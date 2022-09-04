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Что случилось на Гран-при Нидерландов: «Мерседес» рискнул с тактикой и схватился за победу, но Ферстаппену на реванш хватило прямой

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«Феррари» – утонула.

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов – казалось бы, абсолютно ожидаемый результат после поула: как №1 мог проиграть дома на лучшем в пелотоне «Ред Булл»? Но узкий и необгонный характер олдскульного «Зандворта» включил новую координату – стратегию: из-за полетевшей в практиках телеметрии команды потеряли гигабайты собранной информации по шинам, а потому не знали точно уровень износа у каждого из составов. Гонка превратилась в фестиваль рисковых решений, быстрых реакций, копирования и бомбежа – и Ферстаппену пришлось сражаться со смелыми ребятами из  «Мерседеса».

Как же все сошлось?

  • На старте Ферстаппен и Леклер сохранили позиции: Шарль среагировал на огни чуть лучше (достиг 200 км/ч за 5,13 секунды против 5,2 у Макса), но преимущество поула сработало.
  • Вновь огромный риск от Хэмилтона – он рванул на внутреннюю траекторию в атаке на Сайнса и чуть не выбил «Феррари».
  • Норрис выиграл позицию у Расселла – взлетел в топ-6. Но на 4-м круге Джордж обогнал друга и забрал место назад.
  • К 12-му кругу Ферстаппен оторвался на 2 секунды от Леклера и на 5 секунд от Сайнса (которого прессинговал Хэмилтон). Тогда же открылось окно пит-стопов – первыми рискнули Риккардо, Феттель и Гасли (за свежими «медиумами»). Следом – Алонсо неожиданно перешел на самый жесткий состав, «хард».
  • На 15-м круге «Феррари» (опять) уничтожила гонку Сайнса: меняла ему колеса 12,7 секунды из-за заминки с задним правым (кажется, перепутали и сперва принесли экземпляр из другого комплекта – что запрещено правилами). Карлос свалился на 11-е место.

  • А Ферстаппен на 17-м круге сказал по радио, что его шины в порядке. Ощущения Леклера – «покрышки не очень», и он заехал в боксы. Вернулся 4-м – после «Мерседесов».
  • Макс сменил шины на 19-м круге – выехал перед Леклером. Подрезка не сработала, но «Мерседесы» остались впереди. Расселла и Хэмилтона переключили на «пересиживание» – поскольку у Алонсо и последовавших его примеру с «хардом» Окона и Норриса самый жесткий состав вполне неплохо заработал.
  • Только к 20-му кругу Сайнс вернулся в топ-6.
  • На 28-м круге Ферстаппен все-таки обогнал Расселла, а на 29-м «Мерседес» зазвал лидировавшего Хэмилтона в боксы – и тоже перевел на «хард». Льюис выехал пятым – перед Сайнсом, но после Переса.
  • Расселла продержали на треке до 32-го круга – Джордж вернулся пятым. Льюис оказался впереди с преимуществом в 7 секунд и ехал быстрее Ферстаппена на 0,7 секунды с круга – но уже через 2 круга именно Расселл забрал лучший круг.
  • На 36-м круге Хэмилтон догнал и атаковал Переса – но Серхио заблокировал шины и жестко захлопнул калитку перед Льюисом. Семикратному чемпиону пришлось тратить на мексиканца еще круг, а затем уворачиваться еще и от кругового Феттеля. Схватка за подиум колесо в колесо началась – №44 потерял на две медленные машины 3,7 секунды!
  • На 39-м круге Переса обогнал и Расселл – от 7-секундного отрыва Хэмилтона от напарника почти ничего не осталось.
  • Серхио первым открыл волну вторых пит-стопов – на 41-м круге.

  • Сайнс остановился вновь на 44-м круге, Леклер – на 46-м. На этот раз без приключений: Карлос вернулся 9-м, Шарль – 4-м (всех переводят на «хард»).
  • С 42-го до 47-го круга Юки Цунода то останавливался, то ехал вновь, то заезжал на боксы – жаловался на «незакрученные шины» и еще «что-то». В итоге на 48-м круге он все-таки остановился, и включили режим виртуального сэйфти-кара.
  • Шансом на пит-стоп с меньшей потерей времени (из-за замедления пелотона) воспользовались Ферстаппен (взял «хард»), Хэмилтон, Расселл (оба – более быстрый «медиум»), Норрис, Алонсо (у них – самый мягкий «софт»). Макс остался лидером, «Мерседесы» забрали 2-ю и 3-ю позиции, «Феррари» улетели с подиума, Перес оказался пятым, Окон – 6-м.
  • Рестарт: за 22 круга до финиша между Льюисом и Максом – 13 секунд.
  • На 55-м круге остановился Боттас (отказал мотор) – вывесили желтые флаги прямо под атаку Сайнса на Окона!
  • На 56-м круге выпустили сэйфти-кар – и Ферстаппена вновь зазвали в боксы за «софтом». Хэмилтон на «медиуме» оказался лидером, но Макс вернулся вторым (вообще третьим, но Расселла остановили кругом спустя).
  • Рестарт на 61-м круге – Макс к концу стартовой прямой вернул лидерство в заезде.

  • Сайнс обогнал Переса на 63-м круге и вернулся в топ-5 – хоть какое-то утешение.
  • На 64-м круге и Расселл схватился с Хэмилтоном колесо в колесо – и выиграл!

Ответ Льюиса – мат и бомбеж по радио

«Не могу поверить, ребята, вы меня ******. Не могу выразить, как я ******».

  • На 66-м круге Хэмилтона обогнал и Леклер – «Феррари» все-таки вернулась на подиум!
  • На 69-м круге Сайнсу выдали еще 5 секунд штрафа за небезопасный выезд прямо перед Алонсо. Браво, Скудерия!

Хоть Карлос и финишировал пятым, но классифицирован 8-м – за Пересом, Алонсо и Норрисом.

Что в общем зачете? Внезапный реванш Леклера – он теперь выше Переса благодаря числу личных побед в сезоне:

А в Кубке конструкторов между «Феррари» и «Мерседесом» осталось всего 30 очков – неделю назад было 40.

Следующая остановка – Монца и дом Скудерии. Можете себе представить, как будет больно?

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Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan

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