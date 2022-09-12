Дебютант «Ф-1» не смог вылезти из болида от боли и усталости. Не спал ночь перед гонкой из-за внезапного шанса в чужой машине

В итоге заработал очки.

Гонщиком дня на Гран-при Италии фанаты выбрали Ника де Вриса – если вы новый зритель, то вряд ли о нем слышали, но вообще-то это чемпион «Формулы-2» 2019-го, бывший юниор «Макларена», теперь резервист «Мерседеса» и «Уильямса», чемпион «Формулы Е» и многолетний претендент на место в «Ф-1». Настолько многолетний, что ему уже 27 – а он только сейчас впервые вышел на старт.

Итог в самом деле шикарный: на незнакомой машине «Уильямса» (подтверждено стюардами на слушаниях после гонки – Ник впервые забрался в эту версию FW44 в третьей практике за 2 часа до квалификации) он привез напарнику 0,3 секунды на коротком и простом треке Монцы, а в гонке приехал 9-м и набрал 2 балла. Для справки: до этого заезда у английского коллектива было всего 4 – и все на счету Алекса Албона

Эмоции после гонки – жалобы на умершие в боях с перегрузками и поворотами руля плечи:

«****! Мои плечи сдохли! Сдохли!»

А после круга возвращения в боксы он даже с трудом мог двинуться с места – пришлось звать команду:

«Я припаркуюсь и постараюсь выбраться… Вот *****. Да, я определенно в порядке, спасибо. Но мне определенно трудно даже… Может мне кто-то помочь? Или я один в закрытом парке? Я буквально не могу больше поднять руки».

Еще бы: в 2022-м Ник полноценно гонялся только в «Формуле Е» (где и близко нет скоростей и перегрузок «Ф-1»), а также на в июне на «Ле-Мане». Также он провел три практики в сезоне как тестер «Уильямса», «Мерседеса» и «Астон Мартин» – но это совсем не то же самое, что и гонки: в тренировках редко катают больше 10-12 кругов подряд без остановок.

Ник как резервист, конечно, поддерживал форму, но все-таки без реального опыта пилотажа в «Ф-1» трудно на глаз оценить, какой уровень физподготовки нужен: предыдущие резервисты без опыта Пьетро Фиттипальди и Джек Эйткен едва прокатились на уровне последних мест. Де Врис на их фоне – действительно настоящий гений, и особенно на фоне напарника с трехлетним опытом: Латифи-то стартовал 10-м и финишировал 15-м. Кажется, любые предположения о продолжении его карьеры можно закрывать – дебют Ника казнил карьеру Николаса, какие бы деньги теперь ни предлагал его отец-миллиардер.

Ведь Ника никто не готовил к дебюту – его бросили в болид из-за внезапного отъезда Алекса Албона в больницу на свидание с хирургом из-за аппендицита. На счастье нидерландца, он в принципе находился на треке в приблизительной готовности, потому что накануне откатал практику за «Астон Мартин».

«Звонок застал меня, когда я находился в паддоке – спокойно сидел, пил кофе и отдыхал. А потом мне позвонили из «Мерседеса» и попросили как можно быстрее спуститься в моторхоум, а потом мы уже отправились в «Уильямс». Был волнительный момент.

Все случилось буквально за полтора часа до старта третьей практики – буквально в последнюю секунду, так что нам нужно было очень многое успеть.

Например, последний круг во втором сегменте квалификации мы потеряли потому, что я использовал руль, настроенный под Николаса – просто потому что он оказался ближе. Я больше привык к рулю Алекса и его варианту расположения переключателей, так что случайно задел какой-то переключатель и баланс тормозов сместился на 1,5% назад – именно поэтому я заблокировал колеса в четвертом повороте [и испортил попытку]».

Также Ник точно столкнулся и с кучей повседневных неудобств. Просто для сравнения: рост Латифи – 185 см, Албона – 186 см, а де Вриса – 167 см. Представляете, сколько под дебютанта пришлось подгонять в машине, чтобы он по ней хотя бы не болтался? Ведь перед тестами и практиками обычно все готовят заранее.

Вот и Джордж Расселл вспомнил опыт срочной замены Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Бахрейна 2020 года и признал: опыт Ника хардкорнее.

«Пожалуй, ему пришлось тяжелее – ведь я тогда был боевым гонщиком [«Уильямса»]. А он в пятницу ехал на «Астон Мартин», а потом переместился в «Уильямс». Машины отличаются, сидение расположено по-разному. Помню, как я проводил тесты за «Мерседес», «Форс-Индию», когда выступал в «Ф-2». Требуется несколько кругов, чтобы привыкнуть к тому, как реагирует болид.

Добавить тут нечего. Очки в дебютной гонке за «Уильямс» – впечатляющий результат, без сомнения».

Неудивительно и волнение накануне старта – но оно внезапно даже помогло:

«Все происходило в такой спешке. Я очень плохо спал, начал нервничать. Я даже не хотел смотреть на свой трекер сна, потому что фактически всю ночь не спал. Но, наверное, это мне помогло. Я не мог думать [и дальше себя накручивать], просто должен был справиться.

Старт вышел не очень хорошим, но этого хватило, чтобы сохранить позицию. Полагаю, это стало ключевым моментом, я попал в ритм: если теряешь позицию, то всегда оказываешься в невыгодном положении на грязных шинах. Я оказался в «паровозике» DRS, что помогло не отставать, но и мой темп был хорошим. Мы выбрали верную стратегию, и я контролировал состояние шин.

[Ферстаппен] был добр, мы немного переписывались прошлой ночью и даже сегодняшним утром. Льюис [Хэмилтон] меня поздравил – все они очень меня поддержали. Макс подошел ко мне и сказал: «Все будет нормально. Просто проведи хороший старт и прорывайся». Я ценю поддержку, а также очень благодарен всем болельщикам, которые проголосовали за меня как гонщика дня».

Страдания и прорыв Ника реально могут помочь ему с карьерой – ведь он уже в прошлом году претендовал на место в «Уильямсе» по протекции «Мерседеса». Сейчас его шансы даже выросли, но, возможно, появится даже новая возможность – еще перед гонкой инсайдеры сообщили о попадании парня в новый шорт-лист «Альпин» на замену Фернандо Алонсо.

И в послегоночном интервью де Врис говорил о том же: о шансе, о месте в «Ф-1» и о наслаждении.

«Последние 24 часа были просто мечтой. Я благодарен за возможность, ухватился за нее обеими руками руками. Мы провели отличную гонку, и я очень рад за всех в команде и за себя. Надеюсь, я получу место в «Формуле-1» в следующем году, но уже сегодня мечта исполнилась. Впечатлен, чего достиг за короткое время, и сейчас хочу насладиться моментом».

И если до Гран-при Италии он воспринимался как пересидевший без шанса 27-летний гонщик с туманными перспективами и неясным уровнем относительно нынешних гонщиков «Ф-1» и талантливых юниоров, то теперь… Ник доказал притязания на место всерьез. Так что запомните его – вероятно, в следующем году еще увидимся.

Фото: Gettyimages.ru/Zak Mauger, Dan Mullan