Исторический фотофиниш Алонсо и Феттеля не показали по ТВ. А ведь Себ вырвал 0,011 секунды – у Нандо не выдержал обгонный режим

Великий финал схватки чемпионов.

Пока Макс Ферстаппен отрывался от пелотона на рекордные 27 секунд, в середине первой десятки шла потрясающая схватка ветеранов: Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель на последнем круге отчаянно сцепились за шестое место.

А вот одновременно онборды Себа и Нандо:

Дело дошло до фотофиниша – особенно хорош раскурс с трибун:

И других не будет: момент не попал в международную трансляцию по ТВ! Фанаты могли увидеть его только с трибун – или с бортовых камер сервиса F1 TV.

В итоге чемпионов разделили 0,011 секунды – в пользу Феттеля. «Мы сделали его! Мы сделали его!», – радовался по радио пилот «Астон Мартин». Для него это лучший результат в сезоне (наравне с шестым местом в Баку).

Алонсо же так старался обогнать Феттеля, что израсходовал весь ресурс батареи – и даже этого «Альпин» не хватило. На панели руля появилась надпись: «В [режиме] обгона отказано».

(«Обгонный режим» – особая настройка, кратковременно мобилизующая все доступные ресурсы аккумулятора и ДВС, действует обычно 10-15 секунд после нажатия для одного короткого рывка, но каждая команда настраивает ее по-разному в зависимости от свойств мотора и предпочтений пилота – Sports.ru)

История же получила потрясающий фотофиниш.

После гонки журналисты поймали Алонсо и Феттеля за обсуждением финальной борьбы.

Их радостные лица явно говорят о взаимном удовлетворении схваткой – и это после контакта на первом круге, из-за которого Феттеля развернуло.

Да, вот эта невнятная тень с бортовой записи болида Феттеля (а других и нет – вот такая видимость была на первых кругах Гран-при Японии) – это был Алонсо.

«Я ничего не видел и не знаю, что именно произошло – аквапланирование моя ошибка. Однако я потерял все отыгранные позиции и оказался последним», – высказался Себ.

«Состояние трассы и сцепление были в порядке, однако видимость была ужасной. Похоже на прошлогодний этап в Спа: гонку отметили из-за плохой видимости, а не из-за отсутствия сцепления», – объяснил момент испанец.

А итог схватки он тоже переложил на команду – ведь Фернандо для финального раунда с Себом пришлось прорываться на свежих шинах после рискованного дополнительного пит-стопа. Чемпион недоволен:

«Стратегия не сработала. Мы постоянно принимали неверные решения. За «промежуточными» шинами мы заехали последними и потеряли ряд позиций. А потом провели очень поздний пит-стоп, за шесть кругов до финиша – в итоге я оказался ровно на том месте, где стартовал.

Я просил по радио остановиться раньше – оба раза. Но не знаю. Должно быть, микрофон отключился. Нужно было совершить пит-стоп за десять кругов до конца, однако я не знаю, что делала команда. Мы упустили шанс».

Зато Феттель доволен результатом: его признали гонщиком дня, и в принципе он ни разу не падал ниже шестой финишной позиции в любимой Японии: «Это был уик-энд мечты, восемь заработанных очков – потрясающе. Жаль, что я провел последнюю гонку на этой трассе. Всем фантастическим болельщикам Сузуки я говорю «Спасибо».

Красивый финал!

Фото: Reddit/TheTacomax; hunguu; FCIUS