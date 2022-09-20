Пилот «Ред Булл» на постере Iron Maiden – плод любви группы к «Ф-1»

Второго пилота «Ред Булл» Серхио Переса неожиданно нашли на плакате и мерче Iron Maiden для их концерта в Мексике как части тура по Латинской Америке. Вот он мчит на своем болиде по «Автодрому имени братьев Родригес» следом за Эдди – официальным символом группы.

Болид лидера продвигает название тура «Наследие зверя» на переднем антикрыле, позади – машины, стилизованные под «Мерседес» и «Феррари».

Но лицо Чеко вместе с его №11 трудно не узнать:

Его появление на изображении не случайно. Во-первых, Чеко – самый успешный мексиканский гонщик в истории «Ф-1» (все-таки 3 победы и 22 подиума!), а во-вторых, гитарист Iron Maiden Эдриан Смит – настоящий фанат автоспорта. Иногда даже выбирается на Гран-при – вот он в гараже «Рено» и у французского болида на стартовой решетке.

И даже свои концерты Iron Maiden устраивают там, где обычно проводят гонки. Смотрите, знакомые трибуны?

Это стадионная часть автодрома для того самого Гран-при Мехико. А еще на их счету выступления на «Нюрбургринге» и «Ассене» в Нидерландах.

Байки они тоже любят: в 1991-м развлекали гостей 24-часовой гонки на выносливость для мотоциклов Bol d’Or на трассе «Поль Рикар».

Спонсировали девятикратного победителя самой жесткой и безжалостной гонки мира – Isle of Man TT – Питера Хикмана: через рекламу собственного бренда пива Trooper.

И изображали своего маскота верхом на байке, угнанном у Хикмана!

Однажды Эдди примерял и образ пилота «Формулы-1» для Гран-при Бразилии.

Остается только написать хеви-метал кавер на главную тему для трансляций «Формулы-1» – и сыграть вживую на одном из Гран-при.

Фото: twitter.com/IronMaiden