Женский чемпионат, искавший гонщицу для «Ф-1», – почти банкрот. Долги – $7,5 млн, не помогло даже участие в Гран-при

Не закончен даже третий сезон.

«Мы твердо верим: женщины и мужчины могут соперничать на равных при равных возможностях, – именно таким громким объявлением бывшего пилота «Ф-1» Дэвида Култхарда в 2018-м начиналась история главной женского гоночного чемпионата – Серии W. – Сейчас, однако, гонщицы достигают «потолка» «Формулы 3» часто из-за отсутствия финансирования, а не таланта. Именно поэтому требуется совершенно новая серия «формульных» гонок для женщин для создания конкурентоспособной среды автоспорта».

«В «Формуле-1» женщины никогда не выигрывали гонку или чемпионат, – поддерживала соосновательница Катрин Бонд Мур. – Наша миссия – изменить это. Наши гонщицы станут мировыми суперзвездами и повсеместными примерами для подражания».

А сейчас Серия W на грани краха: долги за предыдущие сезоны – около $7,5 млн, на балансе – займ от одного из основателей еще на $5,16 млн, общие убытки за предыдущий год – $13,34 млн! По инсайдам, тогда после клетчатого флага на счету оставалось всего 212 367 фунтов стерлингов – пришлось срочно искать дополнительное финансирование. Основателям же пришлось влить еще 3,6 млн просто на продолжение деятельности.

Серия искала деньги весь сезон до финала – трех дальних выездных гонок в Сингапуре, США и Мексике. А это очень дорого – и особенно с учетом инфляции по сравнению с началом года. Дедлайн же по погашению и привлечению нового инвестора – 9 октября, так что гонщиц перед заездом в Сингапуре предупредили: других этапов может больше и не быть.

И во всем виноват срыв сделки с новым неназванным партнером в последний момент – деньги просто не пришли:

«Такие вещи ощущаются как опоздание поезда: мы откладывали расходы, но затем все стало очень напряженно, и мы начали бегать с вопросом «Где деньги?»

Попасть в Остин [на Гран-при] будет действительно труднее, потому что в прошлом году мы формировали бюджет в долларах. Теперь же [в фунтах стерлингов], и из-за сильной девальвации фунта проблемы все увеличиваются. Мы надеемся все преодолеть, но сейчас вокруг множество мелких факторов, постоянно влияющих на нас.

Раньше я уже дважды почти сдавалась и бросала попытки найти деньги, потому что считала, что не выйдет. Но все-таки не сдавалась тогда и не сдамся сейчас. Ведь взгляните, сколько мы сделали!».

Кажется, дело в щедром формате: гонщиц подбирали за талант, оплачивали выступления и тренировки и платили $500 тысяч чемпионке

Серию создали с помощью инвестиций бизнесмена Шона Водсуорта – бывшего одноклассника Култхарда – на проведение первого сезона потребовалось 30 миллионов долларов, а с третьего сезона серия планировала выйти в прибыль. Но… Да.

Чемпионат заявляли местом, где девушки могли соревноваться на технике с омологацией ФИА вне зависимости от финансовых возможностей, заявить о себе и (в теории) выстроить карьеру в традиционно мужских чемпионатах – вплоть до «Формулы-1». Участниц отбирали на специальных тестах исключительно по таланту и не брали никаких спонсорских денег (к тому же платили призовые – 500 тысяч долларов за титул, еще миллион распределялся между остальными по позициям в общем зачете). Для сравнения, в «классических» молодежных сериях выступать без платы невозможно – к примеру, в «Формуле-3» можно потратить до миллиона за сезон. И подать заявку мог кто угодно – даже без гоночного опыта! (Правда, таких часто отсеивали на симуляторе).

В Серии W шасси уровня «Ф-3» – Tatuus F3 T-318 по тому же регламенту, но меньшая мощность моторов (270 против 380 л.с.). Болиды у всех одинаковые – и по ходу сезона гонщицы даже ими меняются, чтобы избежать малейшего влияния технических факторов. Команд в привычном понимании не было – только максимально равный подход.

Оттуда и мощные расходы: 30 миллионов за год – немало для минорной серии из 16-18 машин.

А достижения есть? 0 повышений в чемпионаты покруче, одна чемпионка, русская гонщица, зато куча спонсоров

Основательница и директор серии призывала посмотреть на достижения – и есть ли они?

