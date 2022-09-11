Фаны заглушили Ферстаппена ревом негодования после победы в Италии – это злость на поражение Леклера без борьбы на финише

Режиссеру пришлось вырубать звук трибун.

Гран-при Италии закончился не драматической развязкой со схваткой колесо в колесо между Максом Ферстапенном и Шарлем Леклером, как хотелось бы фанатам, а скучным финишем за автомобилем безопасности. Маршалы просто не успели быстрее убрать отказавший за 6 кругов до финиша «Макларен» Даниэля Риккардо – сигнал «трек чист» вывесили только после начала последнего круга.

Потому под клетчатый флаг и выехали вот так:

Тифози остались недовольны, ведь Леклер накануне взял поул, догонял Ферстаппена (хоть и не слишком быстро) на самых свежих шинах на финальном отрезке, а затем взял новые покрышки ради шанса на реванш. К тому же, после прошлогоднего финала Гран-при Абу-Даби с последним боевым кругом всем казалось, будто и сейчас гоночная дирекция даст шанс. Естественно, итог им не понравился – причем настолько, что рев их недовольства заглушил предподиумное интервью Макса Ферстаппена:

«Мы провели отличную гонку. И на шинах всех типов мы смотрелись хорошо. К сожалению, мы так и не дождались рестарта гонки, но в целом день прошел для нас очень хорошо, – вот что говорил Макс. – Мне очень понравилась сегодняшняя гонка, я получил удовольствие. Отличный день. Да, на то, чтобы попасть на такой великий подиум, как здесь, нужно какое-то время».

«Концовка вышла разочаровывающей – жаль, что мы не погонялись, – согласился Леклер, раззадорив фанатов. – К сожалению, мы оказались вторыми. Обидно, но я отдал все силы. Хотелось бы выиграть на глазах замечательных тифози, но сегодня я просто не мог это сделать».

Безумие продолжилось и во время подиумной церемонии – режиссеру международной трансляции даже пришлось отключить трибунные микрофоны.

А шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер хитро и политически занял сторону фанатов:

«Мы не хотим выигрывать гонки за машиной безопасности. Мне кажется, что машина безопасности начала собирать болиды не с того, кого было нужно – а первым затормозила Джорджа Расселла.

У нас быстрый болид, и нам бы хотелось побеждать на трассе, а не финишируя за машиной безопасности. Мы разделяем разочарование всех болельщиков, потому что нас лишили потрясающего финиша. Такие решения идут вразрез с теми принципами, которые мы только что обсудили. И проигравшими в первую очередь оказались болельщики.

Мне кажется, у дирекции гонки было более чем достаточно времени, чтобы нормально возобновить заезд. Конечно, нужно будет детально изучить все, но на мой взгляд времени было предостаточно. Ведь машина даже не врезалась в барьеры, она просто стояла на обочине».

А ведь это первый подиум Монцы в карьере Макса – и такая неприятность. Лично он-то точно ни в чем не виноват.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; REUTERS/Massimo Pinca