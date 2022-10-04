В ралли – свой Ферстаппен: самый молодой чемпион мира! Ему 22 года – обновил рекорд на 5 лет и вернул Финляндии хайп к гонкам

Всего четвертый полный сезон и только 8 побед.

Одновременно с Гран-при Сингапура и титульными притязаниями Макса Ферстаппена разыгрывался и еще один большой титул чемпиона мира в автоспорте – раллийного WRC. И он завершился успешно: на следующий день после 22-го дня рождения финский пилот Калле Рованпера оформил победу на Ралли Новой Зеландии – и вместе с ней и победу в сезоне 2022-го.

И да, у него до нереального много сходств с нынешним лидером «Формулы-1»!

Отец Калле – тоже гонщик, как и Йос Ферстаппен: финский раллист Харри Рованпера, откатавший 111 этапов с 93-го по 2001-й. Правда, победа только одна – на Ралли Швеции 2006-го, а выше 5-го в общем зачете он не поднимался (зато суммарно 15 подиумов).

Калле получил особое разрешение от властей Финляндии на оформление водительских прав в 17 лет – ради получения лицензии для топовой гоночной серии. Обычно финнам приходится ждать совершеннолетия, но министерство транспорта признало исключительный талант парня и сделала исключение.

Через 25 дней после 17-го дня рождения (и получения прав в тот же день) Калле дебютировал в WRC – на Ралли Великобритании.

Через 1,5 месяца после 17-летия уже въехал в топ-10 на следующем ралли и набрал 1 балл. Так он заполучил рекорд как самый молодой гонщик в истории WRC c очкам – в точности такой же у Ферстаппена в «Ф-1».

18 июля 2021-го Калле выиграл Ралли Эстонии и стал самым молодым победителем этапа в истории WRC – в 20 лет и 289 дней. И такой рекорд есть у Ферстаппена в «Ф-1»!

В 2022-м выиграл Калле выиграл еще 6 ралли из 13-ти в календаре и досрочно оформил титул – побив рекорд легендарного Колина Макрэя на целых 5 лет. Такое не удалось даже Ферстаппену (в «Ф-1» рекорд юности чемпиона удерживает Феттель).

И да, его тоже поддерживает «Ред Булл».

Соперники тоже сравнивают его с Ферстаппеном – и с девятикратным чемпионом Себастьяном Лебом

Гонщики тоже много лет подряд удивляются талантам Калле – лучше всех его описал бывший ментор 31-летний Эсапекка Лаппи (у которого только одна победа в ралли):

«Он – вообще обычный парень за пределами раллийной жизни. И в реальности трудно по-настоящему понять, почему он так хорош. По крайней мере, я всегда видел его исключительно спокойным все время, его плевать. Он садится в машину и просто едет со стопроцентной концентрацией.

Он постоянно ездит в какой-то машине любого типа, и это роднит его с мистером Себастьяном Лебом (девятикратным чемпионом мира по ралли, победителем 16 этапов «Дакара» и обладателем двух общих вторых место в рейде, победителем гонки в серии электровнедорожников Extreme E и мировом ралли-кроссе, победителем 6 заездов чемпионата мира по шоссейно-кольцевым туринг-гонкам, 4 заездов в ФИА ГТ и обладателем второго места на «24 часах Ле-Мана» – Sports.ru).

Победа Калле – определенно большой момент для всего спорта. Это хорошего для нашего вида, ровно то, что нужно. Ралли нужны герои вроде Макса Ферстаппена, и ровно такой сейчас появляется, надеюсь.

Но все не стало большим сюрпризом. Я годами знал, что все рано или поздно произойдет, что он станет чемпионом. 10 лет назад я взялся учить его на моей полноприводной гоночной «Фиесте» S2000. И проблема быстро вскрылась: мне нечему было его научить. С того момента я говорил жене: «в будущем нам ******». И оказался прав!»

В самом деле – вот как Калле катал народ в шоу Top Gear в 13 лет (через год после «стажировки» у Лаппи). Его уже тогда называли «будущим чемпионом WRC» прямо в подводке:

Но еще занятнее оказалась реакция восьмикратного чемпиона мира Себастьяна Ожье, тоже откатавшего против Калле 3 года на постоянной основе (а последний сезон – частично):

«Ему не нужны мои советы! Он слишком оторвался от всех. В 22 года я еще даже ни разу в жизни ни садился в раллийную машину (до того возраста Себастьян гонялся в шоссейных кубках «Пежо» – Sports.ru).

Очевидно, он сохраняет крайнее спокойствие – и пока ему это удается, пока он держится ногами на земле. Но не думаю, что титул достался ему слишком просто, хотя и команда ему помогла, конечно. Если все останется в нынешней ситуации – его будущее выглядит очень ярким».