Что ж, Серия W завершает третий сезон, за который две девушки – Элис Пауэлл и Эбби Пулинг – вошли в Академию «Альпин». Двукратная чемпионка Джейми Чедуик – тоже тестер и слушатель в Академии «Уильямса», но на этом и все. Миллион долларов призовых помог Джейми откатать ковидный 2020-й в «Региональной Формуле» (еще один минор по правилам «Ф-3») за лучшую команду «Према» – с одним подиумом и девятым местом в общем зачете против будущих пилотов «Ф-3» Артура Леклера и Оливера Расмуссена (с юниорами «Ред Булл» Юри Випсом и Денисом Хаугером как временными участниками). При этом Чедуик примерно на 2-3 года старше их всех.

Изначально она собиралась покинуть Серию W после победы в 2021-м, но денег на место в «Ф-2» и «Ф-3» не хватило – и Джейми вернулась: «Это не шаг назад – я ищу деньги. Может, в следующем году получится».

Перспективы попасть в «Ф-1» же пока туманны: первое место в Серии W дает 15 очков в суперлицензию (как ДТМ и NASCAR), а для допуска на Гран-при нужно 40 за 3 года. То есть даже формально нужно выиграть три сезона подряд – или все-таки двигаться хотя бы в регионалки.

С другой стороны, именно Серия W помогла, наконец, осознать: разница в физике между парнями и девушками все-таки есть и для гонок. Готовиться надо иначе – и закладывать больше лет на развитие.

России же Серия W точно запомнится: 2021-м там даже приняла участие 18-летняя россиянка Ирина Сидоркова – и однажды доехала до подиума.

Маркетинг = успех

Однако история развития Серии W как бизнес-проекта однозначно интересная: чемпионат для девушек начал как гонки поддержки немецкой ДТМ, но на второй год обрел статус серии поддержки «Формулы-1» – вошел в расписание Гран-при.

Правда, появились критики с риторикой «Серия W выезжает только на отношениях с «Ф-1», но основательница не согласна: «У них свой бизнес, а мы платим за присутствие на их платформе. Не существовало сделки, по которой они бы пришли и забрали нас».

С точки зрения телесмотрения данные по Серии W публикует только британский Sky, и на островах аудитория растет по 13% в год, обогнала «Ф-2» и «Ф-3» и стала самой большой для гоночных чемпионатов за исключением «Ф-1». Тем не менее, надо помнить: Чедуик – британка, Пауэлл и Пулинг из топ-4 – тоже, как и бывшая тест-пилот шоу Кларксона The Grand Tour Эбби Итон – она тоже гоняет в Серии W вместе со своей девушкой британской Джессикой Хокинс (каскадершей Бондианы и «Форсажей» и послом «Астон Мартин»). Это буквально четверть пелотона.

Работа со спонсорами – тоже образцовая: еще в 2021-м появились брендированные машины «Пумы», «Форбс», гоночной программы Veloce и попытки финансировать участниц через криптокраундфандинг CortDAO.

В 2022-м программа развилась до брендированных команд, комбинезонов и ливрей – под это даже пришла телезвезда Кейтлин Дженнер. А еще – брокерская компания Quantfury, онлайн-сервис по продаже машин Click2Drive и нераскрытые азиатские инвесторы (они назвали команду Sirin – «величайшее великолепие»).

Реально неплохо буквально для пары сезонов! Чемпионату достаточно быстро удалось погашать большую часть внушительного бюджета без привлечения рента-драйверов – то есть они почти решили задачу, которую не осилили все предыдущие «независимые» серии (вроде «Суперлиги» с гонками от футбольных клубов, например).

«Люди критикуют нас и говорят: «ну, вам стоило бы делать как «Ред Булл»: выбрать кого-то вроде Джейми Чедуик и поддерживать ее по дороге. Но я вышла из бизнеса, банкинга и юриспунденции, и [предлагаемое] – не бизнес. Для меня, это не инвестиция, это скорее благотворительность или маркетинг для спонсоров, – объяснила подход Бонд Мур. – Мы организовывали Серию W c прицелом на устойчивый бизнес.

Сейчас если кто-то захотел бы вложить деньги в девочек-картингисток и поддерживать их дальше – было бы фантастика, я бы бы аплодировала. Но этого не происходит!

Да, я думаю, наша модель может сработать на долгом сроке, потому мы ее так и выстраивали. И я верю, что мы сможем покрывать все расходы. Теоретически – да. В конце концов, мы только в третьем сезоне».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Clive Mason, Clive Mason, Lars Baron