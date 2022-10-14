Cтраннейший трансфер «Ф-1»: «Ред Булл стащил» у «Мерседеса» 27-летнего резервиста для молодежки, хотя программа переполнена юниорами

Чтобы не достался конкурентам.

В «Формуле-1» провернули красивую многоходовочку: бывший академии «Макларена» перешел в «Ред Булл», чтобы чемпионы продали своего воспитанника «Альпин», у которой свой юниор сбежал в «Макларен».

Да, такая цепочка выстроилась по последним трансферам Пьера Гасли из «Альфа Таури» на смену Фернандо Алонсо: во вторую команду концерна «Ред Булл» подписали 27-летнего резервиста «Мерседеса» и «Уильямса» Ника де Вриса, мощно дебютировавшего на Гран-при Италии.

Ник – и правда член академии «Макларена»: вот как его представляли в фирменном мульте Tooned в 2012-м: как суперюниора под шутки про рост (у него 167 см), обман команды и угон машины Дженсона Баттона.

С тех пор прошло аж 10 лет – а де Врис все это время считался только «перспективным», потому что прогресс постоянно стопорился: в «Формуле Рено» (региональном аналоге нынешней «Ф-3») он выиграл на третий год, как и в «Формуле-2». Причем в главной молодежной серии он победил в самом слабом сезоне по составу участников – вторым тогда стал Величайший Николас Латифи.

Потому де Врис в итоге без прямого повышения и ушел в резервисты – через программу «Мерседеса» в «Формуле Е» (даже несмотря на усилия отца Льюиса Хэмилтона по поиску места в «Ф-1»). Зато в электросерии выиграл титул чемпиона мира на второй сезон.

И в осень 2022-го Ник вошел 27-летним запасным с туманными перспективами на кокпит в «Уильямсе», а теперь – боевой в «Альфа Таури», и, похоже, вновь «молодой и перспективный», ведь обычно во второй команде «Ред Булл» обкатывают многообещающих пилотов из программы.

Все изменил один Гран-при Италии, в котором де Врис без опыта и предварительной подготовки сел в одну из худших машин пелотона – и приехал в топ-10, разгромив напарника (все того же Латифи).

Почему же грозный советник и шеф всех пилотов «Ред Булл» решился на такой странный трансфер?

«На следующий день после гонки в Монце мы вместе ужинали и я сказал ему: «Да просто позвони Гельмуту, никогда не знаешь, что может получиться», – рассказал Макс Ферстаппен. – Это был очень удачный момент для звонка, Гельмут, вероятно, все еще находился под впечатлением от гонки. В итоге все получилось, так что я рад за Ника.

Мне кажется, что после гонки в Монце любые вопросы [об уровне де Вриса] отпали. Гельмут Марко такой человек, что если гонщик ему нравится, он не будет бояться посадить его в кокпит своей машины. В то время как другие в такой ситуации, возможно, действовали бы осторожнее».

И это правда: еще пару недель назад Марко пытался продавить суперлицензию и право гонять в «Ф-1» для американского пилота «Индикара» Колтона Херты с туманными перспективами – с минимумом валидного опыта в европейских молодежках против понятных гонщиков вроде Ландо Норриса.

Уже случай Херты вызывал вопросы – ведь вообще-то в юниорской программе «Ред Булл» и так много пилотов: например, только суперлицензии есть у вице-чемпиона ДТМ и победителя четырех гонок «Формулы-2» 20-летнего Лиама Лоусона и чемпиона «Формулы-3» 19-летнего Денниса Хаугера. Да и вариант с перехватом готового юниора из другой программы в случае недовольства стагнацией своих (а некоторая задержка в прогрессе действительно есть) выглядела бы логичнее трансфера 27-летнего дебютанта.

Раньше «Ред Булл» делал так только в момент абсолютного кризиса системы, когда из юниорок брать оказывалось некого – именно так в «Ф-1» вернули Даниила Квята и взяли Брендона Хартли (еще помните такого?).

