Пал последний русский резидент «Ф-1»: «Феррари» полгода держалась за поставщика софта, но из-за санкций нашла замену

Прощай, «Касперский».

Перед Гран-при Сингапура «Феррари» выстрелила новостью о контракте с румынской компанией Bitdefender – новым партнером команды по кибербезопасности и поставщиком защищенного софта.

Ее логотип тут же появился и на болиде:

И на постере:

И на шлемах пилотов:

А в следующем году пообещали добавить и на комбинезоны с командной формой.

Компания основана в 2001-м в Румынии, а теперь базируется в США и в 2017-м превысила стоимость в $600 млн. «Приятно иметь возможность рассчитывать на такого партнера – инновационной и опытной компании, уже получившей высокие оценки за профессионализм и надежность», – высказался шеф «Феррари» Маттиа Бинотто.

Это прямая замена старому русскому партнеру – «Касперскому». Скудерия работала с ним с 2010 года, но в марте после тестов приостановила контракт на неопределенное время.

В итоге внешний вид машин сменился с такого…

На такой – уже без лого.

Тем не менее, изначально «Феррари» не хотела разрывать отношения и даже продолжила пользоваться софтом «Касперского» – ведь поставщик цифровой защиты давно превратился в международную компанию.

«Феррари» считает, что спортивный мир должен послать четкий сигнал в поддержку украинского народа. «Феррари» и «Касперский» договорились убрать логотипы на шлемах пилотов и заменить их #essereFerrari», – заявила команда.

«Партнерский контракт пока поставлен на паузу, мы сообщим, когда ситуация изменится. «Лаборатория Касперского» останется одним из поставщиков антивирусного ПО для «Феррари»», – подтвердили в пресс-службе российской компании.

«Касперский – глобальная компания, – пояснял тогда позицию «Феррари» Бинотто. – Разумеется, мы внимательно следим за развитием ситуации и находимся в постоянном контакте со всеми партнерами. Но сейчас никаких сомнений у нас нет».

Теперь же тема вернулась в публичное поле – некоторые страны ЕС предложили включить «Касперского» в новый пакет санкций против России. Вообще рестрикции против компании уже обсуждались в США конце марта, но их отложили из-за разногласий экспертов – часть посчитала, что в результате могут пострадать сотни миллионов клиентов компании по всему миру, а другая указала на риски кибератак в случае их введения.

Однако США внесла «Лабораторию Касперского» в список поставщиков телекоммуникационного оборудования и сервисов, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США, а Федеральное управление по информационной безопасности Германии (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,BSI) предостерегло компании от использования продуктов компании из-за потенциальных угроз, которые те могут представлять для ЕС, НАТО и Германии. После заявления BSI от сделки с «Касперским» отказался франкфуртский «Айнтрахт», а «Феррари» убрала эмблемы с машины, но, по слухам, осталась с российским продуктом, заняв выжидательную позицию.

Сейчас же Скудерия явно заменит программы «Касперского» на софт нового поставщика – ведь так обычно и работает партнерство. Последний российский резидент «Формулы-1» не удержался.

А ведь история партнерства компании с «Феррари» – самая успешная для бизнеса из России: основатель компании Евгений Касперский (вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes-2021 с состоянием $1,2 млрд) считает прорывом, а взаимодействие последовательно расширялось с 2010-го.

По воспоминаниям владельца, любовь к «Ф-1» ему привил основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, когда пригласил на один из Гран-при в 2009-м. После «Лаборатория Касперского» начала со спонсорства команды «Феррари» AF Corse в гонках на выносливость и статуса официального поставщика команды «Ф-1».

«Я был удивлен доброжелательным подходом и предельно честным ведением бизнеса, – рассказывал Евгений в интервью F1News в 2011-м. – Нас сразу предупредили: это очень дорогое и серьезное дело. Мы рекомендуем: сначала посмотрите, что это такое. Понравится – пойдем дальше. Не понравится – вы с минимальными потерями просто выйдете из этого проекта. Нам понравилось».

«Когда мы начинали сотрудничество, мы были просто поставщиками, за это у нас был «доступ к телу», но не было даже никаких логотипов. С 2014 года «Феррари» пользуется нашей системой для защиты IT-инфраструктуры в головном офисе», – рассказывал Касперский в интервью РБК.

«Измерить непосредственное влияние на продажи невозможно, – признавал управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Европе Александр Моисеев. – Но в Европе за это время узнаваемость нашего бренда выросла в полтора раза и за счет партнерских мероприятий продолжает расти очень заметно».

«Для нас Гран-при – не покатушки, а бизнес-мероприятие, на которое мы возим партнеров, клиентов, устраиваем там встречи, – так Касперский объяснял смысл контракта «Интерфаксу» – В экосистеме «Формулы-1» огромное количество самых разных компаний, которые друг с другом разговаривают. Это бизнес-площадка, и она работает для нас очень эффективно.

А ведь когда мы начинали спонсировать «Феррари», весь наш менеджмент был против. Никто не понимал, зачем. Но один из менеджеров меня убедил: «Давай попробуем. Очень дорого, игра совершенно непонятная, но пробовать надо».

«Образ – это не главное. Проект дал нам выход на бизнес-нишу фанатов автоспорта, – уточнял Евгений для «Ведомостей». – Там большие компании и целые государства. Мы глубоко проникаем в очень узкую нишу. Я не могу сосчитать, сколько интересных контактов и контрактов состоялось по причине того, что мы первый раз пересеклись в паддоке.

Нулей в стоимости контракта много. Мы номер четыре в списке спонсоров этих команд. Может быть, деньги и не отбились, но все счастливы».

Теперь счастье закончилось.

Фото: instagram.com/bitdefender; globallookpress.com; РИА Новости/Информационная служба «Лаборатории Касперского»