде Ландо Норриса.

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Уже случай Херты вызывал вопросы – ведь вообще-то в юниорской программе «Ред Булл» и так много пилотов: например, только суперлицензии есть у вице-чемпиона ДТМ и победителя четырех гонок «Формулы-2» 20-летнего Лиама Лоусона и чемпиона «Формулы-3» 19-летнего Денниса Хаугера. Да и вариант с перехватом готового юниора из другой программы в случае недовольства стагнацией своих (а некоторая задержка в прогрессе действительно есть) выглядела бы логичнее трансфера 27-летнего дебютанта.

Раньше «Ред Булл» делал так только в момент абсолютного кризиса системы, когда из юниорок брать оказывалось некого – именно так в «Ф-1» вернули Даниила Квята и взяли Брендона Хартли (еще помните такого?).

Теперь же переход де Вриса вызывает неловкий смех и вопрос «ЗАЧЕМ?!»

«Когда Дитрих Матешиц купил команду, он привил ей особую ДНК. Есть два пункта: сотрудничать с Red Bull Technologies, потому что тратить одинаковое количество денег на две команды неразумно, и готовить гонщиков к следующему шагу в их карьере, – объяснял назначение «Альфа Таури» шеф команды Франц Тост. – В таком случае тебе не надо постоянно думать о чемпионском титуле. Для меня абсолютно никаких проблем».

Так и было: бывшая «Торо Россо» подготовила Феттеля, устроила кастинг между Вернем и Риккардо, затем продвинула Квята, запустила Ферстаппена и Сайнса, выступила трамплином для Гасли и Албона… Не все удачно встроились в «Ред Булл», но в итоге большинство пилотов действительно сделали шаг вперед и развили карьеру в автоспорте. И всегда выполнялось правило гонщика с перспективами (кроме уже упомянутого Хартли – но, возможно, его брали под первый год сотрудничества с «Хондой» для использования его знаний о гибридных моторах из гонок на выносливость для развития проекта).

Теперь же появляются вопросы. 27-летнего де Вриса явно не готовят на смену Пересу – у Серхио еще два года контракта в основной команде, а в напарниках у Ника 22-летний протеже «Хонды» Юки Цунода. С учетом возвращения брендинга японского производителя место парня в безопасности.

Более того, Ник даже не расширяет маркетинговое присутствие «Ред Булл» на новые рынки, как было бы в случае Херты – Нидерланды и так увешаны мерчем с «бычьими» лого благодаря Ферстаппену.

«Он молодой, быстрый, профессиональный, сосредоточенный на работе, – оценил новичка Тост. – Я знаю Ника де Вриса с картинга и никогда не понимал, почему он не в «Формуле-1». Когда он выиграл чемпионаты Европы и мира по картингу в 2010-м и 2011-м, я посчитал его выступления чем-то невероятным».

А может, дело в знаниях «Мерседеса»?

«Он унесет с собой наш подход к взаимодействию, наши методы и процедуры, системные знания, – рассказал технический директор восьмикратных чемпионов Майкл Эллиотт. – Он приятный парень, действительно разбирается в своем деле и отлично понимает машину. Но «Формула-1» меняется очень быстро, постоянно появляется что-то новое. То, что Ник делал год назад, сейчас, наверное, не принесет пользы».

«Я послушал записи радиопереговоров – того, как он справлялся с ситуацией, находясь в трафике. И мне показалось, что де Врис предоставлял команде очень сильную и качественную обратную связь. Также хорошо, что у него есть такой обширный опыт (управления разными болидами), – рассказал Гельмут Марко. – Два нидерландца в «Ред Булл» в будущем? Время покажет. Пока де Врису просто нужно показывать результат. Бороться он умеет.

Может, Ник уже и не в числе самых молодых, но теперь у него есть опыт. Ему пришлось очень много трудиться после неудачи с «Маклареном» – и это показывает его целеустремленность. Когда казалось, что его карьера сломана, он прорубился обратно. Это важное качество.

Юки все еще молод и у него не так много технического опыта, так что Ник станет лидером команды. Он должен вести ее за собой из-за опыта и личности, но посмотрим, как пойдет на практике. Что насчет знаний «Мерседеса»? Они третьи в чемпионате, чему он нас может научить из их арсенала?»

Похоже, здесь работает исключительно логика в стиле драфта НХЛ: забрать лучшего свободного пилота на рынке себе, чтобы он не достался конкурентам вроде «Уильямса» и не отбирал потом очки в следующем сезоне. Пусть соперники лучше сами возятся с дебютантами – в новой «Формуле-1» теперь возможны трансферы вроде футбольных и за «просто хорошего пилота» из команды-середняка платят 10 миллионов евро. Так почему не забрать дополнительный актив с попыткой монетизировать в будущем и его?

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Dan Mullan; globallookpress.com/Urbanandsport/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency

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