Устроил ренессанс ралли в Финляндии

В Суоми живут всего 5,5 млн человек, однако страна все равно сумела превратиться в грандиозную гоночную силу – можно сказать, главную в регионе. К примеру, у Швеции, Норвегии, Дании (да и России) нет такого же количества успешных и популярных пилотов (и чемпионов) «Ф-1». А уж в ралли финны и вовсе отожрали 30 процентов всех титулов с момента учреждения WRC в 1979-м: шестеро гонщиков забрали 13 чемпионств.

В составе претендентов на победы каждый год фигурирует по 2-3 сильных финских гонщика, однако последним обладателем титула стал Маркус Гронхольм в 2002-м – за время доминирования великих Леба и Ожье Яри-Матти Латвала и Микко Хирвонен семь раз на двоих заканчивали вторыми, и нация слегка потеряла надежду. Рейтинги и посещаемость ралли поползли вниз.

Однако прорыв Рованпера перевернул ситуацию – причем так резко, что к титулу Калле авторитетное гоночное издание Autosport даже выпустило большой рассказ с заголовком «Как Рованпера вновь зажег страсть Финляндии к ралли».

«Восхождение Рованпера определенно вернуло запал местным. Тысячи фанатов приехали в Ювяскюлю на ралли, чтобы поддержать 21-летнего гонщика на пути к рекордному титулу. Свыше 20 тысяч фанатов с флагами и горнами прибыли к ночи четверга только на один суперкороткий городской мини-этап! (В городе всего 144 тысячи жителей – Sports.ru).

Обычно ралли транслируют полностью на платном ТВ, но сейчас к нему добавился бесплатный национальный вещатель YLE. По его рейтингам после финиша, публика посмотрела 5,5 миллионов часов записей и программ о Ралли Финляндии только на стриминговых платформах – как если бы каждый житель страны уделил гонке хотя бы час».

Вновь – прямо как Ферстаппен, вернувший в Нидерланды собственный Гран-при «Формулы-1»!

Нужно помнить, что ралли и проводят, и снимают совсем не как Гран-при: заезд растягивается на 4 дня, каждый разбивается на несколько спецучастков (вплоть до десятка), и их последовательно транслируют весь день с 8 утра временами до 10 вечера. На выходе – намного больше чистого времени контента, но и концентрация событий меньше, потому максимальное внимание обычно выпадает на решающие финальные спецучастки или обзоры с итогами и главными моментами.

Однако для одной маленькой страны показатели все равно впечатляющие!

Рованпера – классический финн: всегда спокоен и не думает о рекордах, хоть и побил «вечное» достижение 27-летней давности

Ожье и Лаппи неспроста раз за разом вспоминали спокойствие Калле: кажется, его вообще ничего не заботит, кроме процесса руления. В любых интервью или просьбах о комментарии он говорит об эмоциях и нервах ровно так же, как и сразу после завоевания титула:

«Сам немного удивлен, но даже сегодня утром я не чувствовал нервяка или чего-то такого. Слегка напряженно вышло на старте дополнительного участка Power Stage (финальный отрезок, за который отдельно начисляется до 5 очков) – просто хотел, чтобы он наконец начался и дал мне выполнить работу».

Повеяло фирменным холодком Кими Райкконена, не так ли?

Про рекорд как самого молодого чемпиона Калле высказался примерно так же:

«Я никогда не был фанатом рекордов, и в смысле «в каком возрасте я что-то сделал» – тоже. Но, конечно, обновить достижение Колина Макрэя – нечто особенное, он был невероятным и великолепным гонщиком».

Более чем – он выиграл 25 ралли и 42 раза поднялся на подиум, а его рекорд продержался с 1995-го!

«Для него все было естественным, все получалось само собой, – вспоминал Колина нынешний шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер, работавший с Макрэем в 1999-2000 годах в заводской раллийной команде «Форда». – Ему не приходилось прикладывать каких-то усилий для того, чтобы сделать машину быстрой. Он просто ехал. Колин умел быстро гонять. Думаю, он был самым талантливым и одаренным гонщиком из всех, кого я когда-либо встречал.

Он был хорош и в обратной связи. Если что-то не работало, он мог отлично объяснить, в чем именно дело. И говорил прямо».

Причем Колин сражался с пиковым Карлосом Сайнсом-старшим – отцом нынешнего гонщика «Феррари» в «Ф-1», четырехкратным чемпионом «Дакара» и официально лучшим гонщиком в истории ралли по версии самого чемпионата. И победил – тогда, в 95-м, оформив тот самый рекорд.

А теперь его достижение пало. Интересно, сколько же рекордов побьет Рованпера?

eastnews.ru/John COWPLAND / AFP; Gettyimages.ru/Massimo Bettiol; Instagram/kallerovanpera