Теперь же переход де Вриса вызывает неловкий смех и вопрос «ЗАЧЕМ?!»

«Когда Дитрих Матешиц купил команду, он привил ей особую ДНК. Есть два пункта: сотрудничать с Red Bull Technologies, потому что тратить одинаковое количество денег на две команды неразумно, и готовить гонщиков к следующему шагу в их карьере, – объяснял назначение «Альфа Таури» шеф команды Франц Тост. – В таком случае тебе не надо постоянно думать о чемпионском титуле. Для меня абсолютно никаких проблем».

Так и было: бывшая «Торо Россо» подготовила Феттеля, устроила кастинг между Вернем и Риккардо, затем продвинула Квята, запустила Ферстаппена и Сайнса, выступила трамплином для Гасли и Албона… Не все удачно встроились в «Ред Булл», но в итоге большинство пилотов действительно сделали шаг вперед и развили карьеру в автоспорте. И всегда выполнялось правило гонщика с перспективами (кроме уже упомянутого Хартли – но, возможно, его брали под первый год сотрудничества с «Хондой» для использования его знаний о гибридных моторах из гонок на выносливость для развития проекта).

Теперь же появляются вопросы. 27-летнего де Вриса явно не готовят на смену Пересу – у Серхио еще два года контракта в основной команде, а в напарниках у Ника 22-летний протеже «Хонды» Юки Цунода. С учетом возвращения брендинга японского производителя место парня в безопасности.

Более того, Ник даже не расширяет маркетинговое присутствие «Ред Булл» на новые рынки, как было бы в случае Херты – Нидерланды и так увешаны мерчем с «бычьими» лого благодаря Ферстаппену.

«Он молодой, быстрый, профессиональный, сосредоточенный на работе, – оценил новичка Тост. – Я знаю Ника де Вриса с картинга и никогда не понимал, почему он не в «Формуле-1». Когда он выиграл чемпионаты Европы и мира по картингу в 2010-м и 2011-м, я посчитал его выступления чем-то невероятным».

А может, дело в знаниях «Мерседеса»?

«Он унесет с собой наш подход к взаимодействию, наши методы и процедуры, системные знания, – рассказал технический директор восьмикратных чемпионов Майкл Эллиотт. – Он приятный парень, действительно разбирается в своем деле и отлично понимает машину. Но «Формула-1» меняется очень быстро, постоянно появляется что-то новое. То, что Ник делал год назад, сейчас, наверное, не принесет пользы».

«Я послушал записи радиопереговоров – того, как он справлялся с ситуацией, находясь в трафике. И мне показалось, что де Врис предоставлял команде очень сильную и качественную обратную связь. Также хорошо, что у него есть такой обширный опыт (управления разными болидами), – рассказал Гельмут Марко. – Два нидерландца в «Ред Булл» в будущем? Время покажет. Пока де Врису просто нужно показывать результат. Бороться он умеет.

Может, Ник уже и не в числе самых молодых, но теперь у него есть опыт. Ему пришлось очень много трудиться после неудачи с «Маклареном» – и это показывает его целеустремленность. Когда казалось, что его карьера сломана, он прорубился обратно. Это важное качество.

Юки все еще молод и у него не так много технического опыта, так что Ник станет лидером команды. Он должен вести ее за собой из-за опыта и личности, но посмотрим, как пойдет на практике. Что насчет знаний «Мерседеса»? Они третьи в чемпионате, чему он нас может научить из их арсенала?»

Похоже, здесь работает исключительно логика в стиле драфта НХЛ: забрать лучшего свободного пилота на рынке себе, чтобы он не достался конкурентам вроде «Уильямса» и не отбирал потом очки в следующем сезоне. Пусть соперники лучше сами возятся с дебютантами – в новой «Формуле-1» теперь возможны трансферы вроде футбольных и за «просто хорошего пилота» из команды-середняка платят 10 миллионов евро. Так почему не забрать дополнительный актив с попыткой монетизировать в будущем и его?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Dan Mullan; globallookpress.com/Urbanandsport/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency