Худший гонщик «Ф-1» перепутал поворот – и такой: «Машина... Что-то странное. Не знаю, что случилось»

Вылет из команды тоже свалил на болид.

Николас Латифи – официально худший пилот «Ф-1» на данный момент: единственным из постоянных участников чемпионата 2022-го не заработал очков и обгоняет только резервиста Нико Хюлькенберга (полноценно не гоняет два года, подменяет заболевших в «Астон Мартин»). В остальном даже дебютант Ник де Врис уработал канадца на Гран-при Италии и заехал в топ-10 – хотя №6 проводит в «Уильямсе» и «Ф-1» третий год. Тем не менее, за все это время он постоянно разгромно проигрывал Джорджу Расселлу, а с успехом проехал лишь хаотичный Гран-при Венгрии 2021-го (где из-за аварий вылетело пол-пелотона).

Раньше команда списывала неудачи Николаса на невезение, но перед Гран-при Сингпаура объявила о желании расстаться после конца сезона.

А в практике на Гран-при Японии можно было увидеть, в чем дело: Николас свернул не туда и свалил все на машину:

«Не уверен, что случилось. Машина… Что-то реально странное. В любом случае я в порядке».

Что же случилось?

Просто надо было ехать прямо, а Латифи уже рулит вправо. И вряд ли виновата машина: правильный поворот – медленный и намного дальше, гонщики начинают вхождение намного позже.

Вот отличное сравнение, где обычно гонщики начинают поворот даже в более «быстрых» сухих условиях:

По влажной трассе повороты проезжают еще медленее, потому и начинают позже и плавнее.

Хотя Латифи не впервые все сваливает на машину – в ней, по версии Николаса, виноват и его провал против новичков Албона и де Вриса в сезоне 2022-го:

«Философия болидов этого сезона усложнила пилотаж, – объяснял решение команды расстаться канадец. – Они совсем другие: более резкие, меньше прощают. Частично это связано с новыми шинами, частично с – с аэродинамическими характеристиками, жесткостью [шасси и подвески] и другими вещами. Ездить на них не так приятно.

А наша машина еще и имеет фундаментальные проблемы с балансом: у нас не хватает прижимной силы, если упрощать. Отсюда и вопросы к балансу с управляемостью.

В прошлом году я чувствовал себя лучше. Но если совсем откровенно – даже те машины не полностью подходили моему стилю. Мне пришлось значительно менять подход и адаптироваться. А в этом сезоне у нас так и не вышло найти общий язык».

Оттуда и катастрофические результаты с проигрышем новичкам и последним местом в общем зачете – не помог даже отец-миллиардер, ранее приводивший в «Уильямс» спонсорский пакет на $30-50 млн в год.

